Hello bank definitivně končí, klientům posílá výpovědi

Hello bank bude poskytovat platební účty a spotřebitelské úvěry už jenom do konce letošního listopadu. Vyplývá to z výpovědí, které od minulého týdne rozesílá klientům.

Lidé by si měli včas převést zůstatek na účtech, pokud nějaké peníze v Hello bank ještě mají. Banka jim doporučuje také archivaci výpisů a dalších dokumentů – od prosince už nebude dostupné elektronické bankovnictví.

Hello bank, která v Česku působí jako pobočka francouzské BNP Paribas Personal Finance, oznámila odchod ze zdejšího trhu na začátku letošního dubna. Tehdy přestala nabízet klientům nové produkty a přijímat nové zájemce, dál ale obsluhovala dosavadní klienty.

„Postupné ukončení činnosti v České republice bylo rozhodnutím skupiny BNP Paribas Personal Finance, která v loňském roce nastartovala strategický transformační projekt s cílem stimulovat růst celé skupiny a zajistit udržitelnost svého modelu. Tato reorganizace zahrnuje kromě jiného i přehodnocení aktivit skupiny v jednotlivých regionech, kde společnost nedosáhla potřebné velikosti, tak aby absorbovala vysoké investice potřebné pro konkurenční postavení. Do této skupiny zemí patří i česká pobočka,“ řekla letos na jaře mluvčí Hello bank Gabriela Pithartová.

Hello bank původně v Česku působila jako společnost Cetelem, která poskytovala spotřebitelské úvěry. Později získala bankovní licenci, od roku 2017 se jmenuje Hello bank. Podle posledních zveřejněných údajů z loňského roku měla v Česku zhruba 343 tisíc klientů.

Spotřebitelské úvěry včetně kreditních karet Hello bank (aktivních ke dni vypořádání transakce) převezme Česká spořitelna. Na transakci se banky dohodly na konci července, už ji schválili i regulátoři trhu. Objem spotřebitelského úvěrového portfolia Hello bank činil ke konci letošního května přibližně 8,8 miliardy korun. Do spořitelny by tak mohlo přejít zhruba 200 tisíc klientů.

„Pro držitele úvěrů a kreditních karet Hello bank se zatím nic nemění. I nadále zůstávají klienty Hello bank, řeší s ní veškeré klientské záležitosti, a splácejí své úvěry dle dohodnutých podmínek do Hello bank. O změnách ve způsobu splácení úvěrů a obsluze produktů bude Česká spořitelna klienty Hello bank, kterých se bude převod úvěrů týkat, včas adresně informovat,“ říká mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Vkladové produkty Hello bank – tedy běžné či spořicí účty – do České spořitelny nepřejdou. Hello bank se v dubnu dohodla, že její klienty může adresně oslovit Komerční banka a nabídnout jim přechod vkladů. Kdo tuto možnost nevyužil, tomu se od července vklady v Hello bank přestaly úročit, od prosince účet nebude aktivní.

