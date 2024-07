Dostupnost a rychlost úvěru bývá pro podnikatele rozhodující

Vyplatí se ještě dnes pořizovat si nemovitost na investici?

To je vždy otázka pro konkrétního člověka, který chce investovat. Pokud je investor bonitní a má finance, tak je to určitě investice, která v dlouhodobém horizontu dává smysl. Když investor peníze nemá a potřebuje si na nemovitost půjčit, tak je nutné udělat podrobnější výpočet, jestli se to vyplatí i s půjčkou třeba na 80 procent z kupní ceny. Výnosy z pražských bytů jsou aktuálně nižší než průměrné úrokové sazby na hypotékách.

I za těchto podmínek se to může vyplatit?

Za mě na to neexistuje jednoznačná odpověď. Chce to mít konkrétní situaci, konkrétního investora s konkrétním typem nemovitostí v konkrétní lokalitě, znát i ceny nájmů v lokalitě a podobně.

Dá se říct, že některé lokality v Česku jsou dnes pro pořízení domu nebo bytu výhodnější než jiné? I s ohledem na typ nemovitosti.

Na našich klientech dnes vidíme, jak se od covidu přesunuli z Prahy a velkých měst do jiných oblastí. Má to logiku. Když srovnáte pořizovací cenu průměrného bytu 2+kk, tak se dnes rozhodně vyplatí zvážit například Ústecko nebo Mostecko. Nájmy, tedy výnosy z takových investic, v těchto lokalitách zas o tolik nižší nejsou, ale je potřebné brát v potaz nižší ekonomickou sílu obyvatelstva v daných regionech a s tím související rizika.

Není v těchto lokalitách ale menší obsazenost bytů a domů, a tedy také obtížnější najít nájemníky?

Konkrétně v Děčíně nebo v Ústí nad Labem jsme financovali klienty, kteří koupili dům před rekonstrukcí, s naším úvěrem ho zrekonstruovali do standardu a zájemce o pronájem získali. Šlo o renovované byty v širším centru, o které byl na trhu zájem.

Jaký podíl nemovitostí by měl investor ideálně mít v investičním portfoliu?

Záleží na investiční strategii. Velmi zjednodušeně, nějakých 25 až 30 procent nemovitostí v investičním portfoliu má své opodstatnění. Je třeba to mít vyvážené dalšími instrumenty, například akciemi, dluhopisy, investičními certifikáty nebo třeba participacemi na úvěrech zajištěných nemovitostmi. Při tvorbě portfolia je ale nutné přihlížet především k likviditě. Nemovitosti průměrně rostou, ale pokud ji budete chtít dobře prodat, tak většinou musíte nějakou dobu počkat.

Vy jednak půjčujete třeba na nemovitosti, zároveň ale nabízíte dalším lidem investice do těchto úvěrů. Na jaká rizika by se měl investor do rezidenčních nemovitostí připravit?

Konkrétně náš obchodní model je postavený tak, abychom uspokojili konzervativního investora. Klienti u nás investují do úvěrových pohledávek a za každým takovým úvěrem je zajištění nemovitostí. Samozřejmě to není bezrizikové, vždycky může klient přestat splácet. Ale pak můžeme nemovitost buď v součinnosti s klientem, nebo i bez něj prodat a investovanou částku investorům vrátit.

Jaký výnos mohou investoři u vás očekávat?

Aktuálně až 8,5 procent ročně. S tím, že výnosy vyplácíme měsíčně.

Ještě se vám za sedm let vaší historie nestalo, že by investor nezískal své peníze zpět?

To se nám ještě nestalo. Když poskytujeme úvěr, hodně řešíme, o jakého klienta se jedná, jakou má historii, v jakém oboru podniká, na co peníze potřebuje a podobně. Nebereme klienty, kteří by měli problém se splácením u jiných institucí.

Kolik úspěšně vyplacených úvěrů máte už za sebou?

Financovali jsme asi 230 různých projektů. Převážná většina už byla splacena. Ale někteří klienti se nám vracejí s dalšími projekty, což je výhodné pro obě strany – my klienta známe, máme ho ověřeného a on ví, co od nás očekávat. Poskytnutí dalšího financování je o to rychlejší.

Na koho cílíte především?

Hlavně na menší developery a stavební firmy, ale i společnosti, které obchodují s různým typem zboží nebo poskytují různé typy služeb.

Celkem jste od roku 2018 profinancovali 2,4 miliardy korun. Jaký máte cíl na letošek?

