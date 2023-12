Nový mobil? Bankovní aplikaci už změníte bez pobočky

Jak na to

Nový mobil letos najde pod stromečkem 20 procent Čechů, zjistil předvánoční průzkum společnosti Ecobat. A většina z nich si bude chtít přeinstalovat do nového zařízení také mobilní bankovnictví.

V minulosti bylo většinou nutné navštívit pobočku banky kvůli přístupovým kódům. Letos to bude jednodušší, ujišťují banky. Už nabízejí řešení, jak si převést aplikaci doma během pár minut.

Každá banka to má trochu jinak. Překlikáváním a ověřováním sice strávíte určitý čas, ale ušetříte cestu na pobočku a nepřijdete o možnost ovládat účet přes telefon.

Banky zdůrazňují, abyste jejich aplikace stahovali a instalovali jen z oficiálních obchodů, jako jsou Google Play, Apple App Store či Huawei App Gallery. Starý mobil nechte ještě chvíli v provozu, při přenosu aplikace ho můžete potřebovat. A nezbavujte se ho dřív, než z něj aplikaci smažete.

Web Peníze.cz oslovil všechny retailové banky na trhu, které mají mobilní aplikaci, aby klientům nabídly návod, jak se o svátcích rychle dostat k účtům. Banky jsme seřadili abecedně.

Air Bank

Na nový telefon si stáhnete aplikaci My Air a poté zvolíte Propojit účet s aplikací.

„Klienti už si ke spárování účtu s mobilním bankovnictvím nemusejí pamatovat žádné přístupové údaje, postačí jim vlastní obličej. Mobilní aplikace My Air totiž podle fotografie z občanského průkazu nebo selfie rozpozná jejich tvář. Pokud se spárování nepodaří, musí se klienti ověřit přes internetové bankovnictví,“ říká mluvčí Jana Pokorná.

Aby aplikace dobře fungovala, musí telefon splňovat minimální požadavky. U telefonů s operačním systémem Android jde o verzi systému 7 nebo vyšší. Pro telefony s operačním systémem iOS jde o verzi systému 14 nebo vyšší.

V případě problémů, když budete muset na pobočku přece jen zajít, má Air Bank otevřeno od středy 27. do pátku 29. prosince jako v běžných pracovních dnech.

Proces párování mobilní aplikace je popsaný na webu banky.

Banka Creditas

Aplikaci Creditas Banking můžete mít nainstalovanou na víc mobilních zařízeních. Stáhnete si aplikaci a přihlásíte se do ní údaji, se kterými se přihlašujete do internetového bankovnictví. Po ověření dalším faktorem – SMS zprávou – si nastavíte PIN kód pro vstup do aplikace, případně také Face ID nebo otisk prstu. Přihlášení dokončíte potvrzením aktivačního odkazu, který vám banka pošle e-mailem.

Je potřeba, aby chytrý telefon měl systém iOS verze 14.0 a vyšší nebo Android verzi 6 a vyšší.

O svátcích budou mít pobočky Creditas běžnou provozní dobu, pouze 29. prosince se zavřou už ve 12 hodin.

Více informací najdete na webu banky.

Česká spořitelna

V případě, že jste mobilní bankovnictví George měli ve starém telefonu nebo ho používáte na jiném zařízení, stáhnete si do nového mobilu aplikaci přes QR kód a pro aktivaci použijete své uživatelské jméno, které zadáváte i do webového George, tedy v internetovém bankovnictví.

Při aktivaci si zvolíte čtyř- až osmimístný PIN, který slouží pro potvrzování úkonů v Georgi. Když budete chtít, můžete si pro potvrzování plateb a přihlašování nastavit otisk prstu nebo sken obličeje.

Kvůli bezpečnosti není možné instalovat George do zařízení se zastaralými verzemi OS. Použít se dají telefony s iOS od verze 14 a Androidem od verze 7.

Pobočky České spořitelny jsou od 27. do 29. prosince otevřené stejně jako v jiných pracovních dnech.

