Co je medvědí a býčí trh a kdy přijde výplach. Slovníček investora

Akcie míří na jih, hovězí migruje na sever Je migrace dobrá, nebo špatná? Asi jak kdy a jak pro koho. To platí i o migraci, o které mluví investiční analytici. Ti ovšem většinou nemají na mysli ani přesuny lidí, ani každoroční tah ptáků, nýbrž to, že se růst cen promění v jejich pokles nebo naopak. Často se při tom používá spojení s geografickou metaforou – říká se například, že akcie míří na sever. Neznamená to nic jiného, než že jejich ceny rostou. Míří nahoru – tam, kde je na mapě sever. Všechno je ale relativní: věděli jste třeba, že bývaly doby, kdy byl na mapách nahoře jih? Zdroj: Volné dílo, WikiMedia Často se můžeme dočíst, jak například hovězí migruje na sever. Na hovězí ještě dojde, ale než se dostaneme k ohradě s býky, zastavíme se u medvědária. →

Medvědí trh Asi nikdo nečeká, že na medvědím trhu se prodávají medvědi. Na medvědