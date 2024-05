Povinné zálohování PET lahví a plechovek. Vyplatí se to?

Vláda v nejbližších týdnech projedná novelu zákona o obalech, jejíž návrh dokončilo ministerstva životního prostředí. Součástí je zálohování PET lahví a hliníkových plechovek.

To už loni začaly v Česku dobrovolně testovat některé obchodní řetězce a on-line supermarkety.

„Cílem je zvýšit sběr nápojových plastových lahví a plechovek, snížit množství odpadu a zredukovat odhazování odpadu do přírody, například na Slovensku po zavedení zálohování pohozené odpady prakticky vymizely,“ vysvětluje ministerstvo.

Kromě Slovenska funguje zálohování PET a plechovek například v Německu, Chorvatsku, v Rumunsku či v severských zemích.

Pokud návrh projde schvalovacím procesem, začne systém zálohování v Česku fungovat nejdříve v druhé polovině 2025.

Záloha za PET lahve a plechovky má být čtyři koruny, podle zákona by se zřídilo také 11 tisíc míst pro jejich sběr. Povinnost vybírat obaly by měli všichni prodejci a benzínky o rozloze nad 50 metrů čtverečních a také on-line prodejci.

Zálohovat by se měly:

plastové lahve o objemu 0,1 litru až 3 litry od nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů do 15 % alkoholu (tj. lahve od stolních i minerálních vod, džusů, ovocných či zeleninových šťáv, piva a podobně),

plechovky o objemu 0,1 litru až 3 litry od nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů do 15 % alkoholu (typicky od energetických nápojů, limonády, piva...).

Do zálohování by naopak nespadaly obaly na mléko a mléčné nápoje, od nápojů nad 15 % alkoholu a obaly od octa, oleje a dalších tekutých potravin.

Lidé by měli vracet plast a plechovky podobně, jako to už teď dělají u skleněných lahví. Zákazník tedy přinese obaly do prodejny, na benzínku nebo jiné sběrné místo. Obaly musí být vráceny včetně etikety a nesešlápnuté. Po odevzdání se obaly na místě slisují.

Mezi zastánce zákona patří ve většině ekologové a také prodejci balených vod, kteří se sdružují v inciativě Zálohujme.

Proti se staví například společnosti EKO-KOM, která sváží žluté popelnice s tříděnými plasty a PET lahve pro ni znamenají klíčový zdroj příjmů. Proti jsou také některé obce či Hospodářská komora.

Ze studie Centra ekonomických a tržních analýz, kterou si nechal vypracovat Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, vyplývá, že zavedením zpětného výkupu PET lahví a plechovek by se ročně mělo zpětně vysbírat až 90 procent obalového materiálu, což je nějakých 2,3 miliardy kusů obalů. Stálo by to přibližně 5,2 miliardy korun. Dalších 1,3 miliardy ročně by prý bylo potřeba na zajištění provozu.

Jaký názor máte na předložený návrh zákona ministerstva životního prostředí, který zavádí povinné zálohování PET lahví a plechovek?

Ivo Kropáček

odpadový expert Hnutí Duha

Česko se přes dvacet let snaží třídit odpad. Reklama do lidí hučí: „Nebuďte líní, třiďte odpad!“ Obce motivují domácnosti k třídění door-to door tříděním a poplatky podle množství produkovaného odpadu. Jiné obce lidem platí za vytříděné suroviny. A výsledek? Vysbírají se asi tři čtvrtiny PET lahví a méně než polovina je skutečně recyklována. Plechovek se vytřídí a zrecykluje asi jedna čtvrtina. Tristní. Každoročně vyplýtváme desítky tisíc tun kvalitních surovin za stovky milionů korun. Protože máme dlouhodobě špatný systém.



Zálohování je systém založený na ekonomické motivaci. Vrátiš lahev/plechovku, dostaneš zálohu zpět. Ostatně, není to nic nového, známe to u pivních lahví. Na Slovensku zálohy zavedli a během jediného roku se dostali na lepší čísla v recyklaci lahví a plechovek, než my za čtvrt století. Musíme šetřit suroviny, a proto jak lahve, tak plechovky musíme vyrábět z recyklátu. A ten potřebujeme mít kvalitní a čistý. Nejčistší a nejkvalitnější dává zálohový systém.



Není divu, že se nápojový průmysl obává, že bez záloh se ke kvalitnímu recyklátu nedostane, protože bez záloh by Česko bylo brzy jedinou zemí mezi zeměmi se zálohami. Není na co čekat. Zálohy fungují a šetří životní prostředí i suroviny, navíc jsou jediným známým způsobem jak dosáhnout požadované míry 90 % vytřídění plastových nápojových lahví v zemích EU.

