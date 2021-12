Cesta do Chorvatska se zjednoduší. Slovinsko má e-známky

Cesta přes slovinské dálnice, třeba do Chorvatska, bude o kousek pohodlnější. Shánění, lepení a hlavně následné odstraňování slovinských dálničních známek už totiž není nutné. Od začátku prosince země spustila systém elektronické dálniční známky, kterou lze koupit online.

V tuto chvíli je takto dostupná pouze roční známka pro automobily a půlroční pro motocykly. Od února si řidiči budou moci koupit i týdenní a měsíční variantu. Do té doby si ještě musí vystačit s klasickými nalepovacími známkami.

Další příjemnou změnou je délka platnosti dálničních známek. Zatímco dříve například roční známka platila na konkrétní kalendářní rok (plus prosinec předchozího roku a leden roku následujícího) bez ohledu na to, kdy jste ji zakoupili, nyní platí 12 měsíců od data zakoupení. Pokud si tedy koupíte roční dálniční známku 10. dubna 2022, bude platit do 10. dubna 2023. Dříve by stejná známka platila pouze do konce roku 2022. Totéž platí pro půlroční a měsíční známky.

Často kritizovaná týdenní dálniční známka s platností sedm dnů se zatím změny nedočkala. Lidé, kteří přes Slovinsko jezdí na dovolenou k moři, si tak při pobytu například od soboty do soboty budou muset i nadále kupovat dvě týdenní známky nebo rovnou jednu měsíční. Ceny dálničních známek zůstávají beze změny.

Systém elektronické dálniční známky na Slovinsku vybudovala a spustila společnost SkyToll, se kterou Slovinská dálniční společnost (DARS) podepsala smlouvu na vybudování a provozování systému letos v květnu. Jedná se o zakázku v hodnotě 15,7 milionů eur.

Podobný systém pro úhradu a kontrolu elektronických dálničních známek spustil Skytoll v roce 2016 i na Slovensku. V roce 2019 společně se společností CzechToll provedly výměnu mikrovlnného mýtného systému pro nákladní vozidla za satelitní řešení v Česku.

