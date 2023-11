Převod eur bez příplatku? Pozor, banky mají výjimky. I u SEPA

Už čtyři roky neplatí Češi za bezhotovostní převody v eurech do zemí Evropské unie a dalších evropských států víc, než na kolik je přijde tuzemská platba v národní měně. Díky unijnímu nařízení mají Češi od konce roku 2019 takzvané SEPA platby většinou úplně zdarma, v horším případě za poplatek v řádu korun.

SEPA je zkratka anglického názvu Single Euro Payment Area – Jednotné oblasti pro platby v eurech. Unijní regulace, podle níž si banky nesmí za SEPA platby účtovat žádný příplatek k ceně tuzemských plateb, se však netýká celé oblasti SEPA. Závazná je pouze pro převody eur mezi zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Do Evropského hospodářského prostoru patří členské státy Evropské unie a dále Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Nepatří sem ale třeba Švýcarsko a po brexitu ani Velká Británie, součástí EHP nejsou ani Andorra, Gibraltar, Monako, San Marino nebo Vatikán. Podrobný přehled najdete v tabulce na konci článku.

U SEPA plateb mimo Evropský hospodářský prostor si tak banky mohou dál účtovat vyšší poplatky, přestože jde stále o převod mezi zeměmi oblasti SEPA.

Většina retailových bank v Česku této možnosti nevyužila, a to ani po brexitu. Až na dvě výjimky: Raiffeisenbank a Oberbank. Od příštího roku by měli být při zahraničních platbách ostražitější také bývalí klienti Equa bank, která se stala součástí Raiffeisenbank.

Pro „Equa účty“ byly dosud bez poplatku všechny bezhotovostní převody v rámci SEPA prostoru (tedy i mimo Evropský hospodářský prostor, typicky do Švýcarska a Velké Británie). Od 1. ledna 2024 však pro ně začne platit nový ceník – shodný s dosavadními pravidly Raiffeisenbank: Za odchozí platbu v eurech mimo EHP (byť v rámci SEPA) si banka strhne jedno procento z převáděné částky, ale minimálně vždy 300 korun a maximálně 1500 korun. U příchozí platby to bude také jedno procento a nejméně 300 korun, jen maximální poplatek je trochu nižší: 1200 korun.

„Nižší poplatky za platby v eurech jsou povinností jen mezi zeměmi Evropského hospodářského prostoru,“ vysvětluje Martina Kotasová z tiskového oddělení Raiffeisenbank. „Poskytnutí nižšího poplatku (bez poplatku – pozn. red.) na všechny SEPA platby bez omezení pouze na země EHP bylo rozhodnutím Equa bank. Raiffeisenbank se rozhodla pro jiný přístup, a proto u plateb v eurech do zemí mimo EHP aplikuje poplatek pro zahraniční platby,“ dodává Kotasová.

Obdobnou strategii uplatňuje Oberbank. „Bez příplatku umožňujeme SEPA platby do zemí EU a EHP. Za úhrady v eurech do ostatních zemí SEPA prostoru klienti platí jako za zahraniční platební transakce. V případě Švýcarska to tak bylo vždy, u Velké Británie od doby brexitu,“ říká mluvčí Monika Haiserová. Za odchozí platbu mimo EHP si Oberbank strhne 0,05 % z převáděné částky, minimálně však 200 Kč a maximálně 900 Kč. Také poplatek za příchozí transakci je 0,05 %, ale nejméně 250 Kč a nejvýše 950 Kč.

Ostatní banky se před čtyřmi lety rozhodly pro jednodušší pravidla.

„Zvýhodněné platby v eurech lze v České spořitelně posílat v rámci celé jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). Jde platby mezi všemi zeměmi EHP, do kterých patří státy EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Platí to i pro Spojené království, Švýcarsko, Andorru, San Marino, Vatikán a některá závislá území, například Gibraltar, Guernsey, Jersey, ostrov Man, Saint Pierre a Miquelon,“ říká Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Stejný postup potvrdily i ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank, Moneta, Fio banka, mBank, Creditas a Trinity Bank. A změnu nechystají ani teď.

Na otázku webu Peníze.cz, zda plánují zvýšit poplatky za SEPA platby do Velké Británie, Švýcarska a dalších zemí mimo EHP, banky odpověděly, že takovou změnu nechystají. „SEPA platby by se tím zkomplikovaly, a to nechceme,“ vysvětluje Hrubý.

SEPA platby podle unijních pravidel musí v celém SEPA prostoru probíhat podle standardizovaných procesů, což bezhotovostní eurové transakce zjednodušuje a umožňuje je zpracovat rychleji než ostatní mezinárodní platby. Banky je musí zpracovávat v režimu D plus jedna, což v praxi často znamená do druhého dne. SEPA platby mohou využívat spotřebitelé i podnikatelé, a to bez omezení výše posílané částky.

