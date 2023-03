Občanka v mobilu se blíží. Zařídí to DIA, hlásí Bartoš

Od dubna začne fungovat Digitální a informační agentura (DIA). Jejím úkolem je modernizace veřejné správy. Jako první se zaměří na digitální občanku. Oznámil to vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti).

Digitální informační agentura je nový úřad, který pod sebe vezme především digitální agendu ministerstva vnitra, ale zastřešovat bude i další příbuzné úlohy veřejné správy. Přejdou pod ní základní registry, Portál občana nebo třeba CzechPoint.

Úkolem agentury je posílení a sjednocení modernizace veřejné správy. A zjednodušení přístupu k digitální agendě. Aby si člověk například nepodával žádost online, a přesto pak ještě nemusel na úřad osobně.

Podle indexu Digital Economy and Society Index (DESI) 2022, který vydává Evropská komise, je Česko v Evropské unii až na 19. místě z 27 zemí. V oblasti digitálních veřejných služeb na 23. místě.

„V Česku nyní po vzoru Velké Británie a Dánska budujeme Digitální a informační agenturu, která je důležitým milníkem pro úspěšnou digitální transformaci naší veřejné správy. Spojením zahraničního know-how a českého technologického talentu otevíráme cestu k digitální budoucnosti v srdci Evropy,“ věří Bartoš.

Pro letošní rok si DIA stanovila dva cíle: připravit slibovanou českou verzi evropské digitální peněženky s názvem eDokladovka, aby ji mohla spustit na přelomu letošního a příštího roku, a vytvořit mandátní registr.

S digipeněženkou bude možné nechat plastové doklady doma a prokazovat se jejich digitální verzi v aplikaci. Umělohmotné kartičky se ale neruší, budou platit dál. Jenom ten, kdo bude chtít, si vystačí s chytrým telefonem nebo hodinkami.

V první fázi půjde do eDokladovky nahrát občanský průkaz a pak řidičský průkaz. Počítá se ale i s dalšími možnostmi.

Digitální doklady budou zpočátku uznávány jen v Česku, a až v roce 2026 začne fungovat evropská digitální peněženka, uznají je i úřady kdekoli v Evropské unii. V téhle fázi se počítá i s tím, že v digitální peněžence bude člověk moct nosit třeba i doklady o vzdělání nebo zdravotní dokumentaci.

Druhý cíl letošního roku je vytvoření mandátního registru. V něm by měly být zapsáno, kdo má kdy právo za koho jednat. Aby se vědělo, že v té a té věci může s veřejnou správou například jednat rodič za nezletilé dítě jako jeho zákonný zástupce. Že opatrovník v jistých věcech může jednat za opatrovaného, že držitel plné moci jedná za svého zmocnitele.

V reálném světě se to prokazuje různými doklady, ve virtuálním by mělo stačit přihlášení – a registr mandátů už by měl vědět.

