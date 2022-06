Kolik si připlatíte na dovolené? A kde letos můžete ušetřit

Inflace, válka, pandemie a vývoj kurzu koruny. Jak to ovlivní cenu letošních dovolených v zahraničí? Zjišťovali jsme, kde a za co si připlatíte nejvíc a kde můžete naopak ušetřit.

Po dvou letech pandemie se Češi těší na pořádnou dovolenou u moře. Neodradila je ani nezvykle vysoká inflace, která v dubnu v Česku vystoupala už na meziročních 14,2 %. Ceny rychle rostou i v zahraničí. Cestovky hlásí zájem, který se vyrovná době před pandemií.

Loňské ceny

Očekává se, že celosvětové zdražování se postupně dotkne i zájezdů přes cestovky. Zatím se tak ale podle oslovených cestovních kanceláří neděje, takže zájemci mohou dovolenou s cestovkou nakupovat téměř za stejné ceny jako loni. Nebude to však trvat dlouho.

„Tlak na růst cen je obrovský. Nyní prodáváme za předinflační ceny, které vycházejí z cen loňských. Doporučujeme proto zákazníkům neváhat a na inflaci vyzrát tím, že si zájezd objednají již nyní za aktuálně platné ceny,“ říká Petr Šatný, marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria.

Předinflační ceny potvrzuje i mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Ilona Topolová. „Vzhledem k tomu, že se většina kontraktů s hotely uzavírá s předstihem, k výraznému zdražování cen v tuto chvílí nedochází. Průměrná cena prodaných zájezdů se tak oproti minulému roku zásadně nezměnila. Navíc klientům oproti posledním dvěma letům odpadají dodatečné náklady spojené s testováním na covid,“ vysvětluje Topolová.

Přestože aktuální ceny odpovídají loňským, cestovní kanceláře hlásí vyšší průměrnou cenu prodaných zájezdů než loni. Lidé si letos vybírají kvalitnější, a tím pádem i dražší hotely. Například podle údajů cestovní kanceláře Čedok letos Češi za dovolenou utrácí přibližně až o čtvrtinu více než dříve. Jinde to je nárůst mírnější, například Invia hlásí nárůst průměrné ceny letního zájezdu za poslední dva roky o pár set korun. „Letošní dovolená tak vychází asi na 15 500 Kč,“ říká za Invii Andrea Řezníčková.

Podle analytiků je tlak a zvyšování cen v cestovním ruchu velký. „Jde o sektor, který byl pandemií velmi zasažen. Lze vycházet z toho, že se firmy budou snažit navyšovat marže ve snaze částečně si vykompenzovat výpadky tržeb z pandemického období. Navíc budou v cenách zohledněny narůstající ceny v dopravě, ubytování nebo stravě,“ říká David Vagenknecht, analytik Raiffeisenbank.

Petr Kostka z Exim Tours upozorňuje, že letošní nabídka na last minute nebude tak široká jako v minulosti. „Doporučují proto rezervovat zájezd včas, aby lidé měli jistotu termínu a mohli si vybrat, jakou dovolenou chtějí. Jinak budou čekat, co na ně zbyde,“ radí Kostka.

Žebříček top destinací zůstává stejný a nezměnil ho covid ani válka. Nejčastěji Češi s cestovními kancelářemi jezdí do Řecka, Egypta a Turecka. Následuje Bulharsko, Chorvatsko a Tunisko. V Řecku jsou nejoblíbenější ostrovy Rhodos, Korfu, Kréta či Zakynthos. V Bulharsku je zájem rozložen na celé pobřeží, v Turecku boduje riviéra a letoviska Side, Alanya a Belek. Ve Španělsku je letos v kurzu ostrov Menorca. Zájem je podle cestovek i o méně tradiční destinace jako jsou Kypr, Kapverdy nebo Madeira.

Lidé nejčastěji vybírají pobytové zájezdy na osm dní v hotelech se čtyřmi až pěti hvězdičkami a se stravováním All Inclusive. „Tento trend je tu už několik let a letos opět zesílil. Jedním z důvodů může být právě i celosvětová inflace, kdy zákazníci, kteří mají stravu all inklusive, nemusí řešit růst cen stravy na místě,“ vysvětluje Petr Šatný.

Silnější koruna

Kromě inflace, pandemie a geopolitiky bude mít na konečnou cenu dovolené vliv také kupní síla koruny. Z hlediska měnového kurzu to podle analytiků letos nevypadá nijak zle. „Kurz koruny vůči koši měn našich nejvýznamnějších obchodních partnerů byl v dubnu proti průměru loňského roku o více než čtyři procenta silnější, zahraniční měny tedy byly v průměru o tolik levnější,“ vysvětluje Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky.

Pokud se podíváme na klíčové dvě měny – americký dolar a euro – vypadá vývoj u každé dost odlišně. „Euro letos nakupujeme v průměru levněji o téměř pět procent. Loňský průměrný kurz činil 25,65 CZK/EUR, letos v dubnu to bylo 24,44 CZK/EUR. Naopak dolar nám podražil o více než čtyři procenta. Vloni stál v průměru 21,68 koruny, v letošním dubnu pak 22,60 koruny. Dolar nám zdražila válka na Ukrajině a postavení dolaru jako měny bezpečného přístavu, svou roli pak sehrálo i vyšší dolarové úročení ve srovnání s eurovým. Čistě z titulu kurzových měn nám tak zdražily dolarové destinace a eurové zlevnily,“ konstatuje Vejmělek.

Pokud se pohledem měn podíváme na konkrétní destinace, výrazně podle Vejmělka pro Čechy zlevnilo Turecko čelící značnému oslabování turecké liry.

„Za poslední rok je pro nás lira levnější o více než 40 %. Nutno ale podotknout, že v Turecku dramaticky roste inflace, což znamená zdražování, které může levnější liru více než eliminovat. Výrazně slabší, o zhruba 12 %, je pro nás maďarský forint. Naše inflace je ve srovnání s Maďarskem ještě o něco výše, což činí dovolenou u maďarských termálů bezesporu finančně zajímavou, a to i vzhledem k dojezdové vzdálenosti při dnešních cenách pohonných hmot,“ doporučuje ekonom.

Dražší z měnového pohledu vypadají Karibik či Latinská Amerika a země jako třeba Brazílie. K tomu je třeba přičíst zvýšené dopravní náklady.

„Obecně bude i nadále platit, že nejdražší je dovolená v destinacích, ve kterých jsme na to byli doposud zvyklí. Výlet do Švýcarska nás opět vyjde dráž než třeba do Chorvatska navzdory tomu, že v Chorvatsku dosáhla meziroční inflace 9,4 %, zatímco ve Švýcarsku 2,5 %. Celková cenová hladina je tam totiž i nadále mnohem vyšší a několik měsíců rozdílného růstu cen to nedorovná,“ říká analytik David Vagenknecht.

Na kolik v nejoblíbenějších dovolenkových destinacích vyjde třeba oběd v restauraci, místní pivo, cigarety nebo jízda taxíkem, se můžete podívat v následující tabulce. Data pochází ze serveru Numbeo, který podle údajů uživatelů sleduje spotřebitelské ceny v různých zemích.

Česko Egypt Turecko Tunisko Chorvatsko Bulharsko Řecko Španělsko Itálie Oběd v běžné restauraci 170 Kč 99 Kč 71 Kč 49 Kč 196 Kč 189 Kč 271 Kč 271 Kč 370 Kč Místní pivo v restauraci 45 Kč 37 Kč 43 Kč 30 Kč 52 Kč 38 Kč 99 Kč 62 Kč 123 Kč Cappuccino v restauraci 56 Kč 42 Kč 34 Kč 16 Kč 37 Kč 36 Kč 73 Kč 41 Kč 35 Kč Krabička cigaret Marlboro 125 Kč 56 Kč 38 Kč 65 Kč 108 Kč 76 Kč 113 Kč 123 Kč 141 Kč Litr benzinu 46 Kč 9 Kč 30 Kč 16 Kč 37 Kč 36 Kč 52 Kč 38 Kč 53 Kč Taxi - 1 km 28 Kč 5 Kč 9 Kč 8 Kč 20 Kč 13 Kč 25 Kč 26 Kč 31 Kč Zdroj: Numbeo

Letenky mohou být stále levné

Ceny letenek podle údajů internetového vyhledávače letenek Kiwi.com od počátku roku vzrostly na globální úrovni o 14 %. Nejsou však ani zdaleka stejné jako před pandemií. Aktuální ceny jsou o 30 % nižší a nízko se držely i v minulém roce, který byl stále ovlivněn covidem a nízkou mírou poptávky.

„Pořád najdeme velmi výhodné nabídky. Třeba letenku z Prahy do Milána za necelých 700 korun či na Maltu za 1630 korun," říká Nina Černá, mluvčí Kiwi.com. Nízké by měly ceny letenek být i během léta. Aerolinky potřebují stimulovat poptávku.

Nejdražší letenky, které lidé rezervují přes Kiwi.com, jsou aktuálně do Spojených států. Při porovnání posledních 30 dnů letošního roku se stejným obdobím v roce 2021, se cena letenek do USA na některých linkách téměř zdvojnásobila. „Do Asie letenky z Česka v průměru zdražily o 21 %, v rámci Evropy evidujeme zatím jen velmi nízký cenový nárůst. Za posledních 30 dní ceny letenek do Španělska v průměru vzrostly o 8 %, do Itálie dokonce evidujeme lehký pokles cen o 2 %,“ doplňuje Černá.

Levné letenky po Evropě potvrzuje i portál Pelikan.cz. „Čeští dovolenkáři umí i během léta najít zpáteční letenky do Španělska od přibližně 500 korun, což je o necelých 200 korun dráž než loni. Celková průměrná cena letenky do středomořských destinací klesla v porovnání s předpandemickým obdobím o 15 %,“ konstatuje mluvčí Katarína Šuchterová.

Dodává, že kromě Středomoří (v čele s Mallorcou a italskými a řeckými ostrovy) Češi víc kupují letenky do vzdálenějších destinací. „Skokanem je Abu Dhabi, které se už stalo celoroční destinací. Dobře funguje i Thajsko, které roste o 700 % nebo Vietnam. Právě do Vietnamu, který se otevřel jen pár dní dozadu, jsme v květnu prodali o 50 % víc letenek než v květnu před pandemií," popisuje aktuální trendy.

Kouzelný vzorec na nejlepší načasování pro nákup letenek patrně neexistuje. Ceny se mění především v závislosti na destinaci, ale i poptávce, která je letos enormní.

„Během pandemie jsme byli svědky častého kolísání cen letenek a klasické trendy, na které jsme byli zvyklí, se vytratily. Aktuální růst cen je ovlivněn také růstem poptávky cestujících, kteří se rozvolňováním cestovních omezení opět vrací k cestování. Například pro vstup do Řecka aktuálně neplatí žádná omezení ani požadavky. Je také velmi pravděpodobné, že zájem cestovatelů o letní cesty nadále poroste a s ním i cena letenek, proto je lepší si letenku rezervovat už teď. Nicméně je velmi pravděpodobné, že i později a během léta přijde od aerolinek ještě řada výhodných nabídek,” předpovídá Eliška Řezníček Dočkalová, ředitelka Customer Experience v Kiwi.com.

Co se týká půjčoven aut, poplatky za pronájem v zahraničí narostly. Zároveň je v některých destinacích kvůli nedostatek aut k zapůjčení. Je to dané aktuální situaci na automobilovém trhu, který bojuje s omezeními pro výrobu, i vysokou poptávkou po cestování. Cestovní kanceláře proto doporučují řešit jejich pronájem dostatečně dopředu.

„I v zahraničí musíme počítat se zvýšenými cenami za palivo, zejména pokud si cestovatelé plánují automobil půjčit a projet destinaci po vlastní ose,“ upozorňuje Kateřina Pavlíková z Čedoku. Stejně tak musí být lidé připraveni na vyšší ceny, pokud si budou v místě dovolené zajišťovat po vlastní ose stravu.

