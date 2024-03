Pozor na jednodenní dálniční známku. Může se prodražit

Od letošního března si řidiči v Česku mohou nově koupit i jednodenní dálniční známku. Za cenu 200 korun ovšem nezískají kupon s 24hodinovou platností, jak by se mohlo zdát. Platnost je omezena pouze na kalendářní den, končí tedy vždy o půlnoci.

Jinak řečeno: i když řidič koupí elektronickou známku například v deset hodin večer a chce někam jet přes noc, bude platná pouhé dvě hodiny. Za jízdu bez platné známky mu pak hrozí pokuta až pět tisíc korun na místě nebo až 20 tisíc ve správním řízení. V praxi za poslední rok dosahuje průměrná pokuta 1100 korun, řekla policejní mluvčí České televizi.

Na dva kalendářní dny se přitom už vyplatí koupit desetidenní známku, která stojí 270 korun.

„Cenový rozdíl oproti desetidennímu kupónu je relativně malý. To vychází i ze společných pravidel Evropské unie. Zachovali jsme navíc stejnou logiku platnosti na celé kalendářní dny, jakou mají i ostatní kupóny,“ odpověděl ministr dopravy Martin Kupka na sociální síti X lidem, kteří kratší platnost kritizovali. Jeden kalendářní den je podle něj stanoven na základě evropské legislativy, která termín 24 hodin nepoužívá.

Proč není možné platnost upravit tak, aby trvala skutečně 24 hodin od aktivace? „Řešení platnosti na 24 hodin by znamenalo nutně rozdílný a technologicky v daném čase obtížně proveditelný způsob nakládání s tímto druhem poplatku ve srovnání s ostatními druhy poplatků, které jsou vázány na kalendářní den,“ vysvětluje Jan Jakovljevič z ministerstva dopravy. Shodný přístup bude podle dostupných informací užívat také sousední Rakousko a Slovensko, dodává.

Možnost koupit si jednodenní dálniční známku dosud v Česku chyběla. Nepřinesl jí ani start elektronických známek od prosince 2020. Podle tehdejšího vyjádření ministerstva dopravy by to pro majitele aut bylo nevýhodné, protože cena jednodenní známky by se musela přibližovat ceně desetidenní – aby to pro změnu nebylo nevýhodné pro stát.

Jednodenní známku teď muselo Česko zavést, stejně jako další státy, kvůli evropské směrnici. Ta mimo jiné určuje také cenový strop kratších známek jako určité procento z ročního poplatku: měsíční známka musí stát maximálně 19 % ročního poplatku, desetidenní maximálně 12 % a denní maximálně 9 %. Přestože roční známka v Česku od března zdražila z 1500 na 2300 korun (poprvé od roku 2012), měsíční kvůli zmíněnému stropu zlevnila na 430 korun a desetidenní na 270 korun.

Jakovljevič připouští, že na vstřícnějším přístupu k jednodenní známce by stát prodělal. Zavedení 24hodinového platnosti by vedlo k odlivu zájmu o 10denní kupon, předpokládá ministerstvo dopravy. „Jiný přístup by znamenal významné snížení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury,“ zdůrazňuje. Peníze z dálničních známek se vrací do výstavby a údržby dálnic, ujišťuje Kupka.

Ministerstvo dopravy spolu s Českou obchodní inspekcí zároveň v únoru znovu varovaly před nákupem dálničních známek z neoficiálních zdrojů, tedy mimo oficiální státní web eDalnice.cz.

Začátkem roku se totiž začaly množit stížnosti na přemrštěné ceny u některých obchodníků.

„Pokud dochází k přeprodeji dálničních známek neautorizovanými osobami, prodávající musí zákazníka jednoznačně informovat o ceně, kterou si účtuje za poskytnutí služby, a o celkové ceně. Kupující tedy musí znát od začátku nejen celkovou částku, ale také hodnotu jednotlivých položek, z které se celková cena skládá,“ upozornila inspekce.

Vedle oficiálního webu lze dálniční známku bez přirážky zakoupit také na pobočkách České pošty a na čerpacích stanicích EuroOil.

