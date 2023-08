Pár stovek ušetřených na cestovním pojištění se může vymstít

Jaké případy během letních dovolených typicky řešíte? Na kolik takové zásahy vyjdou?

Nejčastěji se jedná o pojistné události spojené se zažívacími obtížemi, úpaly, úžehy. Pak vymknuté kotníky, drobnější zlomeniny, záněty středního ucha.

Méně závažné obtíže většinou vyřeší místní lékař, náklady za ošetření a léky se pohybují do 500 eur. Lehčí úraz bez operace vyjde na 500–1200 eur za vyšetření, medikaci a zafixování. U těžších úrazů s operací je cenové rozpětí větší, obecně mezi pěti a patnácti tisíci eur v závislosti na akutnosti a rozsahu zranění. Transport vrtulníkem z místa pojistné události do nemocnice, například při horské turistice nebo stále oblíbenější ferratě, se pohybuje v rozmezí 1000–3500 eur. A z pojištění odpovědnosti jsme například hradili i náklady na opravu hotelového pokoje poškozeného ohněm. Klient si odložil tričko na stolní lampu a to se od ní vznítilo. Oheň způsobil škody za několik desítek tisíc korun.

Jak cestovko vybírat?

Lidé by se při výběru měli zaměřit především na rozsah pojištění, to znamená, jaká rizika zahrnuje a s jak vysokými limity. Zkontrolovat správnou územní platnost a jestli se aktivita, kterou plánují provozovat, neobjevuje ve výlukách. Dál je vhodné si ověřit, co všechno nabízí asistenční služba.

Obecně platí, že není rozumné rozhodovat se jen podle ceny. Několik ušetřených stokorun za pojištění na dovolenou se může nepříjemně vymstít.

Jak ho doporučujete nastavit, aby správně fungovalo?

Zásadní je nastavení dostatečných limitů na léčebné výlohy, a to minimálně ve výši 10 milionů korun. Kooperativa hradí v rámci léčebných výloh také případný zásah horské služby či záchranných složek, při kterých se celková částka může vyšplhat hodně vysoko. Řešili jsme například situaci, která se stala při turistice v horách. Klient spadl ze skály a utrpěl mnohačetná zranění včetně poranění obratlů. Do nemocnice ho musel transportovat vrtulník. Náklady na jeho záchranu a léčení přesáhly 4,5 milionu korun. V zámoří může podobný zásah vyjít ještě mnohem dráž.

Jana Konvalinová Zdroj: Kooperativa Absolventka Univerzity Pardubice pracuje v Kooperativě už šestnáctým rokem. Zpočátku působila na pozici disponenta pojištění, od roku 2010 je vedoucí odboru cestovního pojištění. Má dvě děti, ve volném čase ráda sportuje a cestuje.

I v zahraničí se taky člověk může dostat do situace, kdy někomu jinému způsobí škodu. To pak řeší pojištění odpovědnosti. Některé škody mohou sahat ke statisícům, někdy i milionům, proto za dostačující považujeme limit alespoň tři miliony korun.

Většina pojišťoven rozděluje své pojištění na cesty a pobyty v zahraničí do různých pásem, podle toho, kam se cestuje – například na Evropu a svět. Někdy je ale těch pásem víc. To je potřeba si pohlídat. Na pásmu samozřejmě závisí i cena pojištění.

Na pojištění se asi šetřit nevyplatí. Co je ale to minimum, pokud má člověk opravdu omezený rozpočet?

Nutný základ je pojištění léčebných výloh se zmíněným limitem 10 milionů. Osobně ale radím přikoupit i balíček pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel nebo storna zájezdu, pokud jedete s cestovkou. Také pokud se chystáte praktikovat přístrojové potápění nebo vysokohorskou turistiku do 5000 metrů nad mořem, je potřeba to do smlouvy uvést a připojistit se.

Když uvedu příklad, tak kolik zaplatím za adekvátní pojištění, když pojedu na týden k moři po Evropě a chci jezdit na vodních lyžích?

Nejedná se o nijak závratné částky. Pokud za dovolenou dáte desetitisíce korun, cestovní pojištění je pak v porovnání s tím už jen minimální investice. Například týdenní pojištění léčebných výloh po Evropě se základními sporty, kam řadíme i jízdu na vodních lyžích, vyjde na 140 korun. Při aktivním trávení dovolené ale doporučujeme připojistit si ještě úraz, odpovědnost a zavazadla. Pak by týdenní pojištění stálo 294 korun.

Která rizika Češi při svých výjezdech do zahraničí nejvíc podceňují?

Nejčastěji si klienti nedostatečně pojistí právě extrémní sportovní aktivity, které během dovolené provozují. Také se mnohdy domnívají, že mají automaticky pojištěné storno cesty, což není pravda. Pokud si tedy zájezd platíte ve velkém předstihu, určitě byste na storno neměli zapomenout. Chráníte tak své peníze vložené do dovolené, pokud by se do odjezdu něco přihodilo.

A naopak, existují nějaká rizika, která jsou pro cesty do zahraničí nepodstatná?

Pokud máte na účtu stovky milionů korun, tak se samozřejmě nemusíte pojišťovat vůbec. Všechny případné náklady si pak ale hradíte sami

Pokud už se na cestě něco přihodí, na koho se obrátit?

Když dojde k nějaké pojistné události, je nejlepší okamžitě volat operátory asistenční služby. Ta od Kooperativy je dostupná 24/7. Klient nahlásí, jaký má problém, a telefonní číslo, na kterém bude k zastižení. O ostatní se postarají operátoři asistenční služby. Částka, kterou klient provolal, se mu uhradí v rámci likvidace pojistné události.

Asistenční služba dokáže vyhledat například nejbližší zdravotnické zařízení, je schopna zajistit i úhradu ošetření. Buď zašle garanci platby, anebo zabezpečí přímo převod peněz. U banálních ošetření přibližně do 50 eur je rychlejší zaplatit z vlastních peněz a účty si nechat po návratu domů proplatit.

Dojde-li ke krádeži či loupeži zavazadel, tak se vždycky musí zajistit policejní protokol. U odpovědnostních škod je zas potřeba zajistit svědky události, fotografie místa škody, případně policejní protokol u škody na zdraví. Hlavně nepodepisujte nic, čemu v cizím jazyce nerozumíte. Případně na protokol česky napište své vyjádření a to pak podepište.

Připravili jste pro dovolenkáře nějaké novinky?

Na letošní sezónu přicházíme se zajímavou asistenční službu – telefonickou konzultaci s česky mluvícím lékařem. Službu je možné využít například pro konzultaci zdravotního stavu pojištěného, s návrhem postupu při zdravotních potížích, vysvětlení příznaků a příčin onemocnění nebo vysvětlení nálezů z odborných vyšetření. Do pojištění léčebných výloh jsme také zdarma zahrnuli pojištění pro případ onemocnění covidem nebo pojištění karantény z covidu vyplývající.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Lucie Weissová Vystudovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě UK. Na mediálních studiích FSV to dotáhla skoro do finále. Začínala jako copywriter a editor v marketingu, nyní si rozšiřuje obzory ve vydavatelství NextPage Media.... Další články autora.

Investujte a poleťte k moři Investujte bezpečněji. Zpravidla zajištěná nemovitostí s ročním výnosem až 13 %. Investujte a vydělejte si na dovolenou. Chci vědět více

Sdílejte článek, než ho smažem