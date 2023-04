Snadné ověření přes bankovní identitu už nabízí i Creditas

Ověřit totožnost přes bankovní identitu směrem ke státu a úřadům už mohou i klienti Banky Creditas. Službu spustila od dubna a přidala se tak k osmi bankám, které ji nabídly už dříve.

„Bankovní identitu budeme postupně zřizovat automaticky všem klientům starším 18 let, kteří mají internetové bankovnictví a zároveň byli alespoň jednou osobně identifikováni na naší pobočce dokladem totožnosti,“ říká mluvčí Lucie Brunclíková. Stejně jako u konkurence je služba pro klienty zdarma.

Bankovní identita umožnuje klientům bank ověřit totožnost online stejně snadno jako při přihlašování do internetového bankovnictví, a to bez dalších nákladů a zařizování. Od začátku roku 2021 funguje pro komunikaci s veřejnou správou – typicky při přihlašování do Portálu občana, na portál Moje daně, k eReceptu, k ePortálu České správy sociálního zabezpečení nebo při žádosti o některé dávky. Postupně ji mohli začít využívat klienti České spořitelny, ČSOB, Air Bank, Monety, Komerční banky, Raiffeisenbank, Fio a UniCredit Bank. Letos se bankovní identitu chystá spustit ještě mBank. Jestli a kdy se plánuje přidat také Max banka (bývalý Expobank CZ, kterou loni koupila skupina Creditas), zjišťujeme.

„Bankovní identita je zabezpečená stejně jako internetové bankovnictví Creditas Banking. Využívá i shodné přihlašovací údaje a dvoufaktorové ověření mobilní aplikací nebo heslem a SMS kódem. Bankovní identita je provozována na serveru Banky Creditas. Třetí strana – například úřad, ke kterému se klient přihlašuje – proto nemá možnost zjistit klientovy přihlašovací údaje,“ upřesňuje Brunclíková.

Od června 2021 se rozšířila možnost využití identity (pod názvem Bank ID) i pro online komunikaci s některými soukromými společnostmi – pro ověřování se například vůči pojišťovnám, jiným bankám, penzijním společnostem, sázkovým společnostem, dodavatelům energií a podobně. Funguje třeba i pro nákupy mimo otevírací dobu v některých prodejných COOP, při ověření identity chův a rodin u firmy Hlídačky či při zřízení účtu a online výpůjčce v Národní knihovně. Tuto možnost klientům nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Air Bank, Moneta, Komerční banka a Raiffeisenbank.

Spuštění Bank ID pro komunikaci se soukromými společnostmi obvykle následuje s odstupem po základní bankovní identitě pro ověřování se vůči státu. Stejně tomu bude i v Creditas. „Rozšíření pro komunikaci s dalšími subjekty, jako jsou zdravotní pojišťovny či dodavatelé energií, se aktuálně připravuje,“ potvrzuje mluvčí.

Bankovní identita se stala nejpoužívanějším způsobem digitálního ověření totožnosti občanů v Česku. Stejnojmenný společný podnik devíti bank v polovině prosince uvedl, že služba už má kolem dvou milionu aktivních uživatelů. Pro identifikaci u státních portálů ji nejméně jednou využilo přes 1,6 milionu lidí, zhruba 550 tisíc pak u některé z 135 zapojených firem.

Ještě během první poloviny roku začne být bankovní identita dostupná také pro cizince z Evropské unie s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Česku – včetně Slováků. Ti na tom byli paradoxně hůř než cizinci ze států mimo EU, protože v Česku dostali doklad v elektronicky nečitelné podobě. Kvůli tomu banky u nich nemohly použít standardní proces ztotožnění jako v případě osob, které mají vydán elektronicky čitelný doklad – tedy občanů Česka a států mimo EU.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem