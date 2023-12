Jak jsou otevřené obchody o Vánocích, na Silvestra a Nový rok

Jaká je otevírací doba řetězců před Vánocemi?

Před svátky některé řetězce prodlužují otevírací dobu.

„U prodejen, které po zbytek roku běžně zavírají ve 20 hodin, prodlužuje Penny před letošními Vánocemi otevírací dobu do 21 hodin,“ hlásí mluvčí řetězce Tomáš Kubík. U prodejen, které mají otevřeno do devíti či desíti, zůstává otevírací doba stejná. Týká se to celého předvánočního týdne.

Prodejní dobu protahuje i Globus, ale jen 22. a 23. prosince. V tyhle dny prodejny, které standardně otevírají v 7.30, otevřou už v sedm ráno a ty, které zavírají ve 21 hodin, budou zavírat až ve 22. Hypermarket Globus na Černém Mostě v Praze bude mít místo do 22 otevřeno až do 23 hodin.

Ostatní řetězce s provozní dobou nečarují, zvýšený zájem zákazníků ale čekají a připravují se na něj. „Před svátky máme běžnou otevírací dobu. Aby v prodejnách zvládli zvýšený nápor zákazníků, chodí jim již tradičně pomáhat kolegové z kanceláří,“ říká Iva Pavlousková, mluvčí Teska.

Do 22 hodin má prodlouženou otevírací dobu i Makro.

Kdy zavřou obchody na Štědrý den?

Obchody s prodejní plochou nad 200 čtverečních metrů mají 24. prosince zakázaný prodej od 12 do 24 hodin. Dopoledne prodávat můžou.

Tuhle možnost nevyužije jen Penny, který nechá prodejny zavřené i 24. prosince dopoledne. „Chceme, aby naši lidé trávili celé vánoční svátky se svými nejbližšími, proto máme na Štědrý den zavřeno a všichni naši lidé volno,“ říká jednatel řetězce Penny Radek Hovorka.

S touhle iniciativou zůstává Penny mezi řetězci v Česku osamocené. Otevřeno bude mít 24. prosince i Billa, která patří stejně jako Penny do skupiny REWE a loni nechala své obchody zavřené. „Billa tak reaguje na přání a podněty zákazníků,“ říká Dana Bratánková, mluvčí řetězce. Lidé prý žádali, aby společnost nechávala prodejny na Štědrý den otevřené.

Taky Globus, Lidl, Kaufland, Tesco, Albert na Štědrý den otevřou. Ovšem jen v povoleném čase, tedy dopoledne.

Protože ve dvanáct už se ale nesmí prodávat, vchody obchodů se uzavřou dřív v 11.30 nebo 11.45, aby se do poledne stačilo prodávání ukončit. Ve všech Lidlech zamknou dveře nebo turnikety v 11.30, Tesco zavírá v 11.45, stejně tak Billa, Albert a Kaufland. Globusy zavřou taky v 11.45, jen hypermarkety v Praze na Černém Mostě a ve Štěrboholech zavřou o čtvrt hodiny dřív.

Obchody na nádražích výjimku, kterou ze zákona mají, vesměs nevyužijí. Jen Billa na ruzyňském letišti bude otevřená od 6 do 21 hodin.

Makro, přestože se ho jakožto velkoobchodu zákon o prodejní době v maloobchodě netýká, zavírá také v 11.30.

Jak jsou otevřené obchody 25. a 26. prosince?

Na Boží hod a na Štěpána mají všechny obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zakázáno prodávat. Do supermarketů a hypermarketů se tedy nevydávejte, bylo by to zbytečné.

Nakoupit si můžete dopředu, případně využít menší obchody a na Štěpána můžete využít i služeb některých online prodejců. Ani ti nejezdí pořád, jak si napíšeme za chvíli.

Zákon o prodejní době má výjimky. Otevřeno můžou mít obchody na dopravních uzlech, tedy na letištích a nádražích. Výjimku ale nevyužijí zcela:

Billa v Praze na hlavním nádraží zůstane v pondělí 25. prosince zavřená, otevře 26. prosince od 7 do 18 hodin.

Billa v Brně na hlavním nádraží zůstane v pondělí 25. prosince zavřená, otevře 26. prosince od 7. do 18 hodin.

Billa na Letišti Václava Havla otevře na oba vánoční svátky, 25. prosince je otevřená od 7 do 21 hodin, 26. prosince od 6 do 21 hodin.

Otevřeno můžou mít a budou mít i obchody na čerpacích stanicích, podle otevírací doby daných benzinek.

