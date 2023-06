Bankovní identitu už mohou mít i cizinci. Někde si přesto počkají

Ředitelství služby cizinecké policie doplnilo do registru obyvatel potřebné údaje o cizincích s českými doklady bez strojově čitelné zóny. Bankám už díky tomu nic nebrání v tom, aby v registru na dálku ověřily také tyto své klienty a začaly jim vydávat bankovní identitu pro snadný přístup k online službám státu či firem.

„Bankovní instituce tak mohou využívat u dotčených cizinců i čísla neelektronicky čitelných dokladů, neboli dokladů bez strojově čitelné zóny, například potvrzení o přechodném pobytu či osvědčení o registraci občana Evropské unie,“ potvrdila webu Peníze.cz Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Jde o zlom pro cizince z Evropské unie včetně Slovenska. Tito klienti tuzemských bank na tom dosud byli paradoxně hůř než cizinci ze států mimo EU, protože v Česku dostali doklad v elektronicky nečitelné podobě: banky u nich nemohly použít standardní proces ztotožnění jako v případě osob, které mají vydán elektronicky čitelný doklad (občanů Česka a států mimo EU).

Služba bankovní identita (Bank ID) může být díky tomu dostupná pro dalších 600 tisíc potenciálních uživatelů, odhadla už dříve společnost Bankovní identita – společný podnik devíti bank.

Na problém s nedostupností této služby pro cizince upozorňovali mnozí bankéři už na začátku roku 2021, kdy identita v Česku startovala. Politici to napravili se zpožděním v rámci zákona známého pod zkratkou DEPO, který je účinný od loňského února. Údaje o elektronicky nečitelných dokladech cizinců z EU jsou však v registru kompletní a dostupné až nyní.

Jediná banka, která bankovní identitu cizincům z EU vydávala už dříve, je Moneta. Podmínkou byla osobní návštěva pobočky. Ostatní banky tento náhradní způsob nevyužívají. Rozhodly se počkat, až budou moct vydávat bankovní identitu standardně, tedy takzvanou vzdálenou formou – jako ostatním klientům.

První dvě banky už to umějí

Se vzdáleným vydáváním bankovní identity cizincům z EU, kteří v Česku mají trvalý či dlouhodobý pobyt, díky doplnění registru už začaly první dvě banky: Moneta a Fio.

„Jedinou podmínkou je, abychom našeho klienta – cizince byli schopni ztotožnit a ověřit v registru obyvatel,“ dodává mluvčí Monety Zuzana Filipová.

„Několika našim klientům ze zemí EU jsme bankovní identitu vydali, provádíme to automaticky,“ říká mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek. „Pokud se některému klientovi bankovní identita nezaložila, je potřeba, aby nám napsal přes bankovnictví, abychom to mohli prověřit. To musí podstoupit klient, který u nás má neplatný doklad nebo ještě nemá doklad, který je v registrech – například když povolení k pobytu dostal později, než si založil účet a nemáme to zaevidované v systému,“ upřesňuje.

Také Raiffeisenbank plánuje spustit tuto službu pro cizince z EU už brzy, momentálně se na ni připravuje. „Nejpozdější termín, kdy těmto našim klientům začneme vydávat bankovní identitu, je červenec,“ dodává Martina Kotasová z oddělení komunikace Raiffeisenbank.

V ostatních bankách se klienti ze zemí EU musí obrnit větší trpělivostí. Z vyjádření bank vyplývá, že s vydáváním bankovní identity této skupině klientů počítají, ale v nejbližší době to nebude.

Creditas předpokládá zprovoznění ještě během letošního roku. „Upravuje nyní systém, aby bankovní identita byla dostupná i pro tyto klienty,“ říká mluvčí Lucie Brunclíková.

„V tuto chvíli nicméně ještě nemáme přesný termín. Ten bude záviset na našich vývojových kapacitách, které nejsou neomezené a alokujeme je na řadu dalších projektů, které pro naše klienty chystáme,“ říká za Air Bank mluvčí Roman Macháček. Mezi další projekty podle něj patří například rozšiřování služeb pro podnikatele, představení zcela nového způsobu placení pro přijímání bezhotovostních plateb i bez klasického platebního terminálu nebo možnost individuálního investování.

