Bankovní identita je pro cizince z EU nedostupná. Čeká se na stát

20. 7. 2022

Velká část cizinců, kteří v Česku žijí, stále nemůže využívat bankovní identitu pro ověření totožnosti prostřednictvím přihlašovacích údajů k elektronickému bankovnictví. Paradoxně jde o občany Evropské unie – včetně Slováků.

Banky zatím tuto skupinu klientů nemohou standardně ztotožnit v registru obyvatel, který spravuje stát. Na problém s nedostupností této služby pro cizince upozorňovali mnozí bankéři už víc než před rokem, kdy tato novinka startovala. Podle statistik má v tuzemsku trvalý či dlouhodobý pobyt zhruba 330 tisíc občanů EU, z toho asi 115 tisíc Slováků.

Komplikaci s bankovní identitou způsobilo to, že občané EU s trvalým nebo dlouhodobým pobytem dostali od českého státu doklad v elektronicky nečitelné podobě. Až do změny legislativy tak nemohly být jejich údaje součástí registru obyvatel. Napravil to zákon známý pod zkratkou DEPO, který je účinný už od začátku letošního února letošního roku – jenže údaje v registru stále chybí.

„Čísla elektronicky nečitelných dokladů zatím nejsou vedena v registru obyvatel,“ potvrzuje Jiří Korbel z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Právě tento úřad má registry na starosti. Připouští, že kvůli tomu banky nemohou použít standardní proces ztotožnění takového cizince jako v případě osob, které mají vydán elektronicky čitelný doklad – tedy občanů Česka a států mimo EU.

Zájemci ze Slovenska a dalších členských zemí EU tedy musí dál čekat. „V současné době probíhá úprava příslušných informačních systémů tak, aby údaje o elektronicky nečitelných dokladech vydaných Českou republikou byly propsány do registru obyvatel pro ztotožnění žadatelů o vydání prostředku pro elektronickou identifikaci. Předpokládáme, že čísla těchto dokladů by měla být do registru obyvatel zavedena někdy ve třetím či na počátku čtvrtého kvartálu tohoto roku,“ říká Korbel.

Náhradu využila jediná banka

Ministerstvo vnitra loni navrhlo bankám alternativní dočasný způsob, jak ztotožnit cizince s elektronicky nečitelnými doklady. „Většina bank se však rozhodla tento způsob nevyužívat z důvodu zavedení jednotného způsobu ztotožňování všech klientů – občanů Česka i cizinců,“ připomíná Korbel.

Jedinou bankou, která tento náhradní postup zavedla, je Moneta. „Zřízení bankovní identity i cizincům, kteří mají český doklad bez strojově čitelné zóny, umožňujeme už od přelomu srpna září loňského roku,“ potvrzuje její mluvčí Zuzana Filipová.

„Doklad musí být nicméně opatřen číslem, tedy nepostačuje například razítko udělené některým uprchlíkům. Pro aktivaci je potřeba dostavit se s aktuálním českým dokladem na pobočku. V případě, kdy není doklad opatřen strojově čitelnou zónou, musí aktivaci provést bankéř,“ upřesňuje Filipová z Monety.

Ostatní banky, které dosud ověřování přes bankovní identitu spustily, zatím čekají na krok státu.

„U České spořitelny mohou bankovní identitu získat všichni cizinci, kteří mají v ČR povolení k pobytu a nejsou občany Evropské unie, a to včetně ukrajinských uprchlíků s vízem strpění. Jakmile bude stát schopen uvádět v registru obyvatel také občany EU, bude možné poskytnout bankovní identitu i jim,“ říká Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Také ČSOB teď čeká na stát, tedy na posun ohledně základních registrů. „Následně se budeme snažit poskytnout službu našim klientům co nejrychleji. Konkrétní termín prozatím nemůžeme potvrdit,“ odpovídá Michaela Průchová z tiskového oddělení ČSOB.

Podobně se vyjadřují Komerční banka, Raiffeisenbank, Fio banka a Air Bank – ta však zatím nevydává bankovní identitu ani cizincům s elektronicky čitelnými doklady.

„Rozhodli jsme se vyčkat, až budou v registru obyvatel evidovány doklady totožnosti všech cizinců, které Česká republika vydala, aby nedošlo k situaci, kdy bychom některému cizinci s českým dokladem bankovní identitu online vydali, ale jinému bychom nemohli,“ vysvětluje mluvčí Air Bank Jana Pokorná.

„Dříve jsme službu pro cizince spouštět nechtěli, protože by vyžadovala manuální proces a cizince bychom speciálně kvůli tomu museli zvát na pobočku. Až budou v registru obyvatel evidovány i všechny tyto doklady, nabídneme našim klientům – cizincům možnost získat bankovní identitu pohodlně online,“ slibuje mluvčí Air Bank.

Přidají se další tři banky

Bankovní identita umožnuje klientům bank ověřit totožnost online stejně snadno jako při přihlašování do internetového bankovnictví, a to bez dalších nákladů a zařizování. Od začátku loňského roku funguje pro komunikaci s veřejnou správou – typicky při přihlašování do Portálu občana, na portál Moje daně, k eReceptu, k ePortálu České správy sociálního zabezpečení, při vyplnění elektronického dotazníku při sčítání lidu, při žádosti o výměnu řidičského průkazu nebo využití důchodové kalkulačky ČSSZ.

Od loňského jara se rozšířila možnost využití identity (pod názvem Bank ID) pro online komunikaci s některými soukromými společnostmi – pro ověřování se například vůči pojišťovnám, jiným bankám, penzijním společnostem, sázkovým společnostem, dodavatelům energií a podobně. Funguje třeba i pro nákupy mimo otevírací dobu v některých prodejných COOP, při ověření identity chův a rodin u firmy Hlídačky či při zřízení účtu a online výpůjčce v Národní knihovně.

Podle společnosti Bankovní identita, společného podniku sedmi bank, má v Česku k této službě přístup zhruba 5,5 milionu lidí. Do konce května ji alespoň jednou využilo 1,1 milionu lidí pro vstup na portál veřejné správy, vedle toho ji přes 220 tisíc lidí použilo v komunikaci se soukromými firmami.

Bankovní identitu mohou na portálech státu i firem používat klienti Air Bank, České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a Moneta Money Bank. Pro klienty Raiffeisenbank a Fio banky zatím funguje jen vůči státní správě, připojení k firemním portálům se pro ně připravuje.

Ke spuštění služby se podle Marka Růžičky, výkonného ředitele společnosti Bankovní identita, chystají UniCredit Bank, Creditas a mBank. „Společně na tom pracujeme a letošní harmonogram všech tří bank s tím také počítá,“ říká. Celkový počet lidí, kteří budou mít přístup k online identifikaci prostřednictvím své bankovní identity, by tím podle něj mohl vzrůst na šest a půl milionu.