Velkoobchod Makro má na první svátek vánoční zavřeno, na ten druhý otevírá v osm ráno (pro zlaté a stříbrné zákazníky i dřív), zavírá v šest večer.

Jak jsou otevřené obchody na konci roku, na Silvestra a Nový rok?

Po svátcích otevírají řetězce v normálních provozních hodinách. Tak to je od středy 27. do soboty 30. prosince. Silvestr letos vychází na neděli. Většina obchodů našich řetězců mívá normálně v neděli otevřeno. Otevřou i na Silvestra, ale zavírat plánují dřív než obvykle.

„Dne 31. prosince platí mimořádná otevírací doba od 7 do 18 hodin ve všech šestnácti hypermarketech Globus a Fresh Stodůlky. Fresh v Pardubicích na Silvestra bude otevřen do 15 hodin,“ oznamuje mluvčí společnosti Aneta Turnovská.

Do 18 hodin jsou otevřené i všechny prodejny řetězce Tesco.

Albert má většinou také otevřeno do 18 hodin, některé prodejny ale zavírají už ve 12, ve 14, v 15 a 16 hodin – celkem jde o 17 obchodů.

Penny má poslední den roku otevřeno jen do 17 hodin, stejně tak i Billa, která ale v několika prodejnách otevírací dobu natáhne. „Jedná se o prodejny v centru Prahy, v ulicích na Florenci ve Staré Celnici a ve Vodičkově. Ty jsou zákazníkům k dispozici v čase od 7 do 19 hodin,“ říká mluvčí Dana Bratánková. Billa na brněnském a pražském hlavním nádraží bude na Silvestra otevřená od 6 do 19 hodin, na ruzyňském letišti od 6 do 21 hodin.

Na Nový rok je zákonem zakázáno v maloobchodních prodejnách nad 200 čtverečních metrů prodávat, bude tedy zavřeno. Neotevřou ani prodejny Billa na nádražích. Jen na Letišti Václava Havla bude na Nový rok otevřená Billa od 7 do 24 hodin.

Otevřeno můžou mít i obchody na čerpacích stanicích – pokud bude otevřená benzinka, bude otevřený i obchod.

Makro má na Silvestra otevřeno od osmé (pro VIP od sedmé) do osmnácté hodiny, na Nový rok neotevírá.

Jak o Vánocích fungují online prodejci potravin Rohlík, Košík a Tesco?

Dokonce i online prodejci potravin si chtějí na konci roku odpočinout.

Rohlík v týdnu před Vánocemi jezdí od pěti ráno až do půlnoci, ale na Štědrý den rozváží jen od 6 do 14 hodin a 25. prosince má zavřeno. Na druhý svátek Vánoční už zase kurýři jezdí od 7 do 23 hodin, po svátcích až do soboty 30. prosince už od šesti ráno. Na Silvestra je rozvoz zkrácený, od 6 do 18 hodin. Na Nový rok začíná až v poledne, pokračuje pak do 22 hodin.

Košík rozváží v předvánočním týdnu od šesti ráno do půlnoci. Pak to mají s Rohlíkem nastejno: na Štědrý den Košík funguje od 6 do 14 hodin, 25. prosince nevyjede, 26. prosince funguje od 7 do 23 hodin. Pak do soboty 30. prosince od 6 do 23 hodin. Na Silvestra je rozvoz zkrácený, od 6 do 18 hodin, a na Nový rok začíná až v poledne, pokračuje pak do 22 hodin.

Tesco Online nebude fungovat přes Vánoce – tedy 24., 25. ani 26. prosince. Mezi svátky funguje jako vždycky. Na Silvestra jezdí od 8 do 16 hodin, na Nový rok nevyjede.

Kdy budou zavřené obchody s plochou nad 200 m² v roce 2024 1. ledna Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok 10. dubna Velikonoční pondělí 8. května Den vítězství 28. září Den české státnosti 28. října Den vzniku samostatného československého státu 24. prosince od 12 hodin Štědrý den 25. prosince 1. svátek vánoční 26. prosince 2. svátek vánoční

Na jaké obchody se nevztahuje zákaz prodeje?

obchody s prodejní plochou menší než 200 m²

prodejny na nádražích a letištích bez ohledu na velikost prodejní plochy

čerpací stanice

lékárny

prodejny ve zdravotnických zařízeních

Bez ohledu na velikost a umístění musí mít zavřeno zastavárny, obchody s použitým zbožím nebo výkupny odpadů.