Podrobné informace, jak nainstalovat bankovnictví George na chytrém telefonu, jsou na webu spořitelny.

ČSOB

Na novém telefonu si musíte stáhnout a aktivovat Smart klíč. Návod najdete na webu banky pod záložkou Obnova aplikace Smart klíč. Základem je přihlášení do ČSOB Identity (vaše přihlašovací údaje do banky).

K fungování mobilního bankovnictví je potřeba systém Android 7.0 a vyšší nebo iOS 14.0 a vyšší. ČSOB Smart klíč funguje také na novějších mobilech Huawei a Honor, dá se stáhnout stáhnout z oficiálního aplikačního obchodu Huawei AppGallery.

Pobočky ČSOB budou 27. až 29. prosince otevřeny standardně.

Fio banka

Spárování nového mobilního telefonu provedete ve svém internetovém bankovnictví. Nejprve si stáhnete aplikaci a pak postupujete podle průvodce, jehož součástí je i párování zařízení v internetbankingu.

Mobilní bankovnictví je dostupné s operačním systém Android 6 a výše a iOS 11 a výš.

Pobočku navštívit nemusít. V případě potřeby ale budou mít 27. až 29. prosince standardně otevřeno.

Návod na aktivaci smartbankingu Fio najdete na webu banky.

Max banka

Po stažení aplikace na nový telefon si zvolíte způsob aktivace, potřebovat budete uživatelským jméno a heslo pro internetové bankovnictví.

Pak vám přijde SMS kód pro potvrzení aktivace a následuje volba šestimístného PIN kódu a nastavení biometrie, tedy otisku prstu a/nebo rozpoznání obličeje.

„Po vytvoření názvu zařízení je hotovo a aplikaci může klient začít plně využívat. Z bezpečnostních důvodů zároveň doporučujeme na starém mobilním zařízení aplikaci deaktivovat přes internetové bankovnictví a odinstalovat ze zařízení,“ říká mluvčí Anna Bakošová. Pro plné využití mobilní aplikace je potřeba povolit zobrazení push zpráv.

Aby mobilní bankovnictví fungovalo, je potřeba mít operační systém Android 8.0 a novější nebo iOS 14.0 a novější.

Pobočka Max banky bude mít 27. až 29. prosince otevřeno podle standardní otevírací doby.

Návod, jak přesně postupovat, najdete na webu banky.

mBank

Stáhnete si aplikaci a nainstalujete. „Důrazně nedoporučujeme instalovat appku z jiných než oficiálních zdrojů,“ varuje mluvčí banky Kristýna Dolejšová. Doplňuje, že některé značky také umožňují přímý přenos aplikací z původního telefonu na nový. „Tento postup je také možný, appku mBank je ovšem nutné stejně jako při zcela nové instalaci nově spárovat,“ dodává.

Aplikaci můžete spárovat s účtem několika způsoby. Nejjednodušší je projít procesem, kdy vám zavolá hlasový automat a nadiktuje kód pro spárování. K dispozici jsou ještě dvě záložní možnosti – spárování pomocí internetového bankovnictví nebo mLinky.

Aplikace mBank vyžaduje pro svůj běh minimálně Android 8 nebo iOS14. V praxi to znamená, že Android telefony vyrobené v roce 2018 a novější, případně iPhone 6S a novější nebudou mít se spuštěním appky žádný problém.

„Starší zařízení nepodporujeme. Důvody jsou také bezpečnostní, pro starší operační systémy už negarantují podporu ani Google a Apple. Druhou skupinou důvodů je technická zastaralost, neuměli bychom tu klientům nabídnout plnohodnotnou appku se všemi možnostmi, které aktuálně má,“ vysvětluje mluvčí.

Ve dnech 27. až 29. prosince mají pobočky standardní otevírací hodiny.

Informace, jak postupovat při instalaci mobilního bankovnictví, najdete na webu banky.

