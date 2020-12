Útočíme na první čtyřku, říká šéf UNIQA po spojení s AXA

Kdy se z AXA stane UNIQA?

Od poloviny října patří společnosti se značkou AXA v Česku, Polsku a na Slovensku pod skupinu UNIQA. V Česku jde o životní a neživotní pojišťovnu AXA a o penzijní a investiční společnost. Fungují ještě pod starou značkou, ale už jsme společně definovali budoucí manažerskou strukturu UNIQA. Teď pracujeme na spojení společností, které si ještě donedávna konkurovaly. Skupina UNIQA teď tedy v Česku vlastní tři pojišťovny: UNIQA pojišťovnu, AXA životní pojišťovnu a AXA neživotní pojišťovnu. Na finální fúzi do jedné společnosti (tzv. legal merger) potřebujeme souhlas České národní banky. Až ho budeme mít, zfúzovaná společnost bude působit pod značkou UNIQA, která je na trzích střední Evropy velmi dobře známá. Mezitím pracujeme na rebrandingu poboček AXA, do poloviny ledna budou všechny pod značkou UNIQA.

Jak moc to ztěžuje epidemie?

Je to obrovská komplikace, všechno musíme řešit na dálku. Je to časově náročnější – když s lidmi mluvíte osobně, dá se spousta věcí vyřešit obratem, navíc přesněji vnímáte, co si partner myslí. Musím ale před všemi smeknout, kolegové z UNIQA i AXA chápou, že spojení dává smysl, že vznikne velmi silná společnost, a s okolnostmi se perou dobře.

Co spojení znamená pro klienty AXA?

V praxi se pro ně nemění nic. UNIQA přebere klientské smlouvy a závazky, které z nich plynou, jedna ku jedné. Musíme zachovat všechno, co původní pojišťovna s klientem dojednala. Přivítáme takto stovky tisíc nových klientů a budeme se je snažit přesvědčit, že jsou v pojišťovně, na kterou se můžou spolehnout.

Martin Žáček Zdroj: Uniqa Generální ředitel a předseda představenstva české i slovenské pojišťovny UNIQA, ve které působí od roku 1994. Narodil se v roce 1965. Jako absolvent Jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty ČVUT nastoupil ještě do Česko-rakouské pojišťovny s úkolem vybudovat oddělení controllingu. V dalších letech prošel řadou manažerských pozic a různých funkcí v představenstvu, včetně CFO a CITO. V roce 2008 převzal řízení společnosti v Česku. Od roku 2014 UNIQA řídí ve stejné pozici i na Slovensku.

Je v portfoliu AXA nějaký typ smluv, u kterého budete chtít klienty přesvědčit, aby udělali změnu a přešli na produkt od UNIQA?

Smlouvy podržíme, jak jsou. Je to ale tak, že UNIQA je univerzální pojišťovna a má širší nabídku, logicky budeme tedy chtít svým novým klientům nabídnout i další pojistné produkty, které AXA v nabídce neměla. Jde například o pojištění malých podnikatelů nebo o korporátní pojištění velkých firem.

Co dobrého si vezmete z AXA? Je něco, co UNIQA doteď vůbec neměla nebo měla horší?

Obě značky mají výhodu, že byly na špici digitalizace. Obě mezi prvními zaváděly biometrické, digitální podpisy, uzavírání smluv na dálku nebo videoobhlídky škod, UNIQA řadu let provozuje telematiku u autopojištění. A jsou i věci, které převezmeme z AXA a které obohatí naše procesy. Jde například o online zdravotní diagnostiku při uzavírání životního pojištění. Na prohlídku k doktorovi pak chodí jen ti, u kterých je nutné nějaké další zkoumání. S AXA také přibudou do nabídky značky UNIQA penzijní spoření a investice.

V autopojištění jste byli jedna z prvních pojišťoven, která navázala cenu pojistky na počet ujetých kilometrů. Děláte to ale jinak než konkurence, kde klienti fotí tachometr. U vás nájezd hlídá speciální zařízení. Není to zbytečně složité?

Telematická jednotka SafeLine umí víc věcí, není to jen počítadlo kilometrů. Například s ní umíme určit, po jakém typu komunikace klient jede. Když jezdí hodně na dálnici, má výhodu, kilometry na dálnici přepočítáme polovičním koeficientem. V jednotce je také nárazové čidlo, které se aktivuje, když dojde k nehodě, a automaticky volá asistenci. Extrémně užitečné to může být, když nabouráte na odlehlém místě, jste v autě sám a nemůžete se dostat ven. Může to zachránit život. Když vám auto někdo ukradne, SafeLine ho podle GPS polohy najde. Asistence se vám ozve i v momentě, když zmáčknete speciální tlačítko na palubní desce nebo v aplikaci. Když vám nejede auto, nemusíte hledat číslo asistence a jste hned ve spojení. Je to tedy technologicky úplně jiná koncepce autopojištění s více funkcemi a s hlubší segmentací podle toho, po jakých komunikacích jezdíte.

V cestovním pojištění byla AXA známá prakticky neustále probíhající slevou až 50 procent. Budete v tom pokračovat?

Cestovní pojištění nabízí pobočka AXA Assistance z Belgie. Tu jedinou ze zdejšího trhu jsme nepřevzali. Takže na trhu cestovního pojištění se značka AXA v Česku bude dál objevovat.

Pobočky se už mění Zdroj: UNIQA Pobočky AXA už přecházejí pod značku UNIQA. Doposud bylo předěláno 67 % původních AXA poboček. Dokončení nového označení všech míst plánuje UNIQA do 15. ledna. Pro klienty zůstane na pobočkách viditelná informace, že jde nadále o kontaktní místo pro zákazníky společností AXA.

Zpět k fúzi: budete po spojení propouštět nebo rušit pobočky?

Obě značky mají silné sítě exkluzivních poradců, dohromady jich je asi tisíc. Jde ve velké míře o kolegy, kteří v našich společnostech působí už dlouho. Zprostředkovávají zhruba 30 procent našich obchodů. Pobočky nyní rušit nebudeme a klienti v nich dostanou servis, na jaký jsou zvyklí. Jen ty v barvách AXA postupně rebrandujeme na UNIQA. Služby UNIQA budou pak dostupné na přibližně 180 obchodních místech.

Co se centrál týče, musíme teď dotáhnout spojení, ale samozřejmě budeme řešit, jak celkovou správu zefektivnit, a hledat synergie.

Budou po fúzi nějaké novinky ve spolupráci s externími sítěmi prodejců?

Zachováme servis, na který byli partneři obou značek zvyklí. Na spolupráci s externími sítěmi hodně stavíme a jsem rád, že v anketě Asociace českých pojišťovacích makléřů jsme se vždycky umisťovali mezi prvními pěti pojišťovnami. Makléři k nám mají důvěru. Daří se nám i spolupráce s leasingovými společnostmi, které prodávají s auty i naše pojištění, a také v oblasti bankopojištění. Naším partnerem je skupina Raiffeisen, jeden z největších akcionářů UNIQA.

Jak to v době koronaviru vypadá s obchody? Rostete i letos?

Daří se nám, i když pojišťovnictví letos celkově brzdí, prodá se například až o čtvrtinu méně aut než v minulých letech a s tím klesá prodej autopojištění. Výrazně klesl prodej cestovního pojištění. Celkově přesto trh roste, jen pomaleji než loni.

Loni byl růst pojistného trhu víc než pět procent, letos za první tři čtvrtletí to bylo „jen“ o 3,6 procenta. Obě naše značky ale rostly výrazně rychleji. UNIQA rostla už z velkého základu o 5,6 procenta, a AXA dokonce dvojciferným tempem.

UNIQA kupovala AXA, protože chce dál růst. Rozhlížíte se ještě po dalších příležitostech?

Řekl bych, že pro Česko, Polsko a Slovensko platí, že pro tuto chvíli máme dost. Akvizicí AXA jsme na těchto trzích získali pět milionů klientů, v Česku jsme si polepšili o 800 tisíc klientů. Dvě třetiny z toho jsou klienti pojišťovny, zbylá třetina penzijní společnosti. V Česku a na Slovensku se dostaneme přes tři miliony klientů celkem a na velmi silný tržní podíl. Na Slovensku máme nově desetinu pojistného trhu a skoro čtvrtinový podíl na trhu penzijního připojištění, v Česku jsme skoro na desetině u pojištění i penzí. V Česku tak patříme mezi pět největších pojišťoven. Teď se musíme soustředit na konsolidaci. Zdejší pojistný trh je navíc většinou už rozdělený mezi velké mezinárodní hráče a je stabilní.

Zatím byla UNIQA na českém trhu pojištění šestá, spojením s AXA přeskočí Českou podnikatelskou pojišťovnu na pátém místě. Kde chcete být za pět let?

Na slovenském trhu bych chtěl být trojka, na českém trhu bych chtěl pozici udržet, anebo nejlépe o jednu pozici posílit.

Před vámi jsou dominantní Generali Česká pojišťovna a Kooperativa a dále Allianz a ČSOB Pojišťovna. Na tyhle dvě tedy míříte?

Ano, je to logické.

Nově bude UNIQA prodávat i penzijní spoření. Navážete na to, co dělala AXA, nebo chystáte změny?

Již jsem zmínil, že AXA penzijní společnost má zhruba desetinu trhu. Většinou jde ale o staré penzijní připojištění. V doplňkovém penzijním spoření je ten podíl nižší. Určitě budeme mít ambici nabízet stávajícím klientům UNIQA možnost vstoupit do našich penzijních fondů. Budeme tedy nabídku doplňkového penzijního spoření zintenzivňovat. Chceme se ze sedmého místa v prodeji nového penzijního spoření dostat na pátou pozici.

Rakouská skupina Uniqa dokončila převzetí společností Axa v Česku, Polsku a na Slovensku v polovině října. O transakci za zhruba jednu miliardu eur jsme víc psali tady: Už jsou spolu. UNIQA dokončila převzetí Axy

