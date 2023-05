Spořitelna ruší bankovní identitu lidem, kteří ji nevyužívají

Česká spořitelna začala hromadně rušit službu bankovní identity klientům, kteří ji nevyužívají. V těchto dnech jim chodí e-maily s výpovědí smlouvy. Upozornil na to web Lupa.cz.

„Protože svou bankovní identitu dlouhou dobu nepoužíváte, zdá se, že o ni nestojíte,“ píše banka klientům s tím, že by ráda poskytovala jen ty služby, o které je zájem.

Výpovědi se týkají vyšších desítek tisíc klientů, řekl Lupě mluvčí spořitelny Lukáš Kropík. „Postupně oslovujeme klienty, kteří u nás bankovní identitu za posledních 14 měsíců nevyužili ani jednou,“ říká.

Proč spořitelna nenechá tuto službu aktivní pro případné budoucí využití? Podle Kropíka si klienti po delší době zpravidla nepamatují znalostní faktor k identitě (heslo nebo PIN) a jejich obnova a odblokování je ve skutečnosti pro banku složitější než případně vydat identitu novou.

Bankovní identita umožnuje klientům bank ověřit totožnost online stejně snadno jako při přihlašování do internetového bankovnictví, a to bez dalších nákladů a zařizování. Od začátku roku 2021 funguje pro komunikaci s veřejnou správou – typicky při přihlašování do Portálu občana, na portál Moje daně, k eReceptu, k ePortálu České správy sociálního zabezpečení nebo při žádosti o některé dávky. Postupně ji mohli začít využívat klienti České spořitelny, ČSOB, Air Bank, Monety, Komerční banky, Raiffeisenbank, Fio, UniCredit a Creditas. Letos se ji chystá spustit ještě mBank. Všechny banky ji přitom lidem aktivují automaticky, tedy bez ohledu na to, jesti klient má skutečně zájem.

Od června 2021 se rozšířila možnost využití identity (pod názvem Bank ID) i pro online komunikaci s některými soukromými společnostmi – pro ověřování se například vůči pojišťovnám, jiným bankám, penzijním společnostem, sázkovým společnostem, dodavatelům energií a podobně. Funguje třeba i pro nákupy mimo otevírací dobu v některých prodejných COOP, při ověření identity chův a rodin u firmy Hlídačky či při zřízení účtu a online výpůjčce v Národní knihovně. Tuto možnost klientům nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Air Bank, Moneta, Komerční banka a Raiffeisenbank, na jaře se přidá Fio.

Bankovní identita se stala nejpoužívanějším způsobem digitálního ověření totožnosti občanů v Česku. Stejnojmenný společný podnik devíti bank v polovině prosince uvedl, že služba už má kolem dvou milionu aktivních uživatelů. Pro identifikaci u státních portálů ji nejméně jednou využilo přes 1,6 milionu lidí, zhruba 550 tisíc pak u některé z 135 zapojených firem.

Ještě během první poloviny roku začne být bankovní identita dostupná také pro cizince z Evropské unie s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Česku – včetně Slováků. Ti na tom byli paradoxně hůř než cizinci ze států mimo EU, protože v Česku dostali doklad v elektronicky nečitelné podobě. Kvůli tomu banky u nich nemohly použít standardní proces ztotožnění jako v případě osob, které mají vydán elektronicky čitelný doklad – tedy občanů Česka a států mimo EU.

