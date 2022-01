Změny v dopravě. Nová pravidla nejen pro řidiče

Změny v bodovém systému

Za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením se vedle pokuty budou od 1. ledna 2022 nově zapisovat i dva body do bodového hodnocení řidičů. Stejně tak se zpřísní postih za zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Boční odstup při předjíždění cyklistů

Od 1. ledna 2022 musí řidič motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, bude platit odstup nejméně jeden metr.

Výjimky pro cyklisty

Od 1. ledna 2022 začíná platit výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

V praxi může jít například o obtížně sjízdnou cyklostezku (například spadané listí, kamenitý povrch), nebezpečný povrch vyhrazeného pruhu (štěrk nebo kanály na kraji vozovky), ale třeba i cyklostezku přeplněnou jinými účastníky silničního provozu.

Jízda ve vyhrazeném jízdním pruhu

Přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu – typicky pro autobusy městské dopravy – mohou od 1. ledna 2022 vyřizovat „příkazem na místě“ také strážníci obecních či městských policií bez součinnosti Policie České republiky.

Nedoplatek pokuty za dopravní přestupek

Policisté, celníci a obecní strážníci nově mohou při silniční kontrole požadovat, aby řidič vozidla uhradil nedoplatek pravomocné pokuty za dopravní přestupek. Když to odmítne, mohou mu vozidlo odstavit a zadržet registrační značku, popřípadě na vozidlo nasadit botičku.

Zákon výslovně stanoví, že řidič dostane možnost zaplatit pokutu na místě v hotovosti či platební kartou. Novinka se týká se nejen nedoplatků za pokuty samotného řidiče, ale také provozovatele vozidla. Musí jít o pravomocnou pokutu z dřívějška, tedy ne čerstvě uloženou při aktuální silniční kontrole.

Promlčecí doba přestupku – omezení obstrukcí

Od 1. ledna 2022 se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, nezapočítává do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla, a zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nezapočítává do promlčecí doby přestupku řidiče.

Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají „přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby.

Nové dálnice a silnice první třídy

V roce 2022 se podle ministerstva dopravy má otevřít 25,5 kilometru dálnic a 19,6 km obchvatů na silnicích první třídy. Stavět se začne dalších padesát kilometrů nových dálnic a 92,8 kilometru silnic první třídy

Dálnice – zprovoznění v roce 2022: D35 Časy-Ostrov 14,7 km D56 Frýdek-Místek, obchvat – připojení na D48 2,2 km D48 Frýdek-Místek obchvat – I. etapa 4,3 km D48 Frýdek-Místek obchvat, II. etapa 4,3 km Silnice I. třídy – zprovoznění 2022: Třanovice - Nebory 5,4 km Církvice, obchvat 4,2 km Chýnov, obchvat 3,6 km Olbramovice, obchvat 3,4 km Dálnice – zahájení stavby 2022: D6 obchvat Hořosedly, Hořovičky 14 km D1 Říkovice - Přerov 10 km D3 Třebonín – Kaplice nádraží 8,6 km D6 přeložka Krupá 6,5 km D35 Vysoké Mýto - Džbánov 6 km D7 Chlumčany, zkapacitnění 4,4 km D55 Moravský Písek - Bzenec 4,1 km D55 Moravský Písek - Bzenec 4,1 km D1 Brno centrum – Brno jih, rozšíření na trojpruh 1,5 km Silnice I. třídy – zahájení stavby 2022, příklady: Lišov-Vranín I/34 9,3 km Nová Paka - obchvat 8,5 km Branišovice - Pohořelice 7,8 km Znojmo – Lechovice I/53 7,2 km Jaroměř - obchvat 6,6 km I/11 Postřelmov - Chromeč 4 km Nový Bor – Svor, zkapacitnění, I/9 3,5 km Časy - Holice 3,4 km Mošnov - obchvat 3,3 km Zdroj: ministerstvo dopravy

Dálniční známka ve Slovinsku

Slovinsko od prosince 2021 spustilo systém elektronické dálniční známky, kterou lze koupit online. Zatímco dříve například roční známka platila na konkrétní kalendářní rok (plus prosinec předchozího roku a leden roku následujícího) bez ohledu na to, kdy jste ji zakoupili, nyní platí 12 měsíců od data zakoupení. Pokud si tedy koupíte roční dálniční známku 10. dubna 2022, bude platit do 10. dubna 2023.

