Svátky v roce 2024. Kdy přinesou prodloužený víkend?

V roce 2024 nás čekají čtyři prodloužené víkendy. Naopak tři svátky většině z nás na volnu nepřidají, utopí se v sobotách a nedělích.

Prvním prodlouženým víkendem nás nový rok hned uvítá. Na pondělek totiž připadá už první leden, tedy dvojsvátek Den obnovy samostatného státu a Nový rok.

Velikonoční superprodloužený víkend rámovaný z jedné strany Velkým pátkem a z druhé Velikonočním pondělkem čekejte na přelomu března a dubna: Velký pátek je 29. března a Velikonoční pondělí vychází na apríla.

Další volný pátek pak bude 5. července, kdy oslavíme příchod Cyrila a Metoděje. Navazující svátek 6. července, kdy snad ne ani slavíme, ale připomínáme si upálení Jana Husa, připadne na sobotu.

Další víkend nám pak prodlouží pondělí 28. října – Den vzniku samostatného československého státu.

Na kdy připadají svátky v roce 2024?

Datum (den v roce 2024) Svátek 1. ledna (pondělí) Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu 29. března (pátek) Velký pátek 1. dubna (pondělí) Velikonoční pondělí 1. května (středa) Svátek práce 8. května (středa) Den vítězství 5. července (pátek) Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. července (sobota) Den upálení mistra Jana Husa 28. září (sobota) Den české státnosti 28. října (pondělí) Den vzniku samostatného československého státu 17. listopadu (neděle) Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva 24. prosince (úterý) Štědrý den 25. prosince (středa) 1. svátek vánoční 26. prosince (čtvrtek) 2. svátek vánoční

Jaká je otevírací doba o svátcích?

Svátky, na které se vztahuje zákaz prodeje:

1. ledna

Velikonoční pondělí (1. dubna 2024)

8. května

28. září

28. října

24. prosince od 12 hodin (dopoledne může být otevřeno)

25. prosince

26. prosince

Výjimku ze zákazu prodeje mají:

obchody s prodejní plochou nepřesahující 200 metrů čtverečních (menší prodejny můžou mít otevřeno),

prodejny na železničních či autobusových nádražích a letištích – výjimku využívá Albert u autobusového nádraží v Českých Budějovicích (centrum Mercury) a Billa na ruzyňském letišti a na hlavních vlakových nádražích v Praze a Brně,

čerpací stanice,

lékárny,

prodejny ve zdravotnických zařízeních,

velkoobchod (Makro),

všichni, pokud je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.

Bez ohledu na velikost a umístění musí mít zavřeno zastavárny, obchody s použitým zbožím nebo výkupny odpadů.

Na zbývající svátky se omezení prodeje nevztahuje:

Velký pátek (29. března 2024)

1. květen

5. července

6. července

17. listopadu

24. prosince do 12 hodin (odpoledne musí být zavřeno)

Významné dny v České republice

Kromě státních a ostatních svátků vyjmenovaných výš se v České republice slaví i takzvané významné dny. Na rozdíl od svátků ale nespadají mezi dny pracovního klidu, takže jsou běžným pracovním dnem (pokud zrovna nepřipadnou na víkend).

Naposledy se seznam významných dnů rozšířil v roce 2022 o 27. květen jako Den národního vzdoru (připomíná atentát na Reinharda Heydricha) a 25. červen jako Den odchodu okupačních vojsk (odchod sovětské armády z Československa v roce 1991).

16. ledna Den památky Jana Palacha 27. ledna Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. března Mezinárodní den žen 9. března Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince 12. března Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. března Den narození Jana Ámose Komenského 7. dubna Den vzdělanosti 5. května Květnové povstání českého lidu 15. května Den rodin 27. května Den národního vzdoru 10. června Den památky obětí vyhlazení obce Lidice 18. června Den hrdinů druhého odboje 25. června Den odchodu okupačních vojsk 27. června Den památky obětí komunistického režimu 21. srpna Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy 8. října Památný den sokolstva 11. listopadu Den válečných veteránů

Svátky v sousedních zemích

Státní svátky Slovensko

Slovenské svátky a volné dni jsou hodně podobné těm českým. Celkem mají na Slovensku šest státních svátků a deset „dní pracovného pokoja“.

Ve stejné dny jako Češi slaví Den vzniku republiky, Svátek Cyrila a Metoděje, Den boje za svobodu a demokracii, Velikonoce, Svátek práce, Den vítězství a svátky vánoční. Navíc mají Výročí Slovenského národního povstání, které slaví 29. srpna, a Den ústavy SR 1. září. Mezi dny pracovního klidu patří na Slovensku i Zjevení Páně (Tři králové) 6. ledna, svátek Panny Marie Sedmibolestné 15. září a Svátek všech svatých 1. listopadu.

Nová slovenská vláda oznámila, že by ráda, aby lidé chodili do práce i 1. září, na Den ústavy. Den má zůstat státním svátkem, ale má to být jediný svátek, který by zároveň nebyl dnem pracovního klidu. V roce 2024 to bude ještě jedno, 1. září je stejně v neděli.

Státní svátky Německo

V Německu existují svátky, které slaví každá spolková země, kromě toho ale ještě mají některé z nich svoje svátky speciální. Například Durynsko si za svůj svátek zvolilo 20. září čili Světový den dětí, Sasové zase slaví 20. listopadu Den pokání a modlitby, Dušičky mají 1. listopadu jako svátek Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc a Sársko.

Všichni Němci slaví stejně jako my Nový rok, Velký pátek, Svátek práce, Velikonoční pondělí a vánoční svátky. Celé Německo slaví taky svátek Nanebevstoupení Páně, který letos připadá na 9. května a Svatodušní pondělí 20. května (obojí jsou pohyblivé svátky) a 3. října Den sjednocení Německa.

Státní svátky Polsko

Také v Polsku se tradičně slaví Velikonoce, Nový rok, vánoční svátky i Svátek práce. Navíc slaví 6. ledna Zjevení Páně, 3. května Den ústavy, 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie, 1. listopadu Svátek Všech svatých a 11. listopadu Den národní nezávislosti. Kromě Velikonoc mají Poláci ještě dva pohyblivé státní svátky, a to Svatodušní neděli (v roce 2023 připadá na 28. května) a Boží tělo (připadá na 8. června).

Státní svátky Rakousko

Ani v Rakousku se samozřejmě neliší termín Nového roku, Velikonoc, Svátku práce a svátků vánočních. Stejně jako v Polsku a na Slovensku oslavují 6. ledna příchod tří králů, 26. října slaví den založení Rakouské republiky, 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie, 1. listopadu svátek Všech svatých a 8. prosince Početí Panny Marie. Mezi rakouské pohyblivé svátky patří Nanebevstoupení Páně (v roce 2024 vychází na 9. května), Svatodušní pondělí (20. května) a Boží tělo (8. června).

