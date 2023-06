Bankovní identitu už využila třetina Čechů. Chystá se další rozšíření

Bankovní identitu, která je základem pro přihlašování do elektronického bankovnictví, ale umožňuje ověřit totožnost online i mimo banku, využily už tři miliony uživatelů, tedy víc než třetina občanů starších 18 let.

„Během dvou a půl roku se bankovní identita stala nejpoužívanějším způsobem digitálního ověření občanů v Česku,“ řekl dnes Marek Růžička, výkonný ředitel společnosti Bankovní identita, společného podniku devíti bank.

Od začátku roku 2021 bankovní identita funguje pro komunikaci s veřejnou správou – typicky při přihlašování do Portálu občana, na portál Moje daně, k eReceptu, k ePortálu České správy sociálního zabezpečení nebo při žádosti o některé dávky.

Postupně ji mohli začít využívat klienti České spořitelny, ČSOB, Air Bank, Monety, Komerční banky, Raiffeisenbank, Fio, UniCredit a Creditas. Letos se ji chystá spustit ještě mBank. Všechny banky ji lidem aktivují automaticky, tedy bez ohledu na to, jestli klient má skutečně zájem. Na druhou stranu Česká spořitelna se nedávno rozhodla zrušit ji klientům, kteří ji nevyužívají: Spořitelna ruší bankovní identitu lidem, kteří ji nevyužívají.

Podle dat Digitální a informační agentury je nyní celkový počet profilů s aktivní bankovní identitou přes 5,9 milionu – jde o lidi, u nichž je registrován alespoň jeden prostředek bankovní identity. „Počet lidí, kteří alespoň jednou použili bankovní identitu k přihlášení k online komunikaci se státem, přesáhl 1,95 milionu,“ řekla nedávno webu Peníze.cz mluvčí agentury Karolína Sieglová.

Od června 2021 se rozšířila možnost využití identity (pod názvem Bank ID) i pro online komunikaci s některými soukromými společnostmi – pro identifikaci při komunikaci například s pojišťovnami, jinými bankami, penzijním společnostem, sázkovým společnostem, dodavatelům energií a podobně.

Funguje třeba i pro nákupy mimo otevírací dobu v některých prodejných COOP, při ověření identity chův a rodin u firmy Hlídačky nebo při zřizování účtu a online výpůjčce v Národní knihovně. Tuto možnost klientům nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Air Bank, Moneta, Komerční banka, Raiffeisenbank a nově i Fio.

Podle Růžičky za dva roky fungování Bank ID u firem tuto možnost identifikace využilo přes jeden milión klientů. Doposud službu Bank ID zavedlo víc než 160 subjektů.

„Jen za poslední rok vzrostl počet uživatelů u firem téměř pětinásobně. Jedním z důvodů je zavádění bankovní identity zdravotními pojišťovnami, telekomunikacemi a e-shopy,“ říká Růžička.

Možnost přihlásitt se do klientského portálu pomocí bankovní identity nabízí už šest ze sedmi zdravotních pojišťoven. Poslední, VZP, by službu měla podle Růžičky spustit na podzim.

Službu Bank ID pro sjednávání tarifů či přenos čísla od konkurence nedávno spustily společnosti O2, T-Mobile či Tesco–Mobile. Prostřednictvím bankovní identity je nově možné žádat také o zelené dotace u Státního fondu životního prostředí.

V současné době se chystá další využití této služby. Podle Růžičky v novém školním roce spustí nejméně čtyři univerzity Bank ID pro elektronické podávání přihlášek ke studiu, například v Hradci Králové nebo v Plzni. „S ministerstvem školství a Cermatem jednáme také o zapojení Bank ID i do systému podávání přihlášek na střední školy,“ upřesňuje Růžička.

Dalšími místy, kde by mělo být brzy možné bankovní identitu využít, jsou klientské portály nemocnic. Tímto způsobem by si pak mohli lidé například rezervovat termín vyšetření, zjistit si výsledky vyšetření nebo propouštěcí zprávu. „V říjnu by využití Bank ID pro vstup na svůj klientský portál už měla umožnit Fakultní nemocnice Bulovka v Praze, ale pracují na tom i další nemocnice,“ dodává Růžička.

