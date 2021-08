Levnější než karty. Využije okamžité platby víc obchodů?

Ani dva a půl roku poté, co první banky v Česku spustily okamžité platby, nevyužili podnikatelé naplno jejich potenciál. Jsou přitom pro ně levnější alternativou, jak zákazníkům umožnit platit bez hotovosti a ušetřit za poplatky či provize za terminál na karty.

„Pokud by se zvýšil podíl používání bezhotovostních transakcí přes okamžité platby, náklady obchodníků by asi výrazně klesly a možná by to mělo i pozitivní dopad na ceny zboží a služeb,“ říká člen bankovní rady Vojtěch Benda v příspěvku, který Česká národní banka zveřejnila na svém webu.

V některých státech se už okamžité platby používají nejenom pro převod mezi účty, ale právě jako náhrada hotovosti nebo plateb kartou. „Prostřednictvím mobilního bankovnictví je dnes možné načtením QR kódu zaplatit obchodníkovi přímo v kamenném obchodě,“ vysvětluje Benda. Obchodník si může okamžitě zkontrolovat, že platbu obdržel.

Příkladem jsou služby pod názvem MobilePay v Dánsku nebo Swish ve Švédsku. Pro obchodníky jsou výrazně levnější než karty: neplatí totiž procento z tržby, ale pevný poplatek za každou transakci.

První sítí obchodů v Česku, která okamžité platby zavedla jako alternativu k dosavadním způsobům, je podle dostupných informací iWant. I její zkušenosti shrnuje video ČNB:

O dalších možnostech využití okamžitých plateb píše od jejich spuštění také web Peníze.cz. Vedle klasických obchodů mohou přijít ke slovu kdykoliv, když nemáte hotovost, ale potřebujete někomu zaplatit hned – a oba dostat potvrzení, že peníze přišly. Třeba i při platbě řemeslníkovi u vás doma. Nebo si potřebujete rychle poslat peníze mezi vlastními účty třeba proto, že pak chcete zaplatit jinou kartou (s bonusy, pojištěním nákupu a podobně). Nebo třeba pružně „dobíjíte“ drobné na kartu k dětskému účtu.

Okamžité platby fungují v Česku v ostrém provozu od února 2019. Do systému se už zapojila většina retailových bank kromě UniCredit, Sberbank, Expobank, Hello bank a Trinity bank. Pro spotřebitele jsou bez příplatku ke standardnímu převodu – obvykle tedy zdarma. Výjimkou je mBank s korunovým poplatkem. Na celkovém počtu převodů mezi tuzemskými bankami se okamžité platby podílejí už 15 procenty, vyplývá z dat ČNB.

Když platba zadaná v elektronickém bankovnictví odejde jako okamžitá, dorazí na účet v jiné bance prakticky hned – maximálně během několika málo vteřin. A to i v noci, o víkendu nebo během svátku – prostě kdykoliv. To je velký posun oproti standardním převodům, které fungují jenom v pracovní dny a obvykle trvají několik hodin, v horším případě dorazí až následující pracovní den.

Okamžité platby v Česku k 16. srpnu 2021 Banka Odchozí (limit pro jednu platbu) Příchozí Air Bank ano (50 000 Kč) ano Creditas ano (400 000 Kč) ano Česká spořitelna ano (400 000 Kč) ano ČSOB ano (2 500 000 Kč) ano Equa bank ano, jen v aplikaci (50 000 Kč) ano Expobank ne ne Fio banka ano (100 000 Kč) ano Hello bank ne ne J&T Banka ano (400 000 Kč) ano Komerční banka ano (400 000 Kč) ano mBank ano, jen v internetbankingu (400 000 Kč) ano Moneta ano (400 000 Kč) ano Oberbank ano (2 500 000 Kč) ano PPF banka ano (400 000 Kč) ano Raiffeisenbank ano (100 000 Kč) ano Sberbank ne ne Trinity Bank ne ne UniCredit Bank ne ne Zdroj: Peníze.cz

„Jedním z důležitých milníků by u nás mohl být přechod na rozšířené mobilní bankovnictví za použití identifikace přes telefonní mobilní číslo. Klient by tedy byl identifikován ne bankovním účtem, ale přes své mobilní číslo. Ostatní by mu mohli poslat platbu tím, že si ho vyberou v kontaktech, aniž by jim on musel diktovat číslo svého účtu,“ připomíná Benda projekt, na kterém Česká národní banka spolupracuje s Českou bankovní asociací. Také přípravy téhle inovace pro vás sledujeme na Penězích.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.