Roční dálniční známka zdraží. Stát omezí předprodej

Roční dálniční známka pro osobní auta od začátku března 2024 zdraží na 2300 korun z dosavadních 1500 korun. Vyplývá to ze schváleného „konsolidačního balíčku“.

Kdo si koupí roční známku s platností od ledna nebo února 2024, zaplatí ještě dosavadní cenu. Díky až třicetidennímu předprodeji lze ušetřit i za známku, která začne platit v březnu – základem je zaplatit ji nejpozději 29. února.

Až do konce roku 2023 je možné koupit dálniční známku dokonce s tříměsíčním předstihem. Vládní balíček však od ledna 2024 možnost předprodeje výrazně zkracuje: „Počátek období, na které se hradí časový poplatek, musí následovat nejpozději 30 dnů po provedení úhrady,“ píše se nově v zákoně. V praxi to znamená, že nižší cenu lze využít pro známky, které začnou platit nejpozději na konci března.

„Ze strany uživatelů zpoplatněných pozemních komunikací byla možnost úhrady časového poplatku s tříměsíčním či dvouměsíčním předstihem využívána naprosto minimálně, přičemž tato změna přispěje ke zjednodušení administrace poplatku ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury,“ vysvětluje ministerstvo dopravy, proč zkrácení předprodeje ze tří měsíců na 30 dnů prosadilo.

Elektronická roční známka platí vždy jen rok, tedy dvanáct měsíců od zvoleného začátku platnosti – například od 1. července 2023 do 30. června 2024. Konec platnosti je uvedený na účtence (potvrzení o úhradě časového poplatku). To je rozdíl oproti dřívějším papírovým známkám, které platily až 14 měsíců – měsíc před a měsíc po uvedeném kalendářním roce.

Cena roční dálniční známky se zvyšuje poprvé od roku 2012. „Národní ekonomická rada vlády (NERV) ji doporučila zdražit z 1500 na 3000 korun. Vláda se nakonec rozhodla zvýšit cenu na 2300 korun, což odpovídá inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. „Veškeré peníze vracíme do výstavby a údržby dálnic,“ ujišťuje.

Nově bude možné zaplatit si jednodenní dálniční známku za 200 korun. Tato možnost dosud v Česku chyběla. Nepřinesl jí ani start elektronických známek od prosince 2020. Podle tehdejšího vyjádření ministerstva dopravy by to pro majitele aut bylo nevýhodné, protože cena jednodenní známky by se musela přibližovat ceně desetidenní – aby to pro změnu nebylo nevýhodné pro stát.

Desetidenní dálniční známka v Česku bude od března 2024 stát 270 korun, měsíční pak 430 korun. To znamená zlevnění nejen poměrově vůči roční variantě, ale dokonce i vůči dosavadní ceně. Česko se totiž – stejně jako další členské země Evropské unie – nově musí řídit směrnicí, která stanoví strop procentuálně vůči ročnímu poplatku. Měsíční známka musí stát maximálně 19 % ročního poplatku, desetidenní maximálně 12 % a denní maximálně 9 %.

Evropská směrnice zároveň umožňuje odpustit časový poplatek za používání dálnic pouze bezemisním vozidlům na elektrický pohon nebo vodík. Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí do 50 gramů oxidu uhličitého na kilometr, která dosud jsou zcela osvobozena, budou platit 25 % sazby časového poplatku. U vozidel aut poháněných zemním plynem nebo biometanem zůstane stávající sleva 50 %.

Ceny dálničních známek v Česku 2023 2024 2024 zemní plyn, biometan 2024 e-hybrid 2024 elektro Roční 1500 Kč 2300 Kč 1150 Kč 570 Kč 0 Kč Měsíční 440 Kč 430 Kč 210 Kč 100 Kč 0 Kč Desetidenní 310 Kč 270 Kč 130 Kč 60 Kč 0 Kč Denní - 200 Kč 100 Kč 50 Kč 0 Kč Zdroj: ministerstvo dopravy

Další změna přijde od ledna 2025. Cena všech časových variant dálniční známky se začne automaticky valorizovat:

Prvním kritériem bude meziroční růst spotřebitelských cen (inflace) podle Českého statistického úřadu, zákon připouští i meziroční pokles cen (deflaci). Druhým kritériem bude meziroční změna délky dálnic v provozu.

Pro případ, že by míra inflace (případně deflace) přesáhla 10 %, nebude se část převyšující tuto hranici počítat.