Moneta Money Bank

V původním telefonu v záložce Nastavení a profil potvrdíte Připojení nového zařízení. Vygeneruje se QR kód. V novém telefonu nainstalujete aplikaci Smart banka, na její úvodní obrazovce vyberete možnost Propojit pomocí QR kódu. Naskenujete QR kód a na novém telefonu si nastavíte PIN a biologické prvky potvrzování ověřování identity. V původním telefonu pak přechod do nového zařízení potvrdíte zadání PIN.

Aplikace Smart Banka funguje na operačních systémech Android 6 a výš a IOS 13 a výš.

„Naše pobočky budou mít mezi svátky otevřeno ve standardním režimu. Na Silvestra, který připadá na neděli, máme otevřeno i za normálních okolností pouze v pobočkách, které jsou součástí obchodních center. V těchto případech se jejich otevírací doba bude řídit otevírací dobou tohoto nákupního centra,“ říká mluvčí Zuzana Filipová.

Bližší informace k instalaci aplikace najdete na webu banky.

Bližší informace o otevíracích dobách obchodních center na Peníze.cz: Jak jsou otevřené obchody o Vánocích, na Silvestra a Nový rok.

Komerční banka

Ve svém stávajícím telefonu v aplikaci Mobilní banky přes sekci Nastavení – Správce zařízení – Přidat zařízení si vygenerujete QR kód. Tím se přihlásíte do nového telefonu po instalaci Mobilní banky.

Aktivaci KB klíče na novém telefonu zvládnete sami, a to tak, že ve stávajícím telefonu v aplikaci KB Klíč přes nastavení kliknete na Vyměnit zařízení. Pomocí této funkce si převedete KB Klíč ze starého telefonu do nového. Druhou možností je přihlásit se pomocí KB Klíče na stránce MůjProfil a tam požádat o přidání dalšího zařízení KB Klíče.

„U modernější verze KB+ se klient pomocí KB+ aplikace přihlásí do portálu https://mujprofil.kb.cz/self-service/login a tam požádá o přidání dalšího zařízení KB+ aplikace přes položku KB Klíč a následně vybere aktivaci aplikace KB+,“ upřesňuje mluvčí Michal Teubner.

Starší i nová verze mobilního bankovnictví (Mobilní banka a KB+) vyžadují operační systémy Android 8 a novější nebo iOS 15 a novější. U KB klíče je potřeba Android 7 a novější nebo iOS 13 a novější.

Pobočky Komerční banky budou otevřené od 27. do 29. prosince standardně.

Raiffeisenbank

V případě přenosu aktivace z jednoho telefonu na druhý je ideální, když si necháte svůj původní telefon. Pak můžete použít jednoduchý přenos aktivace, který banka popisuje na svém webu.

„V případě, že z nějakého důvodu na původním telefonu už naši aplikaci nejde použít, může klient použít proces trochu složitější, ale ani v tomto případě nemusí na pobočku a vše má možnost udělat z pohodlí domova,“ říká mluvčí Tereza Kaiseršotová. I pro tento případ má návod na webu.

Mobilní aplikace požaduje operační systém iOS 15.0 a vyšší nebo Android 6.0 a vyšší.

Ve dnech 27. až 29. prosince jsou pobočky RB otevřené standardně.

UniCredit Bank

Po stažení aplikace do nového telefonu si ji aktivujete pomocí uživatelského jména a PIN kódu, který jste zvolili při předchozí aktivaci.

Pak vás čeká ověření formou doplnění telefonního čísla a aktivace se dokončí potvrzením linku, který přijde do zprávy. Je možné povolit biometrické ověření.

V případě zapomenutých údajů můžete přístup do aplikace získat naskenováním dokladu totožnosti. Bližší informace lze získat na infolince, která funguje i o svátcích.

Mobilní telefony musí mít operační systém iOS 11.0 a vyšší nebo Android 5.0 a vyšší.

Od 27. do 29. prosince mají pobočky UniCredit otevřeno jako v běžných pracovních dnech.

Návod na zprovoznění aplikace najdete na webu banky.

