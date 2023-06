Útoků na účty rekordně přibylo. Policie vyškolí milion lidí

Za prvních pět měsíců roku eviduje policie 8824 útoků kybernetických podvodníků. Je to o 1562 případů víc než za stejné období loňského roku. Na konci roku by počet trestných činů v kyberprostoru mohl podle odhadů přesáhnout až 20 tisíc případů.

„Je však pravděpodobné, že počty případů letos nebudou stoupat tak dynamicky jako v loňském roce, a to především díky četným preventivním aktivitám a také vzhledem k odhalení několika organizovaných skupin kyberpodvodníků v posledních měsících,“ řekl policejní prezident Martin Vondrášek na dnešní konferenci pořádané Československou obchodní bankou (ČSOB).

Podle Vondráška policie významně spolupracuje s českými bankami a snaží se útokům podvodníků na platební karty a účty klientů bránit. Mimo jiné nyní chce ve spolupráci s ČSOB proškolit milion lidí v kyberbezpečnosti.

Šéf skupiny ČSOB Aleš Blažek upozorňuje, že v boji s kyberpodvodníky je klíčová právě role obyčejných lidí. Banka totiž dokáže ochránit zhruba 80 procent transakcí. „Čím více bude těch, kteří se nenechají obalamutit a budou varovat i své okolí, tím víc vzroste šance napadených ubránit se Volačům a Klikačům,” uvedl Blažek s připomínkou nedávné preventivní kampaně ČSOB s názvem Volač a Klikač okrádají Česko.

Banka a policie budou pořádat webináře pro zaměstnance veřejného i soukromého sektoru, konference a workshopy pro studenty, navazovat budou přednášky na základních školách. Široká veřejnost se o podvodech na internetu dozví také na roadshow po regionech – například na dnech s policií, na dnech NATO a dalších akcích. „Nic se nevyrovná přímému kontaktu. Nejenom na veřejných akcích, ale otevírají se nám dveře i do mnoha firem, jejichž zaměstnance školíme,“ říká Ladislav Beránek z Policejního prezidia.

ČSOB se meziročně podařilo snížit průměrnou škodu z útoku kyberpodvodníka na klienta o víc než polovinu. Loni činila přibližně 140 tisíc korun, letos už je to „jen“ 60 tisíc. „Nejvyšší zachráněná částka před volačem byla 3,7 milionů korun, nejvyšší zachráněná částka před klikačem byla 1,3 milionu korun,“ dodává Blažek.

Podle statistik banky se oběťmi útočníků stávají více ženy, pravděpodobně díky častějším nákupům v on-line bazarech, kde se podvodníci hojně vyskytují. Psali jsme o nich podrobně: Podvod na Bazoši a Sbazaru. Teď vypadá i jako kupec.

Nicméně muži statisticky přicházejí o větší částky, v celkovém porovnání na ně připadá 57 procent škod.

„Nejvíce na pozoru by se podle našich údajů měli mít lidé ve věku 40 let, a to zejména zazvoní-li jim telefon v pondělí nebo úterý mezi třináctou a devatenáctou hodinou,“ upřesňuje Blažek.

Nejrozšířenější formou podvodů jsou inzertní či prodejní podvody, typicky nedodání zboží či služby po zaslání zálohy či platby, dále pak nejrůznější formy vylákání údajů ke kartě (takzvaný phishing), fiktivní telefonáty napodobující volání bankéře, policisty, případně úředníky dalších státních institucí.

