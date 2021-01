Kde prodávali špatný benzin a naftu? Nový přehled pokut od ČOI

Narazit na čerpací stanici, která úmyslně a dlouhodobě podvádí spotřebitele, je čím dál složitější. Klesá jak počet nedostatků zjištěných při kontrolách, tak jejich závažnost. Trend potvrdil i uplynulý rok.

Častěji než dřív jde o nekvalitní palivo přebrané od jinak spolehlivého dodavatele, nebo relativně menší odchylky od normy. To je viditelný rozdíl oproti situaci, která v Česku byla ještě na začátku minulého desetiletí, než Česká obchodní inspekce přestala tajit výsledky kontrol včetně konkrétních jmen.

ČOI prověřuje každý rok přibližně 2600 vzorků pohonných hmot. Loni jich bylo – zřejmě i kvůli koronaviru – o trochu méně: Za leden až listopad (prosincová čísla ještě nejsou k dispozici) zkontrolovala inspekce 2121 vzorků, z toho jedenáct nevyhovělo – osmkrát šlo o naftu, dvakrát o benzin a jednou o biolíh. Pro srovnání: Za celý rok 2019 nevyhovělo 18 vzorků, za rok 2018 dokonce 28.

Vypadá to, že rok 2020 bude nejlepší v dosavadní historii kontrol. Podíl nevyhovujících vzorků dosáhl v lednu až listopadu 0,5 %. To by překonalo i dosud nejlepší rok 2019 s podílem 0,7 %. V letech 2015 až 2018 se podíl pohyboval kolem jednoho procenta, v letech 2012 až 2014 to byla tři procenta, v letech 2008 až 2011 dokonce kolem pěti procent.

Za celý loňský rok (včetně prosince) nabylo právní moci devět pokut. Všechny se tentokrát týkají nafty. Některé kontroly přitom proběhly už o rok dřív, jestliže se firma odvolala a čekalo se pak na definitivní rozhodnutí. A naopak: Za některé z loňských kontrol zatím definitivní pokuta nepadla, proto o nich ČOI neuvádí konkrétnější informace. Spotřebitel se tak obvykle dozví výsledky až s velkým zpožděním.

I počet pokut dlouhodobě klesá. Pro představu: V roce 2019 jich nabylo právní moci deset, zatímco v roce 2016 skoro třicet a třeba v roce 2012 kolem sedmdesáti.

Sankce, které nabyly právní moci v roce 2020

Z loňských rozhodnutí ČOI jsme vybrali nejdůležitější informace a seřadili čerpací stanice od nejvyšší pokuty k nejnižší. Jejich přehled si projděte na následujících slajdech.

Branišovice 167, okres Brno-venkov (blízko Pohořelic) Provozovatel: Viluko trade, Branišovice 167

Viluko trade, Branišovice 167 Sankce: 280 000 Kč (součet dvou pokut)

280 000 Kč (součet dvou pokut) Datum kontroly: 20. 11. a 23. 11. 2019, 8. 2. 2020

20. 11. a 23. 11. 2019, 8. 2. 2020 Nekvalitní palivo: nafta - bod vzplanutí zjištěn 24 °C, 24,5 °C a 44 °C, norma stanoví minimálně 53 °C Čerpací stanice: Strážov, okres Klatovy

Strážov, okres Klatovy Provozovatel: Strážovská čerpací stanice s.r.o., Strážov

Strážovská čerpací stanice s.r.o., Strážov Sankce: 150 000 Kč

150 000 Kč Datum kontroly: 16. 12. 2019

16. 12. 2019 Nekvalitní palivo: nafta - bod vzplanutí zjištěn 37,5 °C, norma stanoví minimálně 53 °C Čerpací stanice: Kelčice 140, Vranovice-Kelčice, okr. Prostějov

Kelčice 140, Vranovice-Kelčice, okr. Prostějov Provozovatel: Čerpací stanice Kelčice s.r.o, Vranovice-Kelčice

Čerpací stanice Kelčice s.r.o, Vranovice-Kelčice Sankce: 110 000 Kč

110 000 Kč Datum kontroly: 18. 2. 2020

18. 2. 2020 Nekvalitní palivo: nafta - bod vzplanutí zjištěn 41,5 °C, norma stanoví minimálně 53 °C Čerpací stanice: Veletiny 219, Hradčovice, okr. Uherské Hradiště

Veletiny 219, Hradčovice, okr. Uherské Hradiště Provozovatel: První Autosprint, Veletiny

První Autosprint, Veletiny Sankce: 100 000 Kč

100 000 Kč Datum kontroly: 5. a 8. 2. 2020

5. a 8. 2. 2020 Nekvalitní palivo: nafta - bod vzplanutí zjištěn 42 °C a 46 °C, norma stanoví minimálně 53 °C Čerpací stanice: Albrechtice nad Vltavou 195

Albrechtice nad Vltavou 195 Provozovatel: ATOS, Praha 4

ATOS, Praha 4 Sankce: 100 000 Kč

100 000 Kč Datum kontroly: 9. 11. 2019

9. 11. 2019 Nekvalitní palivo: nafta - teplota filtrovatelnosti CFPP zjištěna -3 °C, podle normy má být -10 °C (při zahrnutí nejistoty měření -8 °C) Čerpací stanice: Na Závisti 1439, Hořice

Na Závisti 1439, Hořice Provozovatel: MOVI oil, Praha 1

MOVI oil, Praha 1 Sankce: 70 000 Kč

70 000 Kč Datum kontroly: 21. 5. 2019

21. 5. 2019 Nekvalitní palivo: nafta - bod vzplanutí zjištěn 46,5 °C, norma stanoví minimálně 53 °C Čerpací stanice: Kolín-Sendražice, Veltrubská 543

Kolín-Sendražice, Veltrubská 543 Provozovatel: Sihelský s.r.o., Kolín

Sihelský s.r.o., Kolín Sankce: 50 000 Kč

50 000 Kč Datum kontroly: 18. 2. 2020

18. 2. 2020 Nekvalitní palivo: nafta - obsah síry zjištěn 21,4 mg/kg, norma povoluje maximálně 11,8 mg/kg Čerpací stanice: ČSAD, Přepeřská 1602, Turnov

ČSAD, Přepeřská 1602, Turnov Provozovatel: ČSAD Turnov

ČSAD Turnov Sankce: 30 000 Kč

30 000 Kč Datum kontroly: 9. 9. 2019

Provozovatelé čerpacích stanic se nejčastěji brání tím, že kvalitu pohonných hmot nedokážou ovlivnit a musejí se spoléhat na svého dodavatele. Zdůrazňují, že učinili vše, co bylo v jejich silách, aby prodeji nevyhovujících pohonných hmot předešli. Podle zákona je ale odpovědnost provozovatelů objektivní, tedy v zásadě se nepřihlíží k zavinění. Případnou náhradu škody pak můžou požadovat po dodavateli.

Například jedna z předloni pokutovaných čerpacích stanic odebírala benzin od státem vlastněné společnosti Čepro. Přestože reklamaci nekvalitní dodávky pak Čepro uznalo, státní inspekce dala pokutu provozovateli čerpací stanice. Ten uvádí, že je malou rodinnou firmou a přes veškerou snahu nemá takové finanční a technologické možnosti, aby každou dodávku pohonných hmot nejdřív poslala na preventivní rozbor.

Zjišťovat a dokazovat, kdo zavinil porušení povinnosti v případech, které jsou výsledkem činnosti řady jednotlivců (firem), by bylo obtížné a zdlouhavé. Aby to měl stát jednodušší, ukládá podnikatelům pokuty za „výsledek“ – tedy bez ohledu na zavinění a bez ohledu na případné porušení povinnosti ze strany smluvního partnera. Takový postup podpořil třeba i Nejvyšší správní soud.

Vysvětlení nedostatků podle ČOI

A co vlastně pro vaše auto znamenají zjištěné nedostatky?

Nižší bod vzplanutí indikuje kontaminaci nafty benzinem v důsledku provozní chyby. Odchylka může způsobit zhoršení jízdních a bezpečnostních vlastností.

Vysoký obsah síry, respektive jejich sloučenin, způsobuje korozi barevných kovů, hrozí tedy poškození palivového systému vozidla. Dochází také k vyšším emisím oxidů síry do ovzduší.

Teplota filtrovatelnosti CFPP: v případě nedodržení požadované teploty může zejména v zimním období dojít k ucpání palivového filtru, případně palivového potrubí a přerušení dodávky paliva.

