Platby kartou bez terminálu. Nově stačí mobil

Podnikatelé mají novou možnost, jak přijímat platební karty. Společnost Global Payments ze skupiny České spořitelny spouští aplikaci nazvanou GP Tom, která umožňuje využít bezkontaktní platby na zařízeních s operačním systémem Android, tedy nejčastěji přes chytré telefony.

Zařízení zároveň musí mít NFC chip a připojení k internetu – nezáleží na tom, jestli před wi-fi nebo data. Řešení může využívat každý, kdo má zájem. Podle Global Payments může jít třeba o taxikáře, ale klidně i o úřady. Novinka je dostupná i pro stávající zákazníky, pokud by ji chtěli jako doplněk k už zavedeným terminálům. Podmínkou není bankovní účet v České spořitelně.

Global Payments za platby přes tuto aplikaci nevybírá pevné poplatky, strhává si provize z jednotlivých plateb. U měsíčního obratu do 10 tisíc korun dělá poplatek 1,99 %, z tržeb od 10 do 30 tisíc je to 1,89 %, od 30 do 100 tisíc 1,79 % a při obratu nad 100 tisíc korun 1,59 %.

Kdo šetří, má tyhle tři Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry automatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem. Běžné účty Spořicí účty Kreditní karty Chci také ušetřit

Vedle samotné platby umožňuje aplikace také její storno až 90 dnů po uskutečnění nebo odeslání účtenky formou SMS nebo e-mailu. Lze s ní evidovat i platby v hotovosti a jde ji také spojit s pokladními systémy. Elektronickou evidenci tržeb zatím neumí – to firma teprve chystá.

„Platby přes mobil jsou s naší aplikací stejně bezpečné jako platby přes terminál a jsou certifikované karetními společnostmi,“ říká Radovan Bryx, který má v Global Payments na starosti vývoj.

Řešení pro zařízení s operačním systémem iOs zatím není dostupné. Global Payments by o něj stála, ale podmínky od společnosti Apple její vytvoření podle Bryxe neumožňují.

Příjem plateb přes chytré telefony podnikatelům v Česku nabízí třeba také start-up Trisbee. V jeho případě nejde o karetní transakce, ale o platby přes QR kód. Zákazníci podnikatele s tímto řešením tak neplatí kartou, ale mobilem s bankovní aplikací, která umožňuje QR platby. Trisbee službu poskytuje zdarma obchodníkům s měsíčním obratem do 125 tisíc korun měsíčně, s vyššími obraty stojí 490 korun měsíčně.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.