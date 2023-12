Půjčil si 50 tisíc, vracet měl milion. Soud dává naději i dalším dlužníkům

Pan Milan se chtěl v roce 2014 stěhovat. Na výdaje si požádal o půjčku 50 tisíc korun u společnosti Profi Credit. Těsně před čerpáním si to ale rozmyslel. „Poskytovatel s argumentem, že peníze už jsou připravené, mě přiměl, abych si půjčku nakonec vzal. Podepsal jsem smlouvu k revolvingovému úvěru s rozhodčí doložkou na 36 měsíců se splátkami 4200 korun. Uhradit jsem měl 151 tisíc,“ říká muž.

Jenže zanedlouho změnil zaměstnání, klesl mu příjem a dostal se do prodlení se splátkami. „Snažil jsem se s věřitelem komunikovat, aby mi splátky dočasně snížil, ale bez úspěchu. Naopak společnost poměrně rychle podala žalobu k rozhodčímu soudu, aby bylo zahájeno exekuční řízení. Srážet ze mzdy mi exekutor začal v červenci 2015,“ popisuje Milan.

Dluh se kvůli úrokům, penále a dalším sankcím nakonec zvýšil na celkovou sumu 988 tisíc. Když Milan splatil zhruba 500 tisíc, účetní od zaměstnavatele se zdálo divné, že má dál splácet ještě skoro jednou tak vysoký dluh. „V práci se zeptali, kolik jsem si vlastně půjčil, a když jsem jim řekl, že padesát tisíc, tak se vyděsili a doporučili mi, abych se obrátil na Člověka v tísni,“ vzpomíná Milan.

Smlouva se příčí dobrým mravům, řekl soud

Nezisková organizace Člověk v tísni podala v březnu 2019 návrh na zastavení Milanovy exekuce. „Soud uznal, že pohledávky jsou nepřiměřené a že celá úvěrová smlouva se zjevně příčí dobrým mravům, a exekuci zastavil. Právní moci usnesení o zastavení exekuce nabylo až v únoru 2021. Exekutor poslal zaměstnavateli pana Milana vymožených zhruba 90 tisíc. A my jsme vyzvali Profi Credit, ať klientovi vrátí z titulu bezdůvodného obohacení i zbývající peníze nad rámec půjčeného. Přesněji 360 tisíc,“ popisuje Kristýna Dolejšová Kabelová, advokátka spolupracující s Člověkem v tísni.

Společnost se hájila, že pohledávka je promlčená. Nabízela dohodu o narovnání, necelých 73 tisíc korun. Na to advokátka nepřistoupila a poslala předžalobní výzvu, aby poskytovatel půjček zaplatil celou dlužnou částku. To se nestalo.

„Následoval tedy soud, který nám znovu dal za pravdu. Jak stálo v rozsudku: ‚Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.‘ Profi Credit nakonec 360 tisíc vrátil už i s úrokem z prodlení, dohromady více než 400 tisíc. A musel zaplatit také náklady řízení,“ říká Kristýna Dolejšová Kabelová.

Podle advokáta Petra Němce, který zastupuje jiné spotřebitele žalující Profi Credit kvůli vysokým úrokům a pokutám, měly soudy v minulosti na jednání společnosti protichůdné právní názory.

„Společnost v zásadě vůbec nerosporuje, že jeho smlouvy stojí na nemravných úrocích a pokutách lichevního charakteru. Předmětem sporu je hlavně otázka procesní, zda je rozhodčí nález nicotný, nebo nikoliv, a je třeba před žalobou v samostatném řízení provést jeho zrušení. Druhým bodem sporu je otázka běhu promlčecí doby. Profi Credit se snažil prosadit názor, že se nárok spotřebitelů na bezdůvodné obohacování promlčoval již během exekuce. Nejvyšší soud nám dal za pravdu, že promlčení začíná klientům běžet až po pravomocném zastavení exekuce,“ říká Němec.

Nyní je podle něj rozhodovací praxe už sjednocená a soudy tyto pohledávky plně přiznávají. „Mám za to, že Profi Credit ví, že lidi obírá o peníze v protiprávních exekucích. A ví, že má pak vracet peníze, ale spoléhá na to, že lidé jsou po roky trvající exekuci v tíživé situaci, psychicky i finančně vyčerpáni, a raději udělají tlustou čáru za minulostí, než by se pouštěli ještě do soudního sporu. To nesmí procházet,“ dodává advokát.

Šanci získat peníze zpět mají i další lidé

Člověk v tísni apeluje na lidi, kteří si v minulosti nejenom u společnosti Profi Credit půjčili hlavně před rokem 2016 a spláceli neúměrně vysoké částky, aby se obrátili buď na advokáty, nebo přímo na nadaci.

„Pokud máte starší smlouvu u Profi Creditu, je dost pravděpodobné, že i vaši nemravně předraženou exekuci soud zastaví a vy můžete být úspěšní i s požadavkem na vrácení peněz. Za desetitisíce nebo i statisíce korun to martýrium stojí,“ vyzývá Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství organizace Člověk v tísni. Odhaduje počty nezákonných exekucí na desítky tisíc.

Soudní spor pana Milana není podle něj jediným vyhraným. „Posoudíme, jaké jsou vaše šance. Napadnout se dají zpětně i již zaplacené exekuce. A nepodléhejte nabídkám na smír, kdy vám společnost nabídne vrátit jen menší část vašich peněz, protože to je pro ni samozřejmě výhodnější,“ dodává Hůle.

Redakce Peníze.cz požádala opakovaně společnost Profi Credit o reakci. Do vydání článku ji neposlala. Společnost vlastní Daniel Beran, 63. nejbohatší Čech podle žebříčku časopisu Forbes za rok 2023. Skupin Profireal Group působí také v Polsku, Bulharsku, Rusku a na Filipínách.

