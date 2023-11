Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu

Vláda plánuje prolomit dosavadní strop 65 let a zvýšit věk odchodu do důchodu. Změna je součástí důchodové reformy, kterou navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Reforma se bude schvalovat v příštím roce a přestože se některé body ještě mohou změnit, je pravděpodobné, že právě zvýšení důchodového věku projde.

Pro ročníky narození 1965 a starší se nic nemění – do důchodu budou odcházet podle stávajících pravidel. Změna se dotkne až lidí narozených v roce 1966 a všech mladších ročníků. Oproti dosavadnímu stavu se bude hranice posouvat – nejvýš ale o dva měsíce za ročník.

„Informace o důchodovém věku bude každému známa při dosažení 50 let. Tedy vždy s dostatečným předstihem, aby lidé věděli, s čím mohou počítat, a zároveň nebyla ohrožena relevance výpočtu důchodového věku pro danou generaci,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Propočty se budou provádět postupně, takže pro mladší ročníky nový důchodový věk zatím ještě neznáme.

Na naší kalkulačce zjistíte, kdy budete moct odejít do starobního důchodu podle navrhované reformy právě vy.

Důchodový věk se bude nově počítávat s ohledem na předpokládaný věk dožití. Ministerstvo vychází z principu, který kdysi navrhla důchodová komise vedená sociologem Martinem Potůčkem: Češi by měli trávit v důchodu čtvrtinu života, což je podle aktuálních čísel přibližně 21,5 roku.

Vycházet se bude z údajů Českého statistického úřadu o střední délce života v padesáti letech věku. Například statistické údaje za rok 2023 se použijí pro určení, kdy půjdou do důchodu lidé narození v roce 1973. Demografická data jsou ale k dispozici se zpožděním, proto ministerstvo zatím zveřejnilo jenom čísla týkající se lidí narozených do roku 1972.

„Naši pradědečkové a prababičky strávili v důchodu v průměru 11 let. Dnešní senioři jsou v důchodu víc než 22 let. Populace stárne a na jednoho seniora připadá čím dál méně pracujících, kteří důchody spolufinancují. Beze změny by brzy současný důchodový systém zkolaboval,“ říká Jurečka.

Jak se změní výpočet důchodového věku?

Výchozí hodnotou pro výpočet má být střední délka života (prostý průměr žen a mužů) lidí narozených v roce 1965, vypočtená v jejich 50 letech, tedy v roce 2015. Podle statistiků byla jejich „naděje dožití“ 30,13 roku.

Věk odchodu do důchodu pro další ročníky se bude počítat tak, že se k 65 letům (dnešní strop důchodového věku) přičte průměr jejich střední délky života vypočtené v jejich 50 letech a odečte střední délka života ročníku 1965 stanovená v roce 2015. Vychází se při tom z údajů v úmrtnostních tabulkách publikovaných Českým statistickým úřadem.

Konkrétně pro ročník 1966 má tedy výpočet vypadat takto: 65 let plus střední délka života ročníku 1966 v roce 2016 (to je 30,56 roku) minus střední délka života ročníku 1965 v roce 2015 (to je 30,13 roku) = 65 + 30,56 - 30,13 = 65,43 roku. Po převedení čísla za desetinnou čárkou na měsíce a zaokrouhlení je to 65 let a pět měsíců.

Jenže: Zvýšit lidem s rokem narození 1966 důchodový věk hned o pět měsíců oproti dosavadním pravidlům by bylo proti zásadě, že zvýšení mezi dvěma ročníky nesmí být vyšší než dva měsíce. Proto bude smět ročník 1966 odejít do důchodu v 65 letech a dvou měsících.

Může se stát, že k nárůstu důchodového věku pro některé ročníky nedojde. To se podle propočtů ministerstva týká například lidí narozených v letech 1970 a 1971: protože se u nich předpokládaný věk dožití v padesáti letech nezvýšil, zůstává věk odchodu do důchodu stejný jako pro ročník 1969.

Ministerstvo předpokládá, že nová pravidla důchodového věku začnou platit od roku 2025, změny se ale v praxi projeví až v roce 2031 (tedy v roce, kdy mají jít do důchodu lidé narození v roce 1966).

Pro odchod do starobního důchodu je potřeba splnit dvě základní podmínky: dosáhnout důchodového věku a nasbírat potřebnou dobu důchodového pojištění, jinak řečeno odpracovat dostatečný počet let.

Kdo chce odejít do penze, musí mít odpracováno (zaměstnání nebo podnikání) 30 let. Nebo 35 let důchodového pojištění jako součet práce, podnikání i náhradních dob pojištění.

