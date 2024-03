PayPal pro začátečníky. Jak si založit účet a platit? Návod krok za krokem

Chcete platit na internetu jen pomocí e-mailu a hesla? Pořiďte si digitální peněženku PayPal. Poradíme, jak účet založit, jak nabíjet peníze i na co si dát pozor. Máme i obrázkový návod v češtině.

12. 3. 2024

Co je PayPal?

Globální platební platforma PayPal vznikla zhruba před pětadvaceti lety. Dnes má něco kolem 426 milionů aktivních uživatelů a jen za rok 2023 přes ni prošly platby v objemu 1,5 miliardy dolarů. A zatímco v minulosti šlo skrze PayPal platit hlavně v zahraničních internetových obchodech, dnes ho jako jeden z platebních způsobů nabízejí i tuzemské e-shopy.

Vedle toho lze PayPal využít také pro zasílání peněz (v nejrůznějších měnách) mezi jednotlivými uživateli. Vystačíte si přitom jen s e-mailem nebo uživatelským jménem příjemce. Právě díky rychlému a komfortnímu způsobu placení je PayPal oblíbený. I při platbě v e-shopu stačí zadat jen e-mail a heslo. Číslo karty, datum expirace ani CVV kód opisovat nemusíte. S obchodníkem tak nesdílíte žádné údaje o své kartě, proto lze platby přes PayPal označit i za bezpečnější.

České uživatele, kteří neovládají cizí jazyk, mohla dřív od založení PayPalu odrazovat absence češtiny. Tahle bariéra padla v roce 2018, i když česká podpora při řešení problémů stále chybí.

Přesto se vám může hodit naše galerie, která vás registrací provede. Kromě toho jsme za vás vyzkoušeli i základní funkce jako posílání peněz mezi uživateli, převod peněz z PayPal účtu, placení v e-shopech a nastavení výhodnějšího směnného kurzu.

Založení účtu PayPal, spárování platební karty

Registrační kolečko odstartujte na hlavní stránce kliknutím na tlačítko Zaregistrovat nebo Začít pod nápisem Osobní. V dalších krocích je potřeba zadat e-mail a telefonní číslo. Na telefon vám přijde šestimístný kód, který přepíšete do příslušných políček. Pak už jen stačí vymyslet dostatečně silné heslo a vyplnit pár údajů o sobě.

V dalším kroku přijde spárování PayPalu a platební karty (debetní, kreditní či virtuální) – vyplníte číslo karty, datum expirace, CVV kód a pak akci ověříte v mobilní aplikaci své banky nebo pomocí autorizační SMS. Jestliže se vám kartu nedaří přidat, důvod může být dvojí. Buď nemáte povolené platby přes internet, nebo jde o kartu Maestro, kterou PayPal nepodporuje. Naopak s kartou MasterCard, VISA, American Express, Discover a Diners Club byste měli být úspěšní.

Jakmile se vám povede kartu přidat, je PayPal účet založený. Jen je ještě potřeba ověřit e-mail, který jste zadali v prvním kroku registrace. Jednoduše tak, že kliknete na odkaz v textu e-mailu a potom zadáte šestimístný kód, který vám přijde esemeskou.

Jestliže jste úspěšně prošli výše popsané kroky, je váš PayPal účet připravený a můžete začít nakupovat, případně posílat peníze dalším uživatelům PayPalu. Peníze si PayPal jednoduše stáhne z vaší platební karty. Platby u obchodníků i mezi jednotlivými uživateli jsou ze strany PayPalu bez poplatků. Výjimkou můžou být přeshraniční transakce – podrobně se k nim dostaneme o pár řádků níž.

Bez karty. Jak nabít peníze na PayPal účet?

Další varianta, jak skrz PayPal platit, je dobití libovolné částky přímo na váš PayPal účet. Peníze jednoduše pošlete z bankovního účtu, jen pozor, aby byl vedený na vaše jméno.

Číslo účtu, na který peníze poslat, najdete přímo v PayPalu – pod záložkou Peněženka a tlačítkem Převést peníze. Vedle čísla účtu se vám zobrazí také unikátní ID pro převod, které je potřeba pro spárování platby. ID pro převod zadávejte do poznámky k platbě, nikoli jako variabilní symbol. Jednak je příliš dlouhé, aby se do příslušné kolonky vešlo, a hlavně by vám peníze jen tak nedorazily.