Tomáš Prouza

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Nová evropská regulace stanoví cíle na třídění a recyklaci nejen na PET lahve a plechovky, ale i na řadu dalších obalů. Ministerstvo životního prostředí chystá po vzoru současného systému sběru a příspěvků na recyklaci u elektrozboží podobné systémy pro nábytek, textil a obuv, sportovní náčiní a další zboží.

Pro obchodníky a pro obce to bude znamenat spoustu nových systémů a složité administrativy. Proto tak moc tlačíme na ministra životního prostředí, aby přišel s návrhem, který nastaví společná pravidla pro všechny tyto systémy, abychom za pár let nemuseli všechno předělávat a třeba vyhazovat nově koupené automaty na PET lahve a plechovky jen proto, že stát za dva roky zavede zálohování tetrapaku.

Co se týče návrhu na zálohování PET lahví a plechovek, obchody si své velmi pečlivě odpracovaly. Víme, jak si se zálohováním poradit technicky, víme, na co si dát pozor, umíme se dohodnout s nápojáři na tom, jak vybrané obaly sbírat a svážet co nejefektivněji. Máme za sebou piloty v kamenných i online obchodech, takže víme, jak vše nastavit pro zákazníky co nejpohodlněji.

Klíčové pro nás je, aby nový systém zálohování nebyl zbytečně drahý (a prodražují ho zejména náklady na svoz pár petek z malých sběrných míst) a aby příliš nekomplikoval život zejména malým obchodům a kurýrům (což zatím dosavadní návrh činí, ale jednáme dál a snad to vyřešíme).

František Lukl

předseda Svazu měst a obcí ČR

Naším společným cílem je podpora recyklace a minimalizace množství odpadu v životním prostředí. Zálohování PET lahví a plechovek může vést k vyšší míře sběru těchto obalů a jejich následnému recyklování. Cílem je také snížení negativních dopadů na životní prostředí spojených s nevhodným nakládáním s obaly, které mohou končit v přírodě a způsobovat znečištění.

Nicméně v podmínkách České republiky upozorňujeme na reálnou možnost narušení stávajícího funkčního a pro občana srozumitelného systému obecního odpadového hospodářství.

A protože se i evropská legislativa v této oblasti posunula, doporučujeme časové rozvolnění přípravy zákona o zálohování z důvodu nutné implementace evropského nařízení a zapracování relevantních připomínek i od komunální sféry.

Kristýna Havligerová

mluvčí Iniciativy pro zálohování

Plošné zálohování je navrženo tak, aby České republice pomohlo s přechodem na cirkulární ekonomiku. Ministerstvo jej postavilo na ověřených principech, podle kterých zálohování úspěšně funguje v mnoha evropských zemích. Nicméně je v něm i několik parametrů, na které máme jiný názor, což jsme vyjádřili i v připomínkovém řízení, které právě dobíhá.

Zálohový systém je jednoznačně jedinou funkční cestou k uzavření materiálové smyčky nápojových obalů, díky které se z PET lahve stane opět PET lahev a z plechovky nová plechovka. Opětovným využíváním materiálů do nových PET lahví a plechovek zabráníme plýtvání přírodními zdroji, až o 95 % snížíme spotřebu energie a až o 80 % uhlíkovou stopu těchto obalů. Zálohový systém také zásadně pomáhá v boji s odhozenými nápojovými obaly v přírodě.

Česká republika nyní sesbírá pouze 26 % plechovek a třídění plastových lahví v ČR bylo v roce 2022 na úrovni 73 až 75 %, přičemž ani třídění ještě neznamená jejich recyklaci. Nápojové obaly dnes bohužel končí ve velké míře ve spalovnách, na skládkách nebo odhozené v přírodě. Stávající systém tak nesplní nejen cíle nového evropského nařízení schváleného koncem dubna, ale ani dlouhodobé evropské cíle plynoucí ze směrnice o jednorázových plastech.

Zastánci současného systému třídění, převážně spojení s odpadovým byznysem, se tuto změnu snaží zastavit. Aktuálně se pokoušejí prosazovat takzvaný digitální zálohový systém, který však není nikde na celostátní úrovni vyzkoušený, má mnoho nedostatků a reálně by neměl žádný pozitivní efekt. Jde totiž pouze o současný systém třídění nalakovaný narůžovo, ve kterém se materiály vesměs třídí ručně, málo se recyklují a obaly končí na jedné hromadě často na skládce nebo ve spalovně. Jde pouze o chiméru, která doposud nikde nefunguje a všechny pokusy doposud dopadly neúspěšně a jen potvrdily praktickou neproveditelnost této myšlenky. Už jen samotná představa, že lidé budou ochotni při vrácení každé lahve naskenovat dva QR kódy nebo akceptovat zásadní navýšení cen nápojů, které si tento systém vyžádá, je zcela mimo realitu.

