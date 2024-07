Vylekal vás propad bitcoinu k 53 tisícům dolarů (1,2 milionu korun) a uvěřili jste katastrofistům na sociálních sítích nebo i jinde, že bitcoin je mrtvý nebo aspoň tak nemocný, že spadne minimálně na 20 tisíc dolarů?

Největší investoři na světě to vidí jinak a jen v pondělí do svých bitcoinových ETF ve výprodeji levně nakoupili za téměř 300 milionů dolarů (6,8 miliardy korun). Pondělní čistý příliv peněz do étéefek byl nejvyšší od začátku června, to byl ale bitcoin za cenu kolem 70 tisíc dolarů (1,6 milionu korun). Zdá se, že investoři spolehli na slavné motto buy the dip (kupuj pokles).

Data společnosti SoSoValue ukazují, že nejvíc nakupoval fond lídra trhu, tedy společnosti BlackRock. Ten nakoupil za téměř 180 milionů dolarů (4,1 miliardy korun), následovaný fondem společnosti Fidelity. ETF od společnosti Grayscale – proslulý zatím spíš prodeji než nákupy – přikoupil mince za víc než 25 milionů dolarů (570 milionů korun).

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Za příčinu poklesu ceny bitcoinu se považuje přísun velkého množství mincí na trh. Jednak jde o bitcoiny, které po deseti letech svým klientům začala vyplácet zkrachovalá burza Mt.Gox, jednak o bitcoiny z německých policejních peněženek.

Minimálně ten druhý zdroj ale brzy vyschne. Německá vláda pokračuje v likvidaci svých bitcoinových rezerv a ve čtvrtek převedla na burzy dalších 2375 bitcoinů v hodnotě přibližně 138 milionů dolarů (3,1 miliardy korun).

Celkem 50 tisíc bitcoinů v roce 2013 zabavil Spolkový kriminální úřad (BKA) zabavil provozovatelům pirátského webu Movie2K.

Část jich Němci prodali už dřív a teď se od poloviny června zbavili dalších víc než 25 tisíc. Podle údajů v blockchainu jim zbývá už „jen“ asi 13 100 bitcoinů v hodnotě „jen“ 765 milionů dolarů (necelých „jen“ 18 miliard korun).

Zakladatel Samourai Wallet je venku (a dovnitř se mu nechce)

William Lonergan Hill, jeden ze zakladatelů společnosti Samourai Wallet, byl propuštěn na kauci ve výši tři miliony dolarů. Ve vazbě byl Hill od dubna, na základě absurdního obvinění z praní špinavých peněz a provozování převodů peněz bez licence.

Hillovi právníci si chystají obranu k soudu. Ten ale množství k množství zjišťování a šetření pravděpodobně nezačne dřív než v polovině příštího roku.

Obvinění z praní špinavých peněz obhájci pravděpodobně napadnou mimo jiné tvrzením, že kdyby peněženka Samourai Wallet byla určena k praní špinavých peněz, nemohla by být devět let dostupná v obchodu s aplikacemi Googlu. Od května 2015 tam vydržela až do letoška, odstraněna byla až po zatýkání.

Obhajoba zpochybňuje i klasifikaci Samourai Wallet jako podniku, který prováděl převody peníze. Tvrdí, že podle tehdejších pokynů amerického úřadu pro boj proti finanční kriminality FinCEN neměla povinnost dodržovat opatření proti praní špinavých peněz, jak je stanoví americký zákon.

Trump vystoupí na bitcoinové konferenci

Donald Trump pokračuje v lovu hlasů fanoušků bitcoinu a kryptoměn. Exprezident byl oficiálně oznámen jako řečník na největší světové konferenci Bitcoin 2024, která se koná za dva týdny v Nashvillu.

Kandidáti na amerického prezidenta vystoupí na konferenci dva., kromě Trumpa tam bude i Robert F. Kennedy mladší. Je tu tedy jistý potenciál, že se konference stane významnou událostí, která ovlivní budoucí americkou politiku vůči kryptoměnám

Do dějin bitcoinu se zapsal už první ročník konference, když na ní v roce 2021 salvadorský prezident Nayib Bukele prohlásil, že z bitcoinu udělá ve své zemi zákonné platidlo.

I když se Trump ještě poměrně nedávno vyjadřoval o bitcoinu dost nelichotivě, v posledních měsících otočil o 180 stupňů a stal se jeho velkým fanouškem.

Minulý měsíc se Trump setkal s hlavními americkými těžaři bitcoinu a ujistil je o své podpoře. V květnu zas prohlašoval, že dohlédne, aby se budoucnost bitcoinu a kryptoměn tvořila v USA, a slíbil, že jako prezident bude chránit právo na vlastní úschovu kryptoměn. Co víc – slíbil dokonce propuštění Rosse Ulbrichta, odsouzeného na doživotí v kauze Silk Road.

I Rusko doporučuje bitcoin

Jak upozornila agentura Reuters, ruská centrální banka doporučila ruským firmám, aby pro vzájemné platby se zahraničními firmami a k obcházení sankcí používaly „řešení, která jim dají víc možností volby“.

Sankce cílící i na významné ruské finanční instituce, včetně moskevské burzy a ruské alternativy globálního platebního systému SWIF, jsou podle guvernérky Ruské banky Elviry Sachipzadovny Nabiulliny pro ruskou ekonomiku jednou ze zásadních výzev.

„Nové finanční technologie vytvářejí příležitosti pro platební schémata, jaká dřív neexistovala. Proto jsme zmírnili svůj postoj k využívání kryptoměn v mezinárodních platbách a umožnili při nich digitální aktiva používat,“ uvedla Nabiullina na finanční konferenci v Petrohradě.

Tohle bude voda na mlýn kritiků bitcoinu a kryptoměn, kteří tvrdí, že je používají zločinci k praní peněz a obcházení sankcí. Ona je to pravda. Ale je dobré připomenout, že zločinci taky jedí chleba a jezdí autem.

Rychlovka pod čarou: V čem se dnešní stav bitcoinu podobá začátkům internetu? Najdeme nějaké paralely? Nejen o tom jsem si povídal s Honzou Kohoutem v jeho podcastu Kryptoplebs. Točili jsme přímo uprostřed BTC Prague a stálo to za to.