Kvótu máme kolem 80 milionů měsíčně. Plány plníme, takže letos bychom se měli dostat ke třem miliardám. Naší strategií je pozvolný růst. Kdybychom chtěli rozpůjčovat víc peněz, dokázali bychom to, ale jde nám hlavně o kvalitu portfolia úvěrovaných. Když budou klienti splácet, můžeme my platit výnosy investorům. To je pro nás klíčové.

Jak vysoké poskytujete v průměru úvěry?

Na jeden úvěrový případ půjčujeme běžně od dvou milionů do sta milionů korun. V průměru jsme kolem 15 až 20 milionů korun na jeden případ. Rádi uděláme velký obchod, ale z pohledu řízení rizik jsme rádi, že to máme rozdělené i do menších úvěrů kolem tří až pěti milionů.

Kolik žádostí o úvěr musíte odmítnout, jak přísný je jejich výběr?

První filtr nám udělají už naši externí partneři, tedy proškolení poradci. Od nich chodí asi tři čtvrtiny poptávky. Pro nás je pak zajímavá tak jedna ze tří těchto poptávek. Analyzujeme každou žádost dopodrobna. Zajímá nás záměr klienta, jeho historie, zkoumáme registry, jak splácí jiné úvěry, nemovitost do zajištění a podobně.

Současná doba nebankovním úvěrům zas tak nesvědčí. Inflace jde dolů, úrokové sazby jdou dolů, což by hypoteticky mělo nahrávat spíš bankovním úvěrům. Cítíte to nějak na svém byznysu?

To, co říkáte, se týká částí naší konkurence. V náš prospěch hraje roli rychlost naší práce. Často se stává, že klient má nějakou podnikatelskou příležitost, chce něčeho na trhu využít, potřebuje rychle finance a na to jsou banky pomalé. Na druhou stranu my chceme financovat kvalitní klientelu. Financujeme klienty, kteří hledají alternativu k bance. Často v bance narazí kvůli pomalému a složitému procesu posuzování úvěrového případu, ale třeba i kvůli oboru, který banka momentálně nefinancuje, nebo požadavkům na předprodeje nebo výhradního dodavatele stavby u developerských projektů a podobně.

Čím je to vykoupené? Proč k vám ti klienti nejdou rovnou?

Máme samozřejmě vyšší úrokové sazby než banka. Ale i tak se to spoustě klientů vyplácí. Podnikatel se na úvěry dívá úplně jinak než spotřebitel, který žádá o hypotéku. Ten řeší každou setinu nebo desetinu sazby. Podnikatel to vidí tak, že úroky, které má platit, ze svého byznysu zvládne, na realizaci záměru dostatečně vydělá, a tak úvěr vezme. Právě třeba rychlost financování a tedy to, že mu neuteče investiční příležitost, pro něj může mít mnohem větší váhu než výše sazby. Půjčí si od nás třeba na rok nebo na dva a mezitím dokončí záměr nebo třeba získá výhodnější dlouhodobý úvěr od banky. Když to hodně zjednoduším, tak sloužíme v některých případech podobně jako překlenovací úvěr.

Mluvil jste o tom, že jste ochotni financovat obory, které banky nechtějí financovat. Které například?

Banky mívají limity na úvěry v každém odvětví. Když má hypoteticky limit úvěrů na logistiku sto milionů korun a tento balík peněz rozpůjčuje, pak banka přestane logistiku financovat. My žádné blacklisty stanoveny nemáme a každého klienta, který podniká v mezích zákonů, posuzujeme individuálně a v případě splnění našich podmínek flexibilně zaúvěrujeme.

Banky dnes čím dál víc zohledňují i to, jak je klient zodpovědný k životnímu prostředí, sociální politiku, způsob řízení firem, tedy ESG parametry. Vy to u klientů rozlišujete, nebo jste úplně bez limitů?

Trendy, o kterých mluvíte, samozřejmě sledujeme. Víme, že banky preferují projekty, které splňují ESG kritéria. S tímto trendem i souhlasíme, ale jsme tak malí, že tyto záležitosti nijak ovlivnit nemůžeme, a tím pádem to u klientů neřešíme.

Máte ambici expandovat do zahraničí?

Ambici máme. Zatím jsme v Česku a na Slovensku. Pokud jde o investory, tak výjimečně kromě zákonných omezení, je jedno, z jaké země pochází, u úvěrů ale musíme nastudovat napřed legislativu a právo v daném státě, takže je to trochu pomalejší proces. O rozšíření úvěrování do dalšího státu uvažujeme, ale prioritou jsou pro nás Česká republika a Slovensko.

