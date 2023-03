Bankovní identitu už dostanou i Slováci a další cizinci

Většina cizinců z Evropské unie, kteří v Česku mají trvalý nebo dlouhodobý pobyt, pořád nemůže využívat bankovní identitu pro snadné ověření při online přístupu ke službám státu nebo firem. Banky je totiž zatím nemohly standardně ztotožnit v registru obyvatel, který spravuje stát.

Brzo by se to mělo konečně změnit. „Do registrů jsou postupně plně zapisování i tito cizinci s českými doklady bez strojově čitelné zóny. Banky jim ve druhém čtvrtletí začnou vzdáleně vydávat bankovní identitu. Odhadem se může jednat o dalších 600 tisíc potenciálních uživatelů Bank ID,“ říká Jan Blažek, šéf společnosti Bankovní identita – společného podniku devíti bank.

„Doplnění údajů občanů EU do registru obyvatel (například rodné jméno, pohlaví, rodinný stav, včetně elektronicky nečitelných dokladů), probíhalo ze strany Ředitelství služby cizinecké policie na podzim loňského roku. Agendový informační systém cizinců předává údaje o platných dokladech vydaných občanům EU do registru obyvatel. Jde o téměř čtvrt milionu osob,“ upřesňuje Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra, které má základní registry na starosti.

„Bohužel u části z nich byly identifikovány technické problémy. Ty v současné době intenzivně řešíme tak, aby byl doklad vložen u všech těchto osob co nejdříve,“ dodává Malá bez bližšího časového údaje.

Cizinci z Evropské unie – včetně Slováků – na tom byli paradoxně hůř než cizinci ze států mimo EU, protože v Česku dostali doklad v elektronicky nečitelné podobě. Kvůli tomu banky u nich nemohly použít standardní proces ztotožnění jako v případě osob, které mají vydán elektronicky čitelný doklad – tedy občanů Česka a států mimo EU.

Na problém s nedostupností této služby pro cizince upozorňovali mnozí bankéři už na začátku roku 2021, kdy bankovní identita startovala. Politici to napravili se zpožděním v rámci zákona známého pod zkratkou DEPO, který je účinný od loňského února. Kompletní předání údajů o elektronicky nečitelných dokladech cizinců z EU ale není hotovo ani po roce.

Jediná banka, která bankovní identitu cizincům z EU vydává, je Moneta Money Bank. Podmínkou je osobní návštěva pobočky. Ostatní banky tento náhradní způsob nevyužívají. Rozhodly se počkat, až budou moct vydávat bankovní identitu standardně, tedy vzdálenou formou – jako ostatním svým klientům.

Přípravy na vzdálené vydávání bankovní identity cizincům z EU, kteří v Česku mají trvalý či dlouhodobý pobyt, jsou už v pokročilé fázi. Některé banky potvrzují, že s tím chtějí začít ve druhém čtvrtletí.

„Aktuálně jsme ve fázi testování a následně budeme bankovní identitu pro cizince postupně zavádět. Pokud tedy vše půjde dobře, mohli bychom ji cizincům zřizovat přibližně za měsíc,“ říká mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek.

„Základem bude mít aktivní internetbanking a aktuální doklad totožnosti vydaný českou státní autoritou v našem systému. Podmínky tedy budou stejné jako pro ostatní klienty, nicméně doklady cizinců jsou specifické a může trvat delší dobu, než plošně službu spustíme všem. Pokud nás klienti kontaktují prostřednictvím Fio servisu, budeme jim schopni obratem vše potřebné zkontrolovat a službu zapnou,“ dodává Heřmánek.

ČSOB plánuje spuštění v průběhu června. „Na naší straně je ještě nutná určitá technická úprava,“ říká mluvčí Patrik Madle.

Na řešení, které umožní získat bankovní identitu cizincům ze zemí EU s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Česku, pracuje i Česká spořitelna. „Proces získání bankovní identity bude velmi obdobný jako u stávajících klientů a rádi bychom jej spustili ještě v letošním roce¸“ potvrzuje Petr Zíma, manažer pro kyberbezpečnost a bankovní identitu.

Také Raiffeisenbank se připravuje vydávat bankovní identitu i cizincům s doklady bez strojové čitelné zóny. „Dosud nám to neumožňují pravidla a technická řešení nastavená státem. Jakmile tato omezení pominou, jsme připraveni nabídnout bankovní identitu v mnohem větší míře než dnes i cizincům,“ vysvětluje mluvčí Tereza Kaiseršotová. „Aktuálně poskytujeme bankovní identitu občanům ČR v plném rozsahu a v omezeném rozsahu na státní instituce cizincům s dokladem se strojově čitelnou zónou vydaným českými úřady,“ dodává.

Chystá se také Air Bank. „Bankovní identitu těmto cizincům plánujeme vydávat v blízké době, přesný termín ale v tuto chvíli ještě nemáme. Jakmile k tomu budeme mít více podrobností, určitě o tom dáme včas vědět,“ říká Roman Macháček z tiskového oddělení.

„Uvedené skupině klientů plánujeme nabídnout službu v závěru roku 2023,“ potvrzuje také Michal Teubner z tiskového oddělení Komerční banky.

Vydání bankovní identity pro zmíněné cizince připravuje také UniCredit Bank, o termínu spuštění podle mluvčího Petra Plocka ještě nerozhodla.

Bankovní identita umožnuje klientům bank ověřit totožnost online stejně snadno jako při přihlašování do internetového bankovnictví, a to bez dalších nákladů a zařizování. Od začátku roku 2021 funguje pro komunikaci s veřejnou správou – typicky při přihlašování do Portálu občana, na portál Moje daně, k eReceptu, k ePortálu České správy sociálního zabezpečení nebo při žádosti o některé dávky. Postupně ji mohli začít využívat klienti České spořitelny, ČSOB, Air Bank, Monety, Komerční banky, Raiffeisenbank, Fio a od letošního ledna i UniCredit Bank. Letos se bankovní identitu chystají spustit mBank a Creditas. Celkový počet lidí, kteří budou mít přístup k online identifikaci prostřednictvím své bankovní identity, by tím podle Blažka mohl vzrůst na šest a půl milionu.

Od června 2021 se rozšířila možnost využití identity (pod názvem Bank ID) i pro online komunikaci s některými soukromými společnostmi – pro ověřování se například vůči pojišťovnám, jiným bankám, penzijním společnostem, sázkovým společnostem, dodavatelům energií a podobně. Funguje třeba i pro nákupy mimo otevírací dobu v některých prodejných COOP, při ověření identity chův a rodin u firmy Hlídačky či při zřízení účtu a online výpůjčce v Národní knihovně. Tuto možnost klientům nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Air Bank, Moneta, Komerční banka a Raiffeisenbank. Brzy se ji chystají zavést Fio a UniCredit Bank.

Bankovní identita se stala nejpoužívanějším způsobem digitálního ověření totožnosti občanů v Česku. Společný podnik devíti bank v polovině prosince uvedl, že služba už má kolem dvou milionu aktivních uživatelů. Pro identifikaci u státních portálů ji nejméně jednou využilo přes 1,6 milionu lidí, zhruba 550 tisíc pak u některé z 135 zapojených firem.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

