Ani naše děti se důchodu nedožijou ve zdraví, ukázala nová data

Nejnovější data Eurostatu ukazují, že české ženy prožijou proti mužům větší část života bez zdravotních komplikací. To je ale jenom jedna, ta blýskavější strana mince.

Ukazatel HLY (Healthy Life Years – očekávaná délka života ve zdraví) předpovídá, že v roce 2021 narozená česká žena se pravděpodobně v průměru dožije ve zdraví – tedy bez zdravotních problémů, které by ji omezovaly v běžných činnostech – 63,4 a muž pouze 60,7 roku. Oproti datům pro děti narozené v roce 2020 vycházejí čísla pro ženy o devět měsíců líp, muži si naopak o dva měsíce pohoršili.

Vzhledem k věku, kterého se Češi a Česky dožívají, to ale nemusí být zrovna výhra. Protože pak jsou tu ještě ty roky života v nemoci.

Podle posledních dat Českého statistického úřadu byla pro děti narozené v letech 2015–2016 naděje dožití v průměru 76 let pro chlapce a pro děvčata dokonce 82 let. Znamená to tedy, že v průměru mohli strávit s významnou nemocí zhruba 16 let života a ženy dokonce téměř 19 roků.

Pokud jde o očekávanou délku zdravého života, statisticky na tom v Evropské unii nejsme nejhůř. Unijní průměr byl v roce 2021 jen o něco vyšší. Ženy se těšily zdraví v průměru do 64,2 a muži do 63,1 roku.

Nejdéle ve zdraví budou žít švédští muži, a to až do věku 68,9 roku. Z žen na tom mají být nejlíp obyvatelky Malty a Itálie, které ve zdraví prožijí v průměru 68,5 let.

Chcete si i v penzi plnit sny? Poradíme! Najděte si nejvýhodnější penzijní spoření a získejte státní příspěvky i slevy na dani. Podpořit vás může i zaměstnavatel. Chci spokojenou budoucnost

Nejhorší vyhlídky z Unie mají naopak muži z Lotyšska. Jejich perspektiva je, že je zdraví bude opouštět ve věku 52,2 roku. Co se týká žen, nejhůř statistika vychází Dánkám, kterým předpověděla zdravý život do 54,8 roku.

Ukazatel „délky života ve zdraví“ nebo taky „naděje dožití bez zdravotních omezení“ se často zmiňuje v souvislosti se zvyšováním věku odchodu do důchodu a vůbec reformou penzí. Už dnešní strop důchodového věku – 65 let – je za hranicí toho, kdy jsou Češi a Česky v dobrém zdraví. Přitom dnešním třicátníkům by se měl věk odchodu do důchodu posunout až k 68 rokům.

Data Eurostat, graf Peníze.cz, zvětšíte klikem

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Investujte a poleťte k moři Investujte bezpečněji. Zpravidla zajištěná nemovitostí s ročním výnosem až 13 %. Investujte a vydělejte si na dovolenou. Chci vědět více

Sdílejte článek, než ho smažem