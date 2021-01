Stará dálniční známka končí. Na tohle si dejte pozor u nové

Mysleli to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Nákup elektronické známky tvrdě trestá překlep nebo třeba výměnu auta během roku. Nespoléhejte ani na to, že většina bank už umí okamžité převody z účtu.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 31. 1. 2021

S koncem ledna definitivně končí i dálniční nálepky. Střídá je elektronická verze, jejíž prodej začal už 1. prosince ostudou na státním e-shopu edalnice.cz.

Kdo radši nakupuje osobně, může e-známku pořídit na pobočkách České pošty a na čerpacích stanicích EuroOil – výsledkem ale pokaždé bude virtuální známka, ne papírová jako doteď. K dispozici jsou i samoobslužné kiosky na dálnicích.

Novinka má několik praktických výhod. Končí problémy s lepením, odstraněním nebo náhradou při rozbití skla. Nemusíte už se bát, že ztratíte kontrolní druhý díl, nebo dokonce samotnou známku ještě před jejím nalepením.

A když si třeba večer řeknete, že známku potřebujete, tak ji rovnou nakoupíte přes počítač nebo mobil. Nehrozí, že to do zítřka – než pojedete kolem benzinky nebo třeba pošty – zapomenete. Zvlášť když známku zatím nepotřebujete, ale předem víte, že ji pak na jaře vždycky zapomínáte koupit a vyjíždíte na dálnici bez ní. Elektronickou známku si teď můžete koupit až 90 dnů před začátkem platnosti, v předem nastavený den se sama aktivuje.

Díky další novince můžete i ušetřit. Přinejmenším letos. Zatímco dosud se roční známky pořizovaly jenom na kalendářní rok, nově si předplatíte dvanáct po sobě jdoucích měsíců – třeba od začátku května 2021 do konce dubna 2022.

Na druhou stranu už nebude fungovat měsíční přesah směrem dopředu i dozadu. Roční e-známka platí přesně dvanáct měsíců, ne až čtrnáct jako dosud (nálepku na rok 2020 jste mohli použít od začátku prosince 2019 do konce ledna 2021).

Prostě to nedokážeme

Je tu i další nevýhoda. Při nákupu přes internet můžete opravit registrační značku jenom do doby, než známka začne platit. Když chcete, aby platila hned ode dneška, a spletete číslo auta, máte smůlu.

Kdo srovnává, ten jede Levněji! Zdroj: Shutterstock Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

„Pokud si lidé koupí elektronickou známku s okamžitou platností a špatně zadají SPZ, už to nelze opravit. Musíme chránit systém před možným zneužíváním. Modelovým příkladem je to, že by si někdo ráno koupil elektronickou známku, přes den ji využíval a večer stornoval platbu,“ říká Martin Opatrný, mluvčí státního podniku Cendis, který má elektronické dálniční známky na starosti.

Proč to nejde opravit aspoň jednou, přinejmenším do druhého dne a bez možnosti úplného storna? To ministerstvo dopravy nevysvětlilo. Smůlu jste v takovém případě měli také u dosavadní nálepky – jenže elektronická inovace vznikla i proto, aby její nevýhody odstranila.

Nějakou chybu při pořizování elektronické známky přitom v prosinci a lednu udělala tři procenta nakupujících, dodává mluvčí. „Nejčastěji se jedná o nepozornost při vyplňování údajů. Lidé špatně uvedou e-mail, chybně zadají SPZ nebo spletou variabilní symbol,“ upřesňuje.

Když si e-známku koupíte osobně, tedy na poště nebo benzince, máte na případnou opravu 15 minut – na stejném místě.

Nejbezpečnější proto je nastavit si platnost nejdříve od následujícího dne, ať máte čas na kontrolu a případnou opravu. Systém vám dovolí jenom jednu změnu SPZ a jednu změnu počátku platnosti.

Kdo chce místo karty zaplatit převodem z bankovního účtu, nemůže počítat s okamžitou platností známky. Ministerstvo upozorňuje, že připsání platby na účet může trvat až tři pracovní dny, ideální je proto zvolit začátek platnosti nejdříve za pět dnů. Na okamžité platby v řádu vteřin nespoléhejte – stát má totiž účet u České národní banky, která je přijmout neumí.

Elektronická známka bohužel není spojená s majitelem či provozovatelem auta, ale přímo s vozidlem (poznávací značkou). Když tedy auto prodáte a koupíte si jiné, máte smůlu. Ani v takovém případě vám státní systém nevyjde vstříc a neumožní převod.

Levnější pro stát

Ministerstvo očekává, že elektronické známky zvýší roční příjmy z dálničních poplatků o 220 milionů korun (pro představu: předloni šlo o příjmy 5,35 miliardy korun) a zároveň sníží provozní náklady až o 120 milionů ročně. K vyšším příjmům má přispět hlavně snazší kontrola a konec problémů s paděláním. Na druhou stranu stát ušetří hlavně za tisk a distribuci papírových kuponů.

Cena dálniční známky se letos nemění. Roční poplatek pořád vyjde na 1500 korun, třicetidenní na 440 a desetidenní na 310 korun. Na slevu nebo úplné osvobození dál dosáhnou třeba zdravotně postižení, hasiči, sanitky nebo policisté, ale i auta s ekologickým pohonem (elektřina, vodík, zemní plyn a další). Jednodenní nebo třeba pololetní dálniční známku si nekoupíte.

Osobní vozy dál platí paušál nezávisle na tom, jak často a v jakém rozsahu dálniční síť využijí. Roční nebo kratší předplatné tedy zůstane – tak jako doteď – pro všechny stejné, nezačne se počítat podle počtu skutečně ujetých kilometrů jako u nákladních aut.

Pamatujete si na Řebíčka?

Za dálnice v Česku se prostřednictvím známek platí od roku 1995. Ta roční původně stála 400 korun. Současná cena – 1500 korun – se neměnila od roku 2012. Na začátku nebyla k roční známce alternativa – měsíční a desetidenní verze přišly až v roce 2000.

Elektronické viněty jsme místo papírových dálničních známek měli začít používat už od roku 2009, plánoval tehdejší ministr dopravy Aleš Řebíček z ODS. Tehdy mělo jít o jakousi kartu na předním skle vozu, kterou by si lidé dobíjeli na určité časové období.

Přinejmenším od roku 2013 se pak mluvilo o čistě virtuálním řešení. Například na konci roku 2015 sliboval ministr Dan Ťok (za ANO), že nový systém začne fungovat do tří let. Na přípravě jednoduchého „e-shopu“ si pak vylámal zuby i jeho nástupce Vladimír Kremlík.

Zdroj: Shutterstock Než zase někam vyrazíte... Projděte si seznam pokut za prodej nekvalitních pohonných hmot, které nabyly právní moci během roku 2020. Kde prodávali špatný benzin a naftu? Nový přehled pokut od ČOI

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.