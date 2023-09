Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

Pravidla pro odchod do předčasného důchodu od října zpřísní. A to hned v několika bodech. Zásadní je především změna u výpočtu výše penze.

Dosud se důchod krátí o 0,9 až 1,5 procenta podle počtu dnů, které zbývají do řádného důchodového věku. Nově se bude důchod snižovat vždy o 1,5 procenta za každých chybějících 90 dní do dosažení důchodového věku.

Při odchodu o jeden nebo dva roky dříve tak penalizace bude výraznější. Kdo odejde do předčasného důchodu podle nových pravidel, bude dostávat až o několik stokorun měsíčně méně, než by dostával podle těch dosavadních.

Ukážeme si to na příkladu člověka, který by při standardním odchodu do důchodu (při dosažení řádného důchodového věku) měl nárok na 20 216 korun měsíčně, což je v současnosti průměrná výše důchodu. Když se dnes rozhodne odejít do předčasného důchodu (a splňuje podmínky) rok před řádným důchodem, dočká se jen 19 070 korun. Pokud by šel o dva roky dřív, byl by jeho důchod jen 17 655 korun.

Když se ale rozhodne pro předčasný důchod až podle nových pravidel platných od října, dostane rok před řádným důchodem jen 18 531 korun měsíčně, tedy skoro o 500 korun méně než dosud. Při odchodu dva roky před řádnou penzí bude jeho důchod jen 16 846 korun měsíčně, tedy o 800 korun méně než dosud. Jde přitom o trvalé krácení – takže když stráví v důchodu dvacet let, přijde kvůli dvěma letům předčasnosti zhruba o 192 tisíc korun.

„Výše procentní výměry důchodu se stanoví tak, že za každý celý rok pojištění náleží 1,5 procenta výpočtového základu. Tím, že člověk odejde do nového předčasného důchodu třeba jen o měsíc dříve před dosažením důchodového věku, odmaže jeden odpracovaný rok,“ říká Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.

Tabulka ukazuje, jaký je rozdíl mezi předčasným důchodem před (ještě v září 2023) a po účinnosti novely (od října 2023). „Zásadní je, jakých příjmů bylo dosahováno do doby odchodu do důchodu – to bude mít na výši předčasného důchodu největší vliv,“ doplňuje Holubová.

Dopad změn na výši předčasného důchodu (na příkladu člověka, který by při dosažení řádného důchodového věku měl nárok na průměrný důchod) Počet dnů předčasnosti Dosavadní pravidla Nová pravidla Rozdíl mezi variantami 0 20 216 Kč 20 216 Kč 0 Kč 90 19 677 Kč 19 542 Kč -135 Kč 180 19 475 Kč 19 205 Kč -270 Kč 270 19 272 Kč 18 868 Kč -404 Kč 360 19 070 Kč 18 531 Kč -539 Kč 1 rok 450 18 464 Kč 17 857 Kč -607 Kč 540 18 194 Kč 17 520 Kč -674 Kč 630 17 924 Kč 17 183 Kč -741 Kč 720 17 655 Kč 16 846 Kč -809 Kč 2 roky 810 16 981 Kč 16 172 Kč -809 Kč 900 16 644 Kč 15 835 Kč -809 Kč 990 16 307 Kč 15 498 Kč -809 Kč 1080 15 970 Kč 15 161 Kč -809 Kč 1095 15 633 Kč 14 824 Kč -809 Kč 3 roky 1170 14 959 Kč 1260 14 622 Kč 1350 14 285 Kč 1440 13 611 Kč 4 roky 1530 13 274 Kč 1620 12 937 Kč 1710 12 600 Kč 1766 12 216 Kč Zdroj: Freedom Financial Services

Další změna je v délce předčasného důchodu. Dosud lze odejít do předčasného důchodu pět let před dosažením důchodového věku, nejdříve ale v 60 letech. Nově bude možné předčasně odejít jenom o tři roky dřív.

Toto omezení však podle Holubové ovlivní jen malé množství žadatelů. „Nejvíce lidí odchází do předčasného důchodu v horizontu jednoho roku před dosažením důchodového věku. Jen deseti procentům žadatelů zbývá do dosažení důchodového věku delší doba než tři roky,“ říká.

Na předčasný důchod 40 let pojištění

Kromě dosaženého věku je podmínkou pro získání nároku na předčasný důchod také získání potřebné doby důchodového pojištění. Doteď stačilo získat 35 let – včetně náhradních dob pojištění, což je například studium, péče o dítě, péče o osobu blízkou, evidence na úřadu práci či vojenská nebo civilní služba.

Nově bude pro odchod do předčasného důchodu potřeba získat 40 let doby důchodového pojištění. Toto omezení však začne platit až 13 měsíců od vyhlášení novely, tedy až na podzim roku 2024. „V současné době starobní důchodci dosahují průměrně 44,5 let doby důchodového pojištění. Pro generace, které jsou v předdůchodovém věku, tedy tato podmínka nepředstavuje velkou hrozbu,“ vysvětluje Jiřina Holubová.

Problém ale podle ní může nastat u mladších generací. Od 1. ledna 1996 se totiž studia započítávají až od dosažení věku 18 let a od 1. ledna 2010 se studia do doby důchodového pojištění nepočítají vůbec. „Pokud lidé narození v osmdesátých letech a později neměli od 15 let brigádu, ze které bylo odváděno důchodové pojištění, budou mít dobu pojištění minimálně o tři roky nižší než jejich rodiče,“ varuje expertka.

Proto by si měl každý pečlivě hlídat doby pojištění, aby v případě nouze splňoval podmínky pro předčasný důchod. „To by mohl být problém současných čtyřicátníků a mladších ročníků. Ti by se měli začít aktivně zajímat o své důchodové zabezpečení již nyní,“ doplňuje Holubová.

Jak získat z pojištění majetku víc? Poradíme! Pro nemovitost i domácnost najdeme nejvýhodnější pojištění majetku. Chci pojistit majetek

A ještě jedno zpřísnění začne od října platit. Týká se valorizace, tedy pravidelného zvyšování důchodů.

Všechny důchody se skládají ze základní výměry a z procentní výměry. Ta základní je pro všechny stejná (v roce 2023 je to 4040 korun), kdežto procentní představuje zásluhovou část. Nově se předčasným důchodcům bude valorizovat pouze základní výměra. Procentní výměra se jim bude valorizovat až po dosažení důchodového věku.

Zpřísnění předčasných důchodů reaguje na zcela mimořádnou situaci z loňského roku, kdy díky několika valorizacím se předčasný důchod stal výhodnějším než řádný důchod v letošním roce. To přilákalo rekordní množství lidí k žádosti o předčasný důchod a významně zvýšilo výdaje ze státního rozpočtu.

Současná pravidla se dají zafixovat

Pokud zvažujete odchod do předčasné penze, můžete získat ještě půl roku na rozmyšlenou. Stačí, když si do konce září zafixujete dosavadní podmínky tím, že podáte na sociální správu formulář nazvaný Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění.

Tento formulář vlastně říká, že někdy v průběhu šesti měsíců si asi přijdete požádat o důchod a aby vám obrazně řečeno drželi místo.

Pokud se pak rozhodnete do předčasného důchodu skutečně odejít, dostanete podmínky platné k datu podání formuláře. Tedy: i když už budou platit přísnější pravidla, pro vás ještě zůstanou ta mírnější z letošního září.

Formulář není závazný, takže když se nakonec rozhodnete ještě pracovat a do předčasného důchodu nejít, stačí, když už prostě na sociální správu nepřijdete a o důchod nepožádáte.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Spořící účet plně online Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek Sjednat spoření

Sdílejte článek, než ho smažem