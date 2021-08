Peníze pošlete na číslo mobilu. Novinku chystá sedm bank

Posílání peněz mezi klienty tuzemských bank se může zjednodušit. Místo čísla účtu příjemce by mohlo stačit, když zadáte číslo mobilu. A to bez stahování nějaké speciální aplikace.

Zavedení nové služby, kterou jsme na Penězích poprvé popsali už v únoru, připravuje Česká bankovní asociace (ČBA) s vybranými bankami a Českou národní bankou (ČNB).

Podle asociace má zájem zatím sedm bank. „Nemáme ale mandát zveřejňovat jejich jména,“ říká za ČBA Markéta Dvořáčková.

Zájem o novinku potvrdily webu Peníze.cz Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Air Bank nebo Moneta. Ta už nový typ plateb jako první od letošního dubna začlenila do svých obchodních podmínek, aby podle své mluvčí Zuzany Filipové mohla systém využít, jakmile se spustí.

Dosavadní podmínky provádění platebních příkazů vyžadují, aby „jedinečným identifikátorem“ bylo pouze číslo účtu a kód banky. Nově za něj bude možné považovat i číslo mobilního telefonu příjemce. Půjde o dobrovolnou alternativu, ne o náhradu dosavadního systému.

Bankovní asociace v červnu uvedla, že u vybraných bank počítá se spuštěním nového typu plateb v prvním čtvrtletí příštího roku. Novější informaci teď neposkytla, konkrétní termín zatím nezveřejnila ani žádná z bank.

Podle České národní banky stále probíhají jednání nad podrobnou specifikaci této služby. „Termín realizace a zájem bank participovat na službě vyplyne až z výsledků jednání,“ říká Petra Vodstrčilová, mluvčí ČNB.

Číslo mobilu jako alias k číslu účtu

Chystaný systém umožní posílat příkazy k úhradě nejen formou standardní, ale i okamžité platby. „Jaké možnosti zasílání plateb nabídnou participující banky svým klientům, to bude záviset především na nich,“ upřesňuje Vodstrčilová.

Centrální banka se na novém systému plateb má podílet provozováním registru, v němž bude prověřovat, zda je telefonní číslo příjemce spárované s číslem jeho bankovního účtu. Teprve pak dá pokyn bance (jejíž klient chce poslat peníze) k provedení platebního příkazu. K zapojení do nové služby tedy bude muset klient dát souhlas s registrací svého mobilního čísla.

„Platba bude úplně stejně zabezpečená, jako když se posílá z účtu na účet. Pouze namísto čísla účtu příjemce bude moci plátce uvést telefonní číslo,“ vysvětluje bankovní asociace. Služba by měla být dostupná přes mobilní i internetové bankovnictví.

Z tuzemských bank už nabízejí podobnou službu svým klientům Česká spořitelna v samostatné aplikaci Friends 24 a mBank ve své mobilním bankovnictví. V obou případech však takto jde posílat jen menší částky (Friends 24 do deseti tisíc korun, mBank do dvou tisíc, obě banky mají také celkový denní limit) a řešení není pro klienty tolik pohodlné: Po obdržení zprávy o platbě musí její příjemce do připojeného odkazu napsat číslo svého účtu, teprve pak plátcova banka pošle peníze na jeho účet. Chystaná inovace by to tedy měla zjednodušit.

Zatím není jasné, jestli bude i chystaný systém plateb na číslo mobilu omezený do určité maximální částky – třeba v podobné výši, jakou banky používají pro odchozí okamžité platby. Nastavení zřejmě bude na jednotlivých bankách s tím, že by neměly překročit společně dohodnuté maximum.

Polovina lidí má zájem

Podle březnového průzkumu agentury Ipsos pro bankovní asociace víc jak polovina (53 %) lidí vnímá chystané platby na mobil jako přínosnou novinku. A skoro polovina (45 %) lidí by měla zájem tuto novinku využívat. Většina respondentů však uvedla, že službu bude využívat, jenom když bude zdarma.

Banky ještě neupřesnily, jestli plánují od klientů vybírat nějaký poplatek. Zřejmě ho ale nezavedou, protože by tím novou službu odsoudily hned při startu k neúspěchu – většina Čechů má totiž klasické převody na účet bez poplatku.

Platby na čísla mobilů můžou lákat hlavně mladé lidi, kteří chtějí přes mobil jednoduše řešit prakticky všechny služby. Jako přínosnou novinku vnímá chystanou inovaci 64 procent účastníků průzkumu ve věku od 18 do 26 let. Právě mladé klienty potřebují banky získat a udržet pro svůj budoucí byznys.

Novinka má být ekonomicky přínosná i pro banky. „Dosavadní malé hotovostní platby se tím mohou změnit v bezhotovostní, což je pro banky vždy levnější než manipulace s hotovostí,“ vysvětluje Miroslav Hiršl, vrchní ředitel retailového bankovnictví a člen představenstva Komerční banky.

Bankám navíc v tomto směru roste konkurence – platby na číslo mobilu už nabízí například aplikace Revolut.

Kdo se zapojí?

Alespoň část bank by novinku chtěla nasadit co nejdříve. Vedle Monety by to mohla být i Komerční banka, jak Miroslav Hiršl naznačil v nedávném rozhovoru pro Peníze.cz.

„Máme zájem tuto novou službu klientům začít poskytovat a zdá se, že podobné je to ve většině významnějších bank. Technické řešení, které dodá ČNB, je už před zahájením testování reálných funkčností a start pilotního projektu by měl být koncem letošního či začátkem příštího roku. Banky to jistě pak budou chtít brzy nabídnout,“ řekl Hiršl v červnu.

Podobně jako okamžitých plateb se dá čekat, že nasazení novinky na trhu proběhne v několika vlnách. Česká spořitelna, která má nejvíc drobných klientů, zatím uvedla, že ji chce zavést v průběhu příštího roku. Dá se ale předpokládat, že – podobně jako při spuštění bezkontaktních nebo okamžitých plateb – spořitelna bude chtít být v první vlně.

Se zapojením počítá také ČSOB, potvrzuje její mluvčí Patrik Madle. „V současné chvíli finalizujeme v rámci ČBA technické parametry samotné služby. Komerční spuštění mezibankovní služby se dá očekávat během roku 2022,“ upřesňuje.

Zájem potvrdila i Air Bank, pozadu by nemusela zůstat ani UniCredit Bank. „V blízké budoucnosti chystáme v UniCredit Bank implementaci okamžitých plateb a plateb přes mobilní telefon,“ odpovídá bez dalších podrobností její mluvčí Petr Plocek.

Banka Creditas připomíná, že její aplikace už poměrně dlouho nabízí specialitu: platby na telefonní kontakty. „Jedná se však o specifickou službu nabízenou pouze pro naše klienty,“ říká Zdeněk Grossmann, ředitel odboru digitálního bankovnictví, rozvoje a inovací Creditas. K jejímu využití je potřeba, aby obě strany – odesílatel i příjemce – měly aplikaci Creditas Banking.

Naopak Raiffeisenbank připouští, že platby na mobilní čísla může spustit o něco později než někteří konkurenti. „S ohledem na jiné priority službu zatím neplánujeme. Z našeho pohledu je také klíčové, aby v ní byla zapojena většina bank, podobně jako k tomu došlo u okamžitých plateb,“ říká mluvčí Petra Kopecká. Raiffka se teď intenzivně věnuje především chystanému spojení s Equa bank, kterou letos koupila.

mBank o připojení k nově vznikajícímu standardu zatím neuvažuje – přestože už ve své aplikaci takovou možnost v malém nabízí (maximální částka jednoho převodu je 2000 Kč, za den může klient poslat nejvýš tři takové platby).

V blízké době to neplánuje ani J&T Banka. „Nejsme klasickou retailovou a transakční bankou,“ připomíná její mluvčí Monika Veselá.

