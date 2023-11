Peníze pošlete i na číslo mobilu. Startují platby na kontakt

V Česku dnes startuje nová služba, která zjednoduší převody peněz. Místo čísla bankovního účtu příjemce bude stačit, když odesílatel zná číslo jeho mobilního telefonu.

Novinku pod názvem Platba na kontakt spouští šest bank: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka a Raiffeisenbank. Projekt s nimi připravovala Česká bankovní asociace ve spolupráci s Českou národní bankou.

Další dvě významné banky – Moneta a UniCredit – se podle asociace přidají příští rok, o zapojení má zájem také Banka Creditas.

Tímto způsobem bude možné poslat jednorázovou platbu v maximální výši 5000 korun, minimem je jedna koruna. Počet takových transakcí za den nebude nijak omezený. Všechny banky se zatím rozhodly pro stejné podmínky.

Novinka funguje jen pro platby v českých korunách, ne v jiných měnách. Převáděnou částku dostane příjemce okamžitě. Typickým využitím má být třeba platba za útratu v restauraci mezi přáteli.

Platba na číslo mobilu samozřejmě zůstane dobrovolnou možností jen pro zájemce – nenahradí klasické převody na číslo účtu.

Služba je dostupná jen dostupná jen pro úhrady mezi fyzickými osobami včetně podnikatelů (OSVČ). Podmínkou je, že ji podporují banka odesílatele i příjemce. Další podmínkou je, že se majitel účtu k příjmu takových plateb aktivně přihlásí a nechá se zapsat do registru – stačí jednou na začátku.

Jak bude probíhat aktivace služby? Kdo chce přijímat platby na kontakt, musí odsouhlasit registraci svého mobilního čísla v registru České národní banky. To zájemce udělá prostřednictvím elektronického bankovnictví ve své bance. Ve zmíněné šestici bank tuto možnost dostávají klienti právě ode dneška.

Registrace bude nutná jen k přijímání plateb (a klient ji může kdykoliv zrušit nebo změnit). Naopak k odeslání platby na číslo mobilu není registrace potřeba – půjde ji provést z účtu jakékoliv banky, která tuto službu podporuje.

Klienti, kteří neodsouhlasí s registrací svého čísla mobilu do registru ČNB, nebudou moci platbu na kontakt přijímat. V tom případě se platební příkaz na jejich účet neuskuteční a posílané peníze jim nepřijdou.

Lidé, kteří mají více účtů, si mohou pro tento účel vybrat pouze jeden z nich. Přesněji řečeno: k jednomu telefonnímu číslu bude totiž možné přiřadit jenom jedno číslo účtu. Pokud ale někdo má více telefonů, pak je možné propojit jedno telefonní číslo s jedním číslem účtu.

Na druhou stranu bude možné, aby s jedním číslem účtu bylo propojeno více telefonních čísel. Typickým příkladem jsou manželé, kteří společně využívají jeden bankovní účet, ale každý má svůj mobil.

Po zadání platby se banka odesílatele spojí s registrem ČNB a pokud je telefonní číslo příjemce platby spárované s číslem jeho bankovního účtu, získá banka číslo konta, na který pak platbu odešle.

Samotnému odesílateli se před odsouhlasením platby ukáže i název účtu příjemce, což je zpravidla jméno a příjmení, aby si ověřit správnost údajů. Odesílatel tak ještě před definitivním potvrzením uvidí, komu peníze posílá – alespoň podle názvu účtu, což snižuje riziko, že omylem pošle peníze na jiný účet. Je to i vylepšení oproti standardním převodům na číslo účtu, kde jméno příjemce ukážou jen některé banky (a jen v některých případech).

O chystané inovaci jsme na webu Peníze.cz poprvé psali už v únoru 2021. Bankovní asociace tehdy odhadovala spuštění v prvním čtvrtletí roku 2022. Loni v červnu pak předpokládala, že k ostrému startu dojde začátkem letošního roku. Zpoždění podle zdrojů z bank způsobilo poměrně obtížné dolaďování podmínek jak mezi jednotlivými finančními domy, tak i s ČNB.

V posledních letech se už rozšířila jiná alternativa, která zrychlila a zjednodušila zadávání platebních údajů: Příjemce si může v elektronickém bankovnictví vygenerovat QR kód a pošle ho (nebo hned ukáže) odesílateli. Ten si ho načte mobilem a vyplní se mu všechny údaje k platbě. Někteří obchodníci využívají QR kódy i jako levnější náhradu platby kartou.

I tak by se služba podle listopadového průzkumu agentury Ipsos pro ČBA by mohla prosadit. Více než čtyřicet procent dotázaných uvedlo, že by ji chtělo využívat. Čtvrtina lidí řekla, že novou službu by využívala na převody do jednoho tisíce korun. Zkušenost se spletením čísla bankovního účtu má podle průzkumu téměř čtyřicet procent lidí, což by také zájem o novinku mohlo povzbudit.

Banky touto novinkou mimo jiné reagují na konkurenci fintechových společností – platby na číslo mobilu nabízí například aplikace Revolut.

Z tuzemských bank už podobnou službu nabízí mBank ve své mobilní aplikaci. Její klienti však mohou posílat jen částky do dvou tisíc korun a maximálně tři platby denně. Po autorizaci platby se odešle příjemci platby SMS zpráva s odkazem na provedení platby – na něj musí do 15 dnů kliknout. „Nabízíme odesílání plateb na mobil už od února 2014, které jsme vyvinuli samostatně, ve vlastní režii,“ řekla mluvčí Kristýna Dolejšová. Do chystané inovace, která teď vznikla napříč bankami, se mBank podle dřívějších vyjádření zatím zapojit nechystá.

Platbu na telefonní kontakty už několik let umožňuje také mobilní aplikace Banky Creditas. K jejímu využití je však zatím potřeba, aby obě strany – odesílatel i příjemce – měly aplikaci Creditas Banking a současně účet v Creditas. Ke společnému projektu Platby na kontakt se Creditas chce také připojit, ale vzhledem k chystané fúzi s Max bankou to bude později. Podle dřívějších informací snad během příštího roku.

Podobnou službu nabízela Česká spořitelna v samostatné aplikaci Friends 24, ke konci roku 2021 ji ale ukončila. Platby bylo možné adresovat nejen na číslo mobilu, ale třeba i na e-mail nebo Facebook Messengeru.

Směrem k rozšíření právě o další kontakty v mobilu jdou i úvahy o možném budoucím vývoji Platby na kontakt, bližší podrobnosti ale zatím zástupci bank neuvedli.

