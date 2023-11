Kyberšmejdi letos nakradli už miliardu. Jak bránit platební karty a účty

Počet pokusů o průnik do bankovnictví nebo získání údajů k platební kartě roste. Průměrná škoda na osobu je 21 tisíc. A polovička napadených po útoku ani nezmění hesla.

Před dvěma lety bylo podle České bankovní asociace online útoků na zákazníky bank polovic. Letos už jich banky od začátku roku do konce září napočítaly skoro 50 tisíc.

A to samozřejmě počítají jen ty útoky, kdy už se útočníci dostali do internetového nebo mobilního bankovnictví nebo získali autorizační údaje k platební kartě. Plus případy, kdy dokázali člověka zmanipulovat tak, že jim peníze poslal sám.

Jinak platí, že s nějakou formou pokusu o podvod a vylákání přihlašovacích nebo potvrzovacích údajů se setkala polovina dospělých lidí v Česku.

Průměrná škoda z dokončených útoků je 20 786 korun, v součtu pak bezmála miliarda.

Chování a odolnost národa vůči kyberšmejdům mapovala pravidelným výročním průzkumem České bankovní asociace (ČBA) a výzkumná agentura Ipsos.

Umřel strýček z Kanady

Ze všech útoků, se kterými se potkáváme, vedou podle průzkumu staré dobré nigerijské dopisy. Tedy e-maily, které slibují výhru v soutěži, dědictví po vzdáleném a dávno zapomenutém příbuzném a podobně.

Podrobněji jsme se jim věnovali zde: Proč jsou podvodné e-maily tak hloupé? Hledají hlupáky!

Na druhé příčce jsou podstatně modernější e-maily a esemesky, které se tváří jako zpráva od doručovací společnosti nebo jako zpráva od banky.

Řádění falešných pošťáků, maily z banky, esemesky z ministerstva nebo zdravotní pojišťovny. Mapujeme všechno: Takhle vám vyberou účet. Podívejte se na triky podvodníků

Téměř desetina dotázaných se ale setkala i s podvodným telefonátem, ve kterém se podvodník vydával za bankéře.

Banky obecně doporučují otočit to a radši si zavolat do banky. Některé připravili službu, kde si ověříte, jestli jim číslo opravdu patří: Opravdu volá vaše banka? Podvod odhalíte snadněji

„Naprostá většina Čechů tvrdí, že by v případě, kdy by po nich chtěl domnělý bankéř telefonicky údaje k platební kartě, tyto údaje neposkytla. Čtyři procenta populace by však takovéto údaje sdělily, což v absolutních číslech může znamenat potenciální obrovské škody na majetcích podvedených lidí,“ říká Michal Straka, specialista agentury Ipsos pro finanční trhy.

Podvodník na drátě Zdroj: Shutterstock Poslechněte si, jak probíhají manipulativní telefonáty, pro které se vžil název vishing. Pokus (neúspěšný) mířil na klientku České spořitelny. Hovor proběhl v nočních hodinách (okolo půl druhé ráno). Pro vishing je typické, že útočníci volají v pozdě večer nebo brzy ráno: předpokládají, že ospalí nebo rozespalí nebudeme obezřetní.

Obrali vás. Uděláte jim to příště těžší? Ne!

V polovině případů, kdy lidé přišli o peníze, šlo o částky do pěti tisíc. Mimo jiné i proto, že se bankám podařilo část plateb po nahlášení podvodu zablokovat. Samy finanční instituce se snaží podvodům bránit nasazováním systémů, které útoky předem odhalí.

František Jungr, ředitel produktové divize Visa pro střední a východní Evropu, například tvrdí, že mezinárodní karetní společnost řeší denně víc než dva miliony kyberútoků. Čelí jim prý díky schopnosti zpracovávat ve spojení s umělou inteligencí transakční data z víc než čtyř miliard platebních karet.

V Česku se podle Jungra provádí čtyřikrát míň karetních transakcí, než je evropský průměr. „Je to dáno také technologickou vyspělostí českého platebního systému a vysokým podílem tokenizovaných plateb, jako jsou mobilní platby nebo click to pay,“ říká Jungr.

Pozoruhodné ale je, že jen necelá polovina lidí po zkušenostech s kyberútokem přijala nějaké bezpečnostní opatření k lepší ochraně účtu. Nejčastěji to byla změna hesla nebo aktivace dvoufázového ověření platební transakce.

Bezpečné sítě, silná hesla

Potěšující je, že do bankovnictví se nejčastěji připojujeme na zabezpečených sítích. Nejstarší generace z pochopitelných důvodů přes vlastní síť doma. Ubývá lidí, co se do banky hlásí pomocí veřejných sítí. Stále častěji dávají přednost připojení přes vlastní data v mobilu. Pro e-banking veřejné sítě používá pouze osm procent lidí.

Celých 81 procent Čechů využívá ke správě bankovnictví a finančním operacím jedině svoje vlastní zařízení, tedy počítač nebo telefon.

Smartphony si polovina z nás navíc chrání antivirem, u počítačů mají nějakou formu ochrany dvě třetiny z nás.

Své bankovní účty kontroluje alespoň příležitostně 98 procent dotázaných. Pravidelné a detailní kontroly příjmů a výdajů dělá 69 procent z nich.

Dvě třetiny lidí používají pro mobilní nebo internetové bankovnictví vlastní silná hesla. Podobně si hlídáme platební aplikace a hlavní e-mail. Před polovinu dotázaných sice často pro přístupy k nejrůznějším službám používá stejná hesla, ale pro ty opravdu důležité účty mají jiná, odlišná hesla.

Přístupové údaje do bankovnictví si skoro sedmdesát procent lidí pamatuje, dvě procenta z dotázaných mají ale hesla uložená v mobilu.

Třetina lidí si hesla aspoň jednou ročně mění jednou ročně. Desetina s tím ale čeká, dokud je aplikace nebo přístroj nevyzve.

Projděte si náš přehled nejčastějších podvodů a triků, které na vás kyberšmejdi budou zkoušet:

