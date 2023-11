Jak změnit banku krok za krokem. Na pobočku už nemusíte

Změnit svůj hlavní bankovní účet je zatraceně jednoduché. A většinou se to dá zařídit od stolu. Nevěříte? Tak jdeme na to.

Jsou lidi, kteří vydrží celý život u jedné banky. Bývaly časy, kdy to bylo dobře pochopitelné. Změnit banku byl totiž náročný výkon.

Dávno to ale neplatí. Založení účtu, převody peněz a změny trvalých příkazů, zrušení účtu – všecko se dá udělat snadno a většinou přes počítač. Konečně – víc než jednu banku už používá skoro polovina českých klientů bank.

Jak založit účet v bance?

Dřív jste museli pro založení účtu zajít osobně na pobočku nebo na prodejní místo banky. Bylo to pochopitelné. Zákon si žádá, aby banka každého, komu zakládá účet, identifikovala. To obnášelo ukázat pracovníkovi banky obličej v reálu a taky na občance. Dneska to jde jinak. Několika různými způsoby.

Když si dneska chcete někde založit účet, stačí si doma dát na klín notebook nebo vzít do ruky mobil a vyplnit na webu banky příslušné údaje. Doklady vyfotíte nebo oskenujete a nahrajete také přes web do banky. Zbývá už jen ta identifikace, kde se nám v praxi nabízejí zejména tyto možnosti.

Identifikační platba poslaná z banky, kde už máte účet. V nové bance musíte prokázat, že máte účet jinde a jaké je jeho číslo – obvykle stačí nahrát aktuální výpis z účtu. Pak pošlete ze starého účtu na nový třeba jednu korunu jako identifikační platbu. Nová banka tak ví, že když už máte běžný účet jinde, museli jste se identifikovat tam – a to jí stačí.

Elektronická identifikace pomocí nějaké ověřené identity jako je třeba Bank ID. Ne všechny banky už bankovní indetitu nabízejí a ne všechny ji přijímají, ale poměrně široká možnost to je.

Založíte si účet na dálku, ale identifikaci si pak odbudete osobně – při přebírání dokumentace prokážete svou identitu kurýrovi.

Klasicky si zajdete na pobočku.

Jak zrušit účet v bance?

Starý účet zrušíte snad ještě snadněji. Zpravidla to jde v internetovém bankovnictví nebo mobilní aplikaci. Můžete to samozřejmě udělat i korespondenčně, stáhnout si příslušný formulář z webu banky a doručit ho poštou s ověřeným podpisem nebo datovou schránkou. Nebo se stavit na pobočce.

Ani jedno z toho ale nemusíte nutně využít. Mnohem spíš se vám bude hodit využít toho, co vám zaručuje standard mobility bankovního klienta.

Bankovní mobilita vám totiž poslouží k několika věcem najednou: vaše nová banka se za vás spojí s bankou starou a zařídí převedení všech trvalých příkazů včetně SIPO i zrušení účtu. Když jí dáte plnou moc, kontaktuje i ty, od nichž vám pravidelně chodí platby – zaměstnavateli, České správě sociálního zabezpečení, nevynechá případně ani dodavatele služeb, jako jsou obchodníci s elektřinou nebo plynem a podobně.

S vyplněním dokumentů vám může pomoct web nové banky, nebo si můžete potřebné dokumenty stáhnout dole z boxu.

Jednoduché. Trvat by to mělo maximálně 13 dní. V tom může být ale skryté jisté nebezpečí: ideální by bylo mít platby naplánované tak, aby během této doby neodcházely. A nepřicházely. Aby se nestalo, že z vašich účtů něco odejde dvakrát nebo se nějaká vracela odesílateli, že účet už neexistuje. V bankovní mobilitě lze dohodnout termín ke kterému přesně trvalé příkazy a inkasa začnou odcházet z nového účtu. Jistá obezřetnost je ale i tak na místě.

Nespěchejte

Nejen proto možná není nutné ani vhodné s rušením starého účtu pospíchat. Zvlášť pokud chcete od banky odejít kvůli podmínkám, které se vám zdají nevýhodné, může být dobré nejdřív ji o svém úmyslu informovat. Za některých okolností mají pracovníci banky možnost takové podmínky odcházejícímu klientovi nabídnout. A možná by pak pro vás bylo výhodnější u staré banky i zůstat.

Další negativum je, že budete muset udávat nové číslo účtu, které si nebudete pamatovat. Nebo ještě spíš: nevzpomenete si úplně na všechny, kterým je potřeba dát vědět.

Proto je lepší s rušením starého účtu počkat. Když se převod chystáte udělat, založte si nový účet, ten si vyzkoušejte a teprve pak udělejte převod všech peněz a starý účet zrušte.

Některé banky nebo poskytovatelé platebních služeb nabízejí takzvaný multibanking. Přes jedno internetové nebo mobilní bankovnictví nahlížíte na víc účtů najednou, případně z nich můžete i z jednoho místa platit. Pro udržování přehledu se to může hodit. A pokud máte účtů víc nebo patříte mezi mezibankovní cestovatele, je to dobrá alternativa, jak mít všecko pod kontrolou.

