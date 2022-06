ČSOB zpřísní ověření bez Smart klíče. Za aplikaci dá odměnu

Klienty ČSOB, kteří ještě nepoužívají ověřovací aplikaci Smart klíč, čeká od 20. června při práci s internetovým bankovnictvím častější zadávání přihlašovacího hesla.

Při potvrzování transakcí bude vedle jednorázového SMS kódu potřeba zadávat ještě stálé heslo k ČSOB Identitě. „Novinka se týká třeba zadávání plateb v internetovém bankovnictví, zobrazení čísla karty, PINu a podobně. Nevztahuje se na podepisování smluvní dokumentace, změny limitů a některé další transakce,“ upřesnil mluvčí Patrik Madle na dotaz webu Peníze.cz.

Častějšímu zadávání přihlašovacího hesla se klienti vyhnou, pokud začnou používat aplikaci Smart klíč. Tu si lze stáhnout do chytrého mobilu samostatně – nezávisle na „hlavní“ bankovní aplikaci nazvané ČSOB Smart.

Kolik klientů, kteří využívá internetové bankovnictví ČSOB, zatím nepoužívá Smart klíč? „Aplikaci ČSOB Smart klíč využilo prostřednictvím aplikace ČSOB Smart a ČSOB internetového bankovnictví přibližně 81 % uživatelů v období posledních šesti měsíců,“ odpovídá mluvčí.

„Stejně jako ostatní banky se i my musíme přizpůsobit evropským pravidlům, která mají zvyšovat bezpečnost elektronických plateb,“ vysvětluje ČSOB klientům s odkazem na unijní směrnici PSD2. Banky musely zavést takzvané silné ověření, založené na dvou různých faktorech. Samotný jednorázový kód formou SMS už podle výkladu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) nestačí. Zpřísnění mělo původně platit už od poloviny září 2019, evropští regulátoři nakonec tuto povinnost odložili na začátek loňského roku.

Změny v ČSOB Zdroj: Shutterstock Klienti ČSOB nebudou moct od července zadávat platební příkazy přes telefonního bankéře. Od poloviny července přijdou i další změny. Druhá největší banka zruší platby přes telefonní bankovnictví ČSOB završí propojování dříve samostatných značek, které začala před třemi lety. Poštovní spořitelna se přebarví. Skřítka nahradí chameleon

Od loňského podzimu ČSOB zpřísnila potvrzování online plateb kartou, už nejdou potvrzovat jenom SMS kódem. Klienti, kteří nepoužívají chytrý mobil s aplikací Smart klíč, musí nově zadávat také stálý ePIN. ČSOB byla mezi největšími bankami poslední, která se u starého způsobu potvrzování online plateb kartou zatím obešla bez ePINu nebo podobného stálého kódu. I kvůli tomu letos dostala pokutu od České národní banky kvůli včasnému nesplnění pravidel pro silné ověření uživatelů (SCA).

Klientům, kteří si stáhnou bankovní aplikaci ČSOB Smart a aspoň jednou se do ní přihlásí, nabízí banka odměnu 500 korun. Marketingová akce probíhá do 10. července a zapojit se mohou všichni klienti od 18 let, které jsou majiteli běžného účtu otevřeného nejpozději 28. února, kteří se zároveň od začátku letošního roku do aplikace ČSOB Smart ani jednou nepřihlásili.

Zeptali jsme se, jestli banka zvažuje nějaké další zpřísnění, hlavně zavedení poplatku pro lidi, kteří se přihlašují nebo ověřují starým způsobem přes SMS. „Aktuálně řešíme, jak ještě více představit výhody využívání ČSOB Smart klíče klientům, kteří tuto službu nevyužívají,“ odpověděl mluvčí.

Pro razantnější přístup se rozhodla Česká spořitelna. Od 23. července zavede poplatek za zaslání potvrzovací SMS pro přihlášení do internetového bankovnictví, pro autorizaci platebních příkazů nebo ověření online plateb kartou. Za každý kód zaslaný formou SMS bude účtovat 2,50 Kč. Výjimku dostanou klienti od 70 let věku, kteří poplatek hradit nebudou.

Spořitelna tím následuje dvě banky, které SMS pro přihlašování či potvrzování plateb v internetovém bankovnictví zpoplatnily dříve: V Raiffeisenbank si klienti připlatí 19 Kč jako měsíční paušál. UniCredit Bank účtuje 250 Kč za úvodní nastavení a 1,50 Kč za každou zprávu.

ČSOB zároveň ode dneška (15. června) neumožňuje použití Internet Exploreru pro přihlášení do internetového bankovnictví. Důvodem je ukončení podpory tohoto prohlížeče ze strany Microsoftu. „Pro správnou funkci a zachování maximální bezpečnosti Internetového bankovnictví použijte některý z doporučených a podporovaných webových prohlížečů,“ píše banka klientům.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem