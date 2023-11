Nová vlna falešných SMS. Slibují přeplatky a dávky

České telefony v noci na dnešek opět zaplavily podvodné SMS. Jejich odesílatel se vydává za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP). Před falešnými esemeskami a e-maily znovu varuje i ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zprávy, které se tváří jako od VZP, vyzývají adresáta k vyplnění údajů na internetové stránce, která vzhledem připomíná skutečný web zdravotní pojišťovny, nebo k přihlášení do napodobeniny aplikace Moje VZP. Adresáty chtějí nalákat na údajné přeplatky nebo „pojistné výplaty“.

„Zaznamenali jsme obdobné texty rozeslané z různých telefonních čísel. Riziko klientům hrozí po vyplnění údajů na fiktivním odkazu, proto je důrazně varujeme před tím, aby na takové zprávy reagovali či se řídili pokyny v nich uvedenými,“ říká Jan Svoboda, bezpečnostní ředitel VZP.

Svoboda odhaduje, že počet takových esemesek může jen dnes jít do tisíců. Cíl podvodníků je pořád stejný: vylákat z lidí autorizační údaje k platebním kartám nebo do internetového bankovnictví.

Zdravotní pojišťovna opakovaně upozorňuje, že její jediný oficiální web je na adrese vzp.cz. Jestli je zpráva opravdová, si můžete ověřit na telefonním čísle 952 222 222, které vede na infolinku VZP.

Mluvčí VZP Viktorie Plívová sice ujišťuje, že vodítkem, které poukazuje na pravost zprávy, je jméno odesílatele ve formě VZP CR nebo EKK, nedoporučujeme na to ale spoléhat. Jméno odesílatele je pro podvodníky ve skutečnosti snadné zfalšovat – a jestliže to neudělali teď, můžou to udělat příště.

Před phishingovými podvodníky letos už po několikáté varuje také ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho jménem lidem chodí nejenom esemesky, ale i e-maily.

Lákají nabídkou příspěvku na bydlení nebo jiné finanční pomoci, ale odkazují na falešné stránky, které se tváří jako oficiální web ministerstva, České správy sociálního zabezpečení nebo Identity občana.

Zdroj: MPSV

„Zdůrazňujeme, aby si lidé kontrolovali adresu v adresovém řádku svého webového prohlížeče a osobní údaje zadávali pouze na stránkách, na kterých mají stoprocentní jistotu, že se nejedná o podvod,“ varuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Správná adresa webu ministerstva je mpsv.cz. Česká správa sociálního zabezpečení má web s adresou cssz.cz, případně se s ní dá elektronicky komunikovat na ePortále s adresou eportal.cssz.cz. Identita občana sídlí na webu na adrese identitaobcana.cz.

Pokud na podvodnou stránku MPSV narazíte, nahlaste ji prostřednictvím e-mailu na adrese posta@mpsv.cz. Ministerstvo nechá zjištěnou podvodnou doménu zablokovat. Upozorňuje ale, že každý týden se objevují desítky nových podvodných stránek.

redakce Peníze.CZ

