ČEZ zjednoduší výplatu dividend. Pomůže i zpětně

Státem ovládaná společnost ČEZ zjednoduší výplatu dividend. Novinka pomůže hlavně drobným akcionářům, a to i za několik let zpětně.

K dosavadním způsobům výplaty nově přibyde možnost požádat přes webovou aplikaci. K ověření své totožnosti akcionář využije službu Bank ID. Ta funguje stejně snadno jako přihlašování do elektronického bankovnictví. Klientům ji zatím nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Air Bank, Moneta, Komerční banka, Raiffeisenbank a nově i Fio.

Nová aplikace, kterou ČEZ připravil společně s Českou spořitelnou, umí vyplatit i nevyplacené dividendy z minulých let, u kterých ještě neskončilo výplatní období. Jde o dividendy z let 2018 až 2021, přičemž výplata za rok 2018 končí letos v červenci.

Peníze přijdou bezhotovostně na bankovní účet (nemusí být v České spořitelně). „Žádosti doručené v pracovní dny zpracuje banka bez zbytečného odkladu a nejpozději do dvou pracovních dnů poukáže na účet,“ píše ČEZ. Po ověření přes Bank iD se porovnávají dodaná data akcionáře s daty z Centrálního depozitáře cenných papírů. Pokud se data liší, nárok na dividendu se nenačte.

Akcionáři, kteří neměli zajištěnou výplatu přímo přes obchodníka s cennými papíry (například Fio nebo Patria), dosud museli osobně zajít na pobočku České spořitelny s pokladnou. Loni na to navíc měli jen listopad a prosinec. Kdo nechtěl na pobočku nebo to nestihl, mohl požádat o bezhotovostní výplatu. To šlo sice i elektronicky například s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku – ty ovšem nemá každý a nejsou úplně zdarma. Další možností bylo třeba zaslání dopisu s ověřeným podpisem na adresu banky.

Představenstvo ČEZ letos navrhuje rekordní dividendu (z loňského zisku) v rekordní výši 117 korun na akcii. Potvrdit ji má valná hromada 26. června. Rozhodným dnem bude podle návrhu 30. červen – nárok na dividendu získá den, kdo vlastní akcii v tento den. Výplata má začít 1. srpna, vedle nové možnosti přes Bank ID zůstanou dostupné i dosavadní způsoby.

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Rychlé řešení škod na majetku Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení. Chci pojistit svůj majetek

Sdílejte článek, než ho smažem