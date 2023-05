Spořitelna zruší bankovní identitu, když ji nepoužíváte. Máme podrobnosti

Akce se týká klientů, kteří bankovní identitu nepoužili v posledních 14 měsících vůbec nevyužili, a to ani k přihlášení do elektronického bankovnictví. Z konkurenčních bank nevyloučila podobný krok jen ČSOB.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 17. 5. 2023

Česká spořitelna čistí své portfolio uživatelů bankovní identity, která umožňuje snadné přihlášení do digitálního bankovnictví George i k elektronickým službám státu či některých firem.

Klientům, kteří v posledních 14 měsících nevyužili bankovní identitu ani jednou k žádné z těchto možností, banka nedávno e-mailem oznámila, že jim ji automaticky zruší – když ji nepoužijí ani v následujících dvou měsících.

„Tuto komunikaci jsme posílali postupně tak, aby ji klienti obdrželi do konce dubna. Celkem jsme ji odeslali 160 tisícům klientů,“ upřesňuje mluvčí spořitelny Lukáš Kropík. Rozhodnutí vzniklo na základě analýz, dodává.

K takovému kroku přistoupila Česká spořitelna poprvé. Podle Kropíka je důvodem úspora nákladů, které jsou spojené s provozem a správou databáze bankovních identit klientů. O jak velkou úsporu má jít, mluvčí neupřesnil. Už dříve pro web Lupa.cz vysvětlil, že neaktivní klienti si po delší době zpravidla nepamatují znalostní faktor k identitě (heslo nebo PIN) a jejich obnova a odblokování je pro banku složitější než případně vydat identitu novou.

Zrušením bankovní identity ztratí klient přístup do svého digitální bankovnictví George. Svůj účet ve spořitelně by tak nadále mohl obsluhovat pouze přes bankéře na pobočce nebo bankomat. I po zrušení si mohou zájemci bankovní identitu znovu založit nejen na pobočce, ale i on-line. „V on-line prostředí je to v několika procesech, například v chatbot průvodci,“ říká Kropík.

Spořitelna se odkazuje na všeobecné obchodní podmínky. Mimo jiné v nich píše, že platnost bankovní identity jako prostředku pro elektronickou identifikaci může kdykoliv ukončit.

Podle Ondřeje Pohanky, který má ve spořitelně na starosti přihlašování do George a rozvoj aplikace George klíč, směřovala komunikace o zrušení bankovní identity hlavně na klienty, kteří digitální bankovnictví George ani žádné další služby ve spořitelně aktivně nevyužívají, a svou hlavní banku mají u konkurence.

„Většina klientů spořitelny získala bankovní identitu migrací ze Servisu24, která probíhala v letech 2017 až 2019. Bankovní identita je nyní samostatný produkt se samostatnou smlouvou právně i funkčně nezávislou na našich ostatních produktech,“ upřesňuje Pohanka. Od začátku roku 2021 klientům spořitelny funguje i pro komunikaci s veřejnou správou a postupně také pro služby firem, které podporují Bank ID.

Akce je začátkem změny ve fungování bankovní identity České spořitelny. „V současné době do našich systému nasazujeme řešení, které umožní automaticky oslovit klienty v případě, že bankovní identitu ani jednou nepoužijí v posledních 14 měsících,“ říká Kropík. Klienti by pak – stejně jako lidé při první vlně výpovědí v dubnu – měli ještě dva měsíce na to, aby identitu aspoň jednou použili, nebo ji banka zruší.

Ve smlouvách o sjednání bankovní identity, které spořitelna uzavírá s novými klienty od 22. dubna, postup rušení zpřesňuje. „Tato smlouva pozbude účinnosti, pokud jste svou Bankovní IDentitu po dobu 14 měsíců nepoužil/a, to je nepřihlásil/a jste se po dobu 14 měsíců do některé z našich aplikací internetového bankovnictví a ani jste nepoužil/a Bankovní IDentitu jako prostředek pro elektronickou identifikaci,“ píše se ve formuláři, který má spořitelna i na svém webu-

Spořitelna je první bankou, která se rozhodla ukončit neaktivní bankovní identity. Většina jejich konkurentů tvrdí, že podobnou změnu nepřipravují. Jediná ČSOB do budoucna podobný krok nevyloučila.

„Počet klientů, kteří nevyužívají svoji digitální identitu ani pro přístup ke službám banky, se u nás pohybuje v řádech nižších desetitisíců,“ upřesňuje mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Bankovní identita je základem pro přihlašování do internetového a mobilního bankovnictví. Klientům některých bank také umožňuje ověřit totožnost online mimo banku, a to stejně snadno jako při přihlašování do elektronického bankovnictví.

Od začátku roku 2021 funguje pro komunikaci s veřejnou správou – typicky při přihlašování do Portálu občana, na portál Moje daně, k eReceptu, k ePortálu České správy sociálního zabezpečení nebo při žádosti o některé dávky. Postupně ji mohli začít využívat i klienti ČSOB, Air Bank, Monety, Komerční banky, Raiffeisenbank, Fio, UniCredit a Creditas. Letos se ji chystá spustit ještě mBank. Všechny banky ji přitom lidem aktivují automaticky, tedy bez ohledu na to, jestli klient má skutečně zájem.

Od června 2021 se rozšířila možnost využití identity (pod názvem Bank ID) i pro online komunikaci s některými soukromými společnostmi – pro ověřování se například vůči pojišťovnám, jiným bankám, penzijním společnostem, sázkovým společnostem, dodavatelům energií a podobně. Funguje třeba i pro nákupy mimo otevírací dobu v některých prodejných COOP, při ověření identity chův a rodin u firmy Hlídačky či při zřízení účtu a online výpůjčce v Národní knihovně. Tuto možnost klientům nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Air Bank, Moneta, Komerční banka, Raiffeisenbank a nově i Fio.

Bankovní identita se stala nejpoužívanějším způsobem digitálního ověření totožnosti občanů v Česku. Podle dat Digitální a informační agentury je nyní celkový počet profilů s aktivní bankovní identitou přes 5,9 milionu – jde o lidi, u nichž je registrován alespoň jeden prostředek bankovní identity. „Počet lidí, kteří alespoň jednou použili bankovní identitu k přihlášení k online komunikaci se státem, přesáhl 1,95 milionu,“ říká mluvčí agentury Karolína Sieglová.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