„V Komerční bance se na tuto úpravu připravujeme a plánujeme nabídnout služby bankovní identity těmto klientům na přelomu roku 2023 a 2024,“ říká mluvčí Šárka Nevoralová.

Česká spořitelna předpokládá, že rozšíření pro cizince z EU nabídne v prvním čtvrtletí následujícího roku, upřesňuje mluvčí Filip Hrubý.

„Přesný termín, kdy s vydáváním bankovní identity začneme i u cizinců s doklady bez elektronicky čitelné zóny, uvedeme v předstihu,“ říká bez bližších podrobností mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

ČSOB zatím k termínu nic neuvedla, informaci zjišťujeme.

Tři miliony uživatelů

Bankovní identitu, která je základem pro přihlašování do elektronického bankovnictví, ale umožňuje ověřit totožnost online i mimo banku, využily už tři miliony uživatelů, tedy víc než třetina občanů starších 18 let.

„Během dvou a půl roku se bankovní identita stala nejpoužívanějším způsobem digitálního ověření občanů v Česku,“ řekl před pár dny Marek Růžička, výkonný ředitel společného podniku nazvaného Bankovní identita.

Od začátku roku 2021 bankovní identita funguje pro komunikaci s veřejnou správou – typicky při přihlašování do Portálu občana, na portál Moje daně, k eReceptu, k ePortálu České správy sociálního zabezpečení nebo při žádosti o některé dávky.

Postupně ji mohli začít využívat klienti České spořitelny, ČSOB, Air Bank, Monety, Komerční banky, Raiffeisenbank, Fio, UniCredit a Creditas. Letos se ji chystá spustit mBank. Všechny banky ji lidem aktivují automaticky, tedy bez ohledu na to, jestli klient má skutečně zájem. Na druhou stranu Česká spořitelna se nedávno rozhodla zrušit ji klientům, kteří ji nevyužívají.

Podle dat Digitální a informační agentury je nyní celkový počet profilů s aktivní bankovní identitou přes 5,9 milionu – jde o lidi, u nichž je registrován alespoň jeden prostředek bankovní identity. „Počet lidí, kteří alespoň jednou použili bankovní identitu k přihlášení k online komunikaci se státem, přesáhl 1,95 milionu,“ řekla nedávno webu Peníze.cz mluvčí agentury Karolína Sieglová.

Od června 2021 se rozšířila možnost využití identity (pod názvem Bank ID) i pro online komunikaci s některými soukromými společnostmi – pro identifikaci při komunikaci například s pojišťovnami, jinými bankami, penzijním společnostem, sázkovým společnostem, dodavatelům energií a podobně.

Funguje třeba i pro nákupy mimo otevírací dobu v některých prodejných COOP, při ověření identity chův a rodin u firmy Hlídačky nebo při zřizování účtu a online výpůjčce v Národní knihovně. Tuto možnost klientům nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Air Bank, Moneta, Komerční banka, Raiffeisenbank a nově i Fio.

Za dva roky fungování Bank ID u firem využil tuto možnost identifikace přes jeden milion klientů. Dosud službu Bank ID zavedlo víc než 160 subjektů.

„Jen za poslední rok vzrostl počet uživatelů u firem téměř pětinásobně. Jedním z důvodů je zavádění bankovní identity zdravotními pojišťovnami, telekomunikacemi a e-shopy,“ říká Růžička. Jejím prostřednictvím je nově možné žádat také o zelené dotace u Státního fondu životního prostředí.

Podle Růžičky v novém školním roce spustí nejméně čtyři univerzity Bank ID pro elektronické podávání přihlášek ke studiu, například v Hradci Králové nebo v Plzni. „S ministerstvem školství a Cermatem jednáme také o zapojení Bank ID i do systému podávání přihlášek na střední školy,“ dodává Růžička.

Dalšími místy, kde má být brzy možné bankovní identitu využít, jsou klientské portály nemocnic. Lidé by si pak mohli online například rezervovat termín vyšetření, zjistit si výsledky vyšetření nebo propouštěcí zprávu. V říjnu by využití Bank ID pro vstup na svůj klientský portál měla umožnit Fakultní nemocnice Bulovka v Praze, ale pracují na tom i další.

