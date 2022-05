Víc než jednu banku využívá necelá polovina Čechů

Většina obyvatel Česka (54 %) využívá jen jednu banku. Dvě nebo více bank využívá 44 % lidí, zatímco před pěti lety to bylo téměř 60 %. Ukázal to průzkum agentury Simply5 pro Air Bank na reprezentativním vzorku tisícovky respondentů ve věku 18 až 65 let.

Mají ji dlouho, vyhovuje jim a poskytuje jednoduché a chytré nástroje – to jsou podle průzkumu hlavní důvody, proč je většina lidí věrných jedné bance. Díky rozšiřující se nabídce služeb už v ní vyřeší vše potřebné, lidé proto méně často než dřív zkoušejí různé služby ve více bankách. I nové banky, které se zprvu soustředily hlavně na oblast plateb, začaly postupně nabízet komplexnější služby včetně hypoték a investic.

Podle čeho klienti označují banku jako hlavní? Nejčastěji je to ta, do které jim chodí většina příjmů (36 %) nebo ve které provádějí nejvíce transakcí (30 %). Průzkum také ukázal, že lidem nejvíce vadí poplatky (73 %) a přílišná byrokracie spolu se strnulostí bank (71 %).

Zdroj: Průzkum Simply5 pro Air Bank

„Klienti českých bank ještě před několika lety chtěli především levná a jednoduchá řešení pro placení. Díky postupnému rozšiřování služeb ale banky často dokážou samostatně vyřešit veškeré finanční potřeby klientů. Ti už tak nemusejí hledat vhodnou banku pro každou životní situaci. Vedle toho je podle průzkumu pro klienty důležitý také osobní přístup a férové podmínky, ale například i dostupnost banky nebo to, jestli konkrétní banku využívají další členové rodiny,“ říká Petr Šmíd, vedoucí Oddělení výzkumu trhu Air Bank.

Zdroj: Průzkum Simply5 pro Air Bank

„Zajímavé je, že dnes už lidé tolik nemění svou banku kvůli nespokojenosti s ní, ale spíše kvůli konkrétní potřebě nebo změně své životní situace. Důvodem je to, že se i tradiční velké banky snaží zapracovat na svém přístupu a zlepšovat své služby, protože nové banky na trhu nastolily zcela novou úroveň spokojenosti v bankovnictví,“ dodává Šmíd.

