Zelená karta stačí v mobilu. Brzo i po Evropě

Také na cesty po Evropě by od příštího roku měla nově stačit zelená karta jen v elektronické podobě, například uložená v mobilním telefonu.

Zatímco na českých silnicích se řidiči mohou elektronickou verzí karty prokazovat už několik let, ve zbytku Evropy se na to stále spolehnout nelze. „To je důvodem, proč vždy doporučujeme při jízdě do zahraničí si raději vytisknout zelenou kartu,“ vysvětluje Martin Podávka, člen představenstva Pillow pojišťovny.

Od léta 2020 stačí mít tento mezinárodně uznávaný doklad o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (neboli povinného ručení) vytisknout i černobíle – tedy v takzvané bílé variantě.

A od příštího roku by to mělo být ještě jednodušší. Organizace Council of Bureaux totiž rozhodla o tom, že skoro padesátka evropských zemí zapojených v systému zelených karet musí od 1. ledna 2025 kartu akceptovat v elektronickém formátu PDF.

Soubor si stačí uložit do mobilního telefonu. Některé pojišťovny tuto funkci nabízejí i v rámci svých aplikacích. Kromě Pillow mezi ně patří například Allianz, ČSOB Pojišťovna nebo Direct.

„Zelená, respektive bílá karta je pro naše klienty dostupná v aplikaci ČSOB Smart. Dokonce se stačí v této aplikaci hlasem obrátit na naši digitální asistentku Kate, která ji klientovi okamžitě vyhledá a ukáže na obrazovce mobilu,“ popisuje mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

Vlastní aplikaci nabízí pro tyto účely také Allianz. „Máme aplikaci MojeAllianz, klienti v ní zelenou kartu najdou. Mají na to přímo tlačítko a samozřejmě se dá i stáhnout,“ říká mluvčí Marie Petrovová.

Kooperativa aplikaci nechystá, nicméně zelenou kartu vystavuje klientům i v elektronické podobě. „Mohou si ji stáhnout například v Klientské zóně na webu Kooperativy, kde najdou všechny své smlouvy. Pak si ji mohou uložit do mobilního telefonu, buď v PDF, nebo mohou využít aplikaci YourPass. Speciální aplikaci neplánujeme,“ říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Generali Česká pojišťovna se chystá aplikaci s rozsáhlejšími službami spustit na jaře. „Zelená karta přitom v aplikaci bude dostupná i v offline režimu, tedy pokud telefon nebude na signálu,“ popisuje mluvčí Honza Marek. Pojišťovna nabízí klientům kartu i v PDF formátu. „Což je v praxi velmi dobře využitelné, například pro potřeby doložení policii a podobně,“ dodává.

„Nepočítá se s tím, že by celý kontinent toto uznával v jednom stanoveném okamžiku. Doporučujeme pro jakékoli zahraniční cesty stále vozit i papírovou zelenou kartu,“ upozorňuje mluvčí Uniqua Eva Svobodová. Tato pojišťovna ji bude posílat i nadále, dodává.

V Česku se řidiči letos zbaví povinnosti prokazovat se zelenou kartou osvobozeni úplně – pravděpodobně od září. Umožní to nový zákon o povinném ručení, který by měli ve středu potvrdit senátoři. Pojišťovny pak budou muset zasílat informaci o každém vzniklém povinném ručení prakticky okamžitě do centrální databáze, do které bude mít přístup také policie.

Které pojišťovny nabízejí povinné ručení?

Allianz

Česká podnikatelská pojišťovna

ČSOB pojišťovna

Direct

Euro Insurances DAC

Generali Česká pojišťovna

Hasičská vzájemná pojišťovna

Kooperativa

Pillow

Slavia pojišťovna

Uniqa

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