Často kritizovaná týdenní dálniční známka s platností sedm dnů se zatím změny nedočkala. Lidé, kteří přes Slovinsko jezdí na dovolenou k moři, si tak při pobytu například od soboty do soboty budou muset i nadále kupovat dvě týdenní známky nebo rovnou jednu měsíční. Ceny dálničních známek zůstávají beze změny.

Zelená karta v elektronické podobě

Ministerstvo financí potvrdilo, že řidiči mohou předložit doklad o sjednání povinného ručení – takzvanou zelenou kartu – při silniční kontrole nejen v papírové, ale také v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla totiž požadavky na podobu dokladu výslovně nestanoví. Takzvaná zelená karta (kterou si řidiči navíc mohou sami vytisknout i na bílém papíře) v listinné podobě nemá žádné zvláštní ochranné prvky, které by zvyšovaly její průkazní funkci.

Odstraňování vraků

Obce mohou od ledna 2022 iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník komunikace. Typicky jde o parkoviště nákupních center, některé komunikace u průmyslových nebo zemědělských areálů a podobně.

Alkohol a pivní kola

Lidé na takzvaných pivních kolech nesmí od 1. ledna 2022 požívat alkohol či jiné návykové látky ani jezdit pod jejich vlivem. Budou mít také povinnost podrobit se na výzvu policisty vyšetření na jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog.

Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory

Od roku 2022 je možné řídit traktory i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahraničí. Dosud šlo traktory řídit pouze s v Česku uděleným řidičským oprávněním skupiny T, což je problém pro cizince, neboť pro jeho získání musí mít v ČR obvyklé bydliště. Novinka by měla vyřešit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství a lesnictví.

Vymezení skupin řidičského oprávnění AM a B1

U dvoukolových a tříkolových vozidel bude od 1. ledna 2022 řidičské oprávnění AM nově nutné až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více než 25 km/h. Pro řízení pomalejších vozidel řidičské oprávnění nebude potřeba (dosud žádný spodní limit stanoven nebyl, a proto bylo řidičské oprávnění potřeba k řízení jakkoli pomalého vozidla odpovídajícího ostatním parametrům).

S řidičským oprávněním AM bude možné řídit také čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW (dosud to byly maximálně 4kW). S řidičským oprávněním B1 bude možné řídit také terénní čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem (dosud to bylo maximálně 15 kW).

Parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče

Od roku 2022 mohou označovat vozidla speciálním označením i někteří zdravotničtí pracovníci poskytující domácí péči. V naléhavých případech jim to usnadní parkování. Dosud mohli toto označení mít lékaři vykonávající návštěvní službu.

Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony

Od poloviny roku 2022 budou vozidla nad 3,5 tuny platit mýto i na dalších 380 kilometrech silnicích I. třídy. Mezi úseky, na kterých by se mělo začít platit mýto, patří například silnice z Jihlavy na Hatě nebo z Jihlavy do Havlíčkova Brodu.

Odmítnutí kontrolního vážení

Od 1. ledna se zvyšuje horní hranice pokuty ukládané příkazem na místě při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení, a to z 30 000 Kč na 100 000 Kč.

Vyšší rychlost pro vozidla Integrovaného záchranného systému

V roce 2022 také dostanou vozidla základních složek Integrovaného záchranného systému možnost jezdit vyšší rychlostí než 80 km/h.

Dosud mohla jezdit vyšší rychlostí jen při zapnutých výstražných majácích, nově pro ně budou platit při jízdě „bez majáků“ stejné rychlostní limity jako pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy.

„Cílem změny je umožnit těmto vozidlům rychlejší návrat na základnu a dřívější připravenost k dalšímu zásahu,“ vysvětluje ministerstvo dopravy.

Vnitrozemská plavba

O vydání nebo výměnu jakéhokoliv průkazu vůdce malého a rekreačního pravidla v případě jeho ztráty či odcizení bude v roce 2022 možné žádat také elektronicky.

Novela zákona o dráhách

Od 1. února 2022 začíná platit novela zákona o dráhách, která má zvýšit bezpečnost české železnice a také její technickou a provozní propojenost v rámci Evropské unie. Kromě jiného norma obsahuje i institut takzvaného monitoringu licence strojvedoucích, který umožní efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny strojvedoucího a dobu řízení drážního vozidla.