Převod na PayPal účet většinou trvá jeden až dva pracovní dny.

Jak posílat peníze mezi PayPal účty?

Vedle plateb v e-shopech lze PayPal využít i k přeposílání libovolných částek v různých měnách dalším uživatelům PayPalu. Stačí kliknout na možnost Platby a žádosti, zadat e-mail příjemce a transakci potvrdit. Peníze by se měly přeposlat během pár vteřin.

Skrze PayPal můžete o peníze také požádat. Opět stačí když v menu kliknete na Platby a žádosti a potom na políčko Požádat. Dál už zadáte jen e-mail nebo uživatelské jméno toho, od koho peníze chcete, a částku. Onen uživatel dostane e-mailové upozornění, skrze které se může prokliknout do PayPalu a platbu provést.

Platby, které posíláte uživatelům z Česka a v českých korunách, jsou bez poplatku. Stejně tak platby v eurech (a švédských korunách) odeslané uživatelům v rámci Evropského hospodářského prostoru. Za platby pro uživatele z Ameriky, Kanady a mimo Evropský hospodářský prostor už si ale PayPal účtuje poplatek 1,99 eura. Na 3,99 eura vyjdou platby pro uživatele z ostatních zemí.

Jak vybrat zůstatek z PayPal účtu?

Pokud naopak chcete ze svého PayPalu vybrat peníze, můžete si je přeposlat na bankovní účet. K tomu je potřeba kliknout v nabídce na možnost Peněženka. Hned pod částkou zůstatku najdete tlačítko Převést peníze.

K transakci je potřeba znát název své banky a IBAN svého účtu (najdete v internetovém bankovnictví nebo na výpisu). Pozor – IBAN zadávejte bez mezer.

Převod na bankovní účet trvá zpravidla jeden až dva pracovní dny. Minimální částka pro převod je dvacet korun.

Převody měn. Jak na výhodnější kurz na PayPal?

Jestliže chcete využívat PayPal především kvůli přeposílání peněz v cizích měnách, patrně vás bude zajímat, s jakým kurzem můžete u PayPalu počítat. Tady záleží, jestli budete peníze pro převod čerpat ze zůstatku na PayPal účtu, nebo přes svou platební kartu.

Pro převody ze zůstatku používá PayPal vlastní kurz, který bývá horší než kurz bankovní. Na kolik přesně vás transakce s PayPalem vyjde, nicméně vždycky vidíte dopředu. Jen pro ilustraci: za převod jednoho dolaru jsme s kurzem PayPalu zaplatili 24,44 koruny, s kartou ČSOB 23,97 koruny a s kartou Creditas 23,46 koruny.

Pokud ale budete peníze čerpat přes platební kartu, máte na výběr. Buď necháte konverzi na PayPalu, nebo na vydavateli karty. Změnu kurzu můžete snadno provést při zadávání platby – přesný postup najdete v galerii.

Výš uvedené platí především pro ty, kteří peníze posílají z jednoho PayPal účtu na druhý. Pokud chcete PayPal využívat jako zákazníci při nakupování v zahraničních e-shopech, musíte si výhodnější konverzi nastavit trochu jinak – až při samotné platbě v obchodě. Přesný postup opět hledejte v naší galerii.

Pozor na poplatek za neaktivitu na PayPal

Jestliže si nakonec placení prostřednictvím PayPalu neoblíbíte, dejte pozor na poplatek za neaktivitu. Ten PayPal účtuje uživatelům, kteří se do svého účtu nepřihlásili dvanáct měsíců. Stáhne ho ovšem jen tomu, kdo má nějaký zůstatek přímo na PayPal účtu. Přes platební kartu vám na peníze na bankovním účtu sahat nebude. Výše poplatku se odvíjí od výše zůstatku – pokud je zůstatek nižší než 270 korun, strhne si ho PayPal celý. Pokud je zůstatek vyšší, dělá poplatek za neaktivitu právě těch 270 korun.

Kdo chce stržení poplatku předejít, musí se jednou za rok do účtu alespoň přihlásit. Případně, pokud víte, že PayPal používat nebudete, můžete účet rovnou zrušit. Jednoduše tak, že v pravém horním rohu kliknete na ikonku ozubeného kolečka a z nabídky vyberete možnost Zrušit účet.

