Kdy se zvýší příspěvek na péči? Ceny rostly, pomoc ne

Příspěvek na péči je sociální dávka určená lidem, kteří se o sebe kvůli zdravotnímu stavu nedokážou sami postarat a potřebují péči někoho jiného. Částečnou nebo úplnou.

Podle toho, jakou míru péče člověk potřebuje, zařazuje se do jednoho ze čtyř stupňů závislosti. V každém z nich má nárok na jinou výši příspěvku – co je k zařazení do kterého stupně závislosti „potřeba splnit“, jsme podrobně popsali v samostatném článku.

Příspěvek má sloužit na úhradu služeb pečovatele, pečovatelského zařízení nebo třeba pro blízkou osobu, která kvůli pečování nemůže vydělávat tolik, kolik by jinak mohla, nebo nevydělává vůbec.

Péči o 70 procent lidí, kteří si sami nedokážou zajistit základní životní potřeby, zajišťuje právě rodina, říká Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

Celkem příspěvek na péči pobírá přes 370 tisíc lidí.

Pět let nerostl. Na rozdíl od inflace

Příspěvek na péči se naposledy zvedal v roce 2018 – když pomineme novelu zákona o sociálních službách, která od roku 2022 zvedla příspěvky pro lidem, o které se pečuje v ústavech, na úroveň příspěvků pro lidi s péčí domácí.

Od té doby ovšem zásadně klesla kupní síla koruny. Co byste v srpnu 2018 koupili za pětitisícovku, za to byste v srpnu 2023 dali přes sedm tisíc korun.

Ceny pečovatelských služeb ale neklesaly. Naopak. Několikrát stouply.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v první polovině letošního roku připravilo další novelu zákona o sociálních službách. V něm ale navrhovalo jen zvýšení příspěvku na péči pro dospělé v prvním stupni závislosti – z 880 na 2000 korun. Návrh se ale nakonec ani nedostal do Sněmovny.

Zkontrolujte si životní pojištění! Ušetříte. Do minuty porovnáme nabídku 5 životních pojišťoven a najdeme ty nejvýhodnější podmínky. Pro vás, partnera i děti. Chci pojistit sebe

Chci pojistit děti

Chci pojistit rodinu

Chci zkontrolovat pojistku Chci zrevidovat pojistku

V září ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo bez dalších podrobností, že příspěvek na péči má být vyšší od poloviny příštího roku. „Jednání ohledně zvýšení příspěvku na péči probíhá už zhruba rok. Na základě koaličních jednání se našla shoda a ke zvýšení by mělo dojít v polovině roku 2024,“ napsalo v tiskové zprávě.

Kdy se bude zvyšovat příspěvek na péči?

Jenže teď to se zvýšením příspěvku v roce 2024 tak jasně nevypadá. Jednání o případném zvýšení příspěvku na péči se vedou, jejich výsledek je ale ve hvězdách. O schválení případné novely nemluvě.

„Zvýšení příspěvku na péči se stále diskutuje, a proto není možné být v tuto chvíli více konkrétní,“ řekl webu Peníze.cz Jakub Augusta z tiskového odboru ministerstva sociálních věcí. „Co se týká novely zákona o sociálních službách, její účinnost je plánována od ledna 2025, přičemž zvýšením příspěvku na péči se novela zákona o sociálních službách nezabývá,“ dodal.

Jenže právě zákon o sociálních službách výši příspěvků stanovuje.

„Podle našich posledních informací by o způsobu, výši a času valorizace příspěvku měla rozhodnout vládní koalice do Vánoc,“ říká předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Vzhledem k inflaci a růstu životních nákladů je pro radu odkládání valorizace nepřijatelné. Vypracovala vlastní návrh, který chce dostat do Sněmovny a pro jeho rychlé projednání vyvěsila internetovou petici.

Data MPSV, graf Peníze.cz

Výdaje na příspěvek na péči jsou teď něco přes tři miliardy měsíčně, pro celý letošní rok se dají odhadnout na zhruba 37 miliard. Národní rada osob se zdravotním postižením odhaduje, že kdyby její návrhy prošly, vzrostou roční náklady o dalších pět miliard. A tam je možná zakopaný pes. Stát slíbil šetřit.

Výše příspěvku na péči a návrh Národní rady osob se zdravotním postižením na jeho zvýšení Stupeň závislosti I.

lehká závislost II.

středně těžká závislost III.

těžká závislost IV.

úplná závislost Mladší 18 let

Výše příspěvku 3300 Kč 6600 Kč 13 900 Kč 19 200 Kč Návrh NRZP + 10 %

tj. 3630 Kč + 10 %

tj. 7260 Kč + 10 %

tj. 15 290 Kč + 10 %

tj. 21 120 Kč Starší 18 let

Výše příspěvku 880 Kč 4400 Kč 12 800 Kč 19 200 Kč Návrh NRZP 2000 Kč 6400 Kč + 10 %

tj. 14 080 Kč + 10 %

tj. 21 200 Kč Nárok na další zvýšení příspěvku o 2000 korun mají nezaopatřené děti do 18 let a rodiče, kteří pečují o nezaopatřené dítě do 18 let, jejichž příjem (a osob společně posuzovaných) je nižší než dvojnásobek životního minima.

Bude automatická valorizace příspěvku na péči?

Ministr Marian Jurečka několikrát mluvil o tom, že by chtěl zavést u příspěvku automatický valorizační mechanismus. Aby se zvyšoval bez nutnosti novelizování zákona a bez politických diskuzí. „Souhlasíme s pravidelnou valorizací příspěvku na péči s ohledem na inflaci a zdražování služeb,“ říká Václav Krása.

Valorizační mechanismus byl ostatně součástí chystané – a stažené – novely zákona o sociálních službách. Valorizace příspěvku měla být podobná principu valorizace penzí. Podle informací z ministerstva sociálních věcí se také o případném automatickém navyšování příspěvku dál jedná.

Doplatek na péči. Tajemná dávka s půlročním zpožděním

V září ministerstvo sociálních věcí oznámilo také plánované zavedení nové dávky – doplatku k příspěvku na péči: „Tento doplatek bude určen pro ty příjemce příspěvku na péči, pro něž je jeho stávající výše objektivně nedostatečná. Podobu tohoto doplatku ministerstvo v tuto chvíli finalizuje,“ napsalo v září.

„O doplatku na péči víme z posledních jednání pracovní komise pro přípravu novely zákona o sociálních službách, jejíž jsme členy,“ říká Václav Krása z Národní rady osob se zdravotním postižením. „Zatím známe pouze název, ale vůbec netušíme, o co má jít. Osobně to považuji za zvláštní a nedůvěryhodné. To by znamenalo další administrativu, další posuzování, kdo má nárok na doplatek a kdo nemá nárok na doplatek a další ‚buzeraci‘ lidí.“

Podle původních plánů ministerstva měl doplatek fungovat od poloviny roku 2024. To už ale neplatí. „Takzvaný doplatek na péči je jednou z diskutovaných oblastí v rámci novely zákona o sociálních službách, jejíž účinnost je plánována od ledna 2025,“ říká Jakub Augusta z tiskového odboru ministerstva. Pokud tedy nová dávka bude, tak nejdřív o půl roku později, než se plánovalo.

O tom, jak bude vypadat, jsme se nic nedozvěděli ani teď. „V současné době probíhají setkání s aktéry, v rámci nichž jsou jednotlivé návrhy změn diskutovány, případně upravovány v závislosti na zpětné vazbě zúčastněných. Navrhovaná změna tak nemusí být konečná, a proto v tuto chvíli není možné být více konkrétní,“ říká Augusta.

Gabriel Pleska Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává... Další články autora.

Podpojištění řeší kalkulačka Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky. Znáte hodnotu Vašeho domu?

Sdílejte článek, než ho smažem