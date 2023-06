Za bezpečnou jízdu levnější pojistka. V roli svědka mobil

Vaše pojišťovna využívá v mobilní aplikaci pro řidiče telematiku. Proč?

Celosvětově dochází k rychlému rozvoji autopojištění na principu Pay How You Drive – plať tak, jak jezdíš, proto jsme se rozhodli podobný produkt nabídnout také. Jeho základní filozofii asi nejlépe vystihuje heslo „každý, kdo jezdí bezpečně, si zaslouží odměnu“. Zvažovali jsme různá řešení včetně instalace speciálního zařízení do automobilu, ale nakonec zvítězila aplikace do mobilního telefonu, který máme většinou stále při sobě. Doufáme, že se nám tak podaří dostat „kouzlo“ stanovení pojistného podle způsobu řízení mezi mnohem širší okruh lidí. Dosavadní zkušenosti navíc ukazují, že už jen samotná instalace aplikace obvykle vede k odpovědnějšímu chování na silnici.

Hodí se aplikace pro všechny, nebo se snažíte oslovit někoho konkrétního?

Věříme, že nám novinka pomůže oslovit mladé řidiče nebo ty, kteří ještě nemají vyježděný žádný bonus a s řízením teprve začínají. Ale budeme rádi, když si ji nainstalují všichni, kdo se na silnici chovají odpovědně a chtějí jezdit bezpečně. Z našich průzkumů vyplývá, že jednou z nejzajímavějších cílových skupin jsou, kromě samotných mladých řidičů, i jejich rodiče, kteří se o své děti obávají a není jim jedno, jak řídí. Doufáme, že během prvního roku se nám podaří oslovit vyšší tisíce řidičů, potenciál do budoucna je obrovský.

Co aplikace dokáže vypovědět o řidičových schopnostech? Jak to funguje?

Aplikace se automaticky spustí po překročení rychlosti 20 km/h. Vyhodnocuje základní jízdní dovednosti, jako je rychlost a její překračování, intenzita zrychlování, zatáčení a brždění. Chceme se ale zaměřit i na to, jestli řidič používá mobilní telefon za jízdy. Po ukončení cesty mu přijde notifikace, jak byla jeho jízda ohodnocena, což zejména začínajícím nezkušeným řidičům a řidičkám poskytne účinnou zpětnou vazbu, která může přispět ke zlepšení jejich schopností. Pokud neřídil nebo použil například hromadnou dopravu, může jízdu smazat.

Plánujete získaná data nějak dál vyžívat?

Ten projekt je živoucí organismus, do budoucna plánujeme celou řadu dalších funkcionalit. Testujeme automatickou detekci nehody tak, aby v jejím případě došlo k okamžitému předání informace buď asistenční službě, nebo přímo složkám integrovaného záchranného systému. Přemýšlíme o tom, jak aplikaci zatraktivnit například prostřednictvím různých soutěží, výzev nebo aktivních tipů ke způsobu řízení. Spuštěním aplikace naše práce rozhodně neskončila.

Jak máte podchycené, aby nedošlo k úniku a zneužití osobních údajů a informací o poloze klientů?

Dbáme na to, aby údaje o poloze mobilního telefonu v čase byly ve zvláštní zabezpečené databázi, oddělené od informací, komu daný mobilní telefon patří. Pojišťovna od zpracovatele dat obdrží pouze anonymizovanou informaci o dosaženém skóre, které je potřebné pro stanovení cashbacku, nemá ale k dispozici detaily, jako je například poloha. Naopak poskytovatel aplikace má sice informace o pohybu vozidla a způsobu jízdy, ale není schopen je propojit s konkrétní osobou. K propojení samotného řidičského skóre s osobou dochází až v pojišťovně. Jednoduše řečeno, rozhodně nesbíráme více informací, než lidé běžně sdílejí s navigacemi či sociálními sítěmi.

Jak se (ne)zodpovědnost řidičů odrazí na pojištění?

Pokud budou jezdit bezpečně, vrátíme jim za každý kvartál část pojistného ve formě cashbacku. Ten se počítá z celkového pojistného, tedy jak z povinného ručení, tak havarijního pojištění a případných doplňkových pojištění. Klíčovým parametrem pro výplatu cashbacku je řidičské skóre, které shrnuje řidičské kvality skládající se z jednotlivých sledovaných parametrů. Jeho maximální výše není pro všechny stejná, souvisí s rizikovostí řidiče a kategorií vozidla. Na ten nejvyšší dosáhnou mladí řidiči ve vybraných kategoriích vozidel a může se vyšplhat až na 40 procent ze zaplaceného pojistného. Cashback se naopak nevyplácí, pokud měl řidič v daném období pojistnou událost. Aktuálně dosažený cashback najde klient na úvodní obrazovce.

Na cashback má nárok každý?

Základními podmínkami pro to, aby klient mohl obdržet cashback, je instalace aplikace a její pravidelné používání a samozřejmě bezpečná jízda, která vyústí v dobré řidičské skóre. Aktuálně je potřeba uzavřít novou pojistnou smlouvu obsahující telematiku. Pracujeme však na tom, aby bylo v brzké době možné používat telematickou aplikaci i u starších smluv, prostřednictvím uzavření dodatku. Do té doby mohou naši stávající klienti uzavřít smlouvu novou a výhodu začít rovněž čerpat.

Nebojíte se, že bude docházet k podvodům? Říkal jste vlastně, že si člověk může cestu – třeba právě tu nepovedenou – z aplikace smazat.

To popravdě ukáže čas a data získaná z reálného provozu aplikace. Věříme, že jsou naši klienti poctiví a docházet k tomu nebude, ostatně obdobně jako si většina lidí nemaže nevydařený sportovní výkon z různých tréninkových aplikací. Pokud bychom ale zaznamenali nějaký častější výskyt nereálných, podezřelých čí zkreslených dat, museli bychom si to vyhodnotit a situaci řešit.

Součástí aplikace je tlačítko SOS pro případ poruchy nebo nehody. Jak to funguje v Česku a co se stane, když nás nějaký problém zastihne v zahraničí?

V případě poruchy nebo nehody stačí dlouze zmáčknout tlačítko a dojde k odeslání veškerých údajů o poloze, řidiči, smlouvě a automobilu asistenční službě, která obratem zavolá zpět a s klientem se domluví na řešení situace. Funguje to stejně jak v Česku, tak po celé Evropě, kde asistenční služby pro motoristy zajišťujeme.

K tomu, aby mi asistenční služba pomohla, ale samotná aplikace nestačí, že? Musím mít nějak nastavené pojištění. Teď je to aktuální hlavně kvůli zahraničním dovoleným.

Naše asistenční služba, respektive její operátoři, klientům pomůže vždy. Sjednaný asistenční program však určuje, co všechno za klienta zaplatí pojišťovna. Povinné ručení nebo havarijní pojištění nabízí v základu pouze základní odtah nebo opravu, které v zahraničí nemusí stačit. Obecně u asistenčních služeb sledujeme rostoucí zájem, jejich rozsah je možné rozšířit i u stávajících smluv. Pokud si chtějí motoristé vyšší úroveň asistencí dopřát krátkodobě, například na bezstarostnou dovolenou v zahraničí, nabízíme k cestovnímu pojištění krátkodobé asistenční služby Holiday. Lze je sjednat jak pro osobní, tak užitková auta na dobu do 10 dní a do 30 dní.

Jak to pak v praxi při nehodě funguje?

V případě nehody nebo poruchy zajistí asistenční služba potřebnou pomoc, tedy opravu, odtah nebo zapůjčení náhradního vozidla po celé Evropě. Součástí jsou i služby náhradního řidiče pro cestu zpátky do Česka, kdyby se řidič posádky zranil a nemohl pokračovat v jízdě. Pokud se jedná o zásah v příhraničí, vyšle se asistenční vůz z Česka. Ve vzdálenějších oblastech se operátor naší asistenční společnosti Global Asisstance spojí s partnery v dané zemi a zorganizuje potřebný zásah pro klienta, který se ocitl v nouzi.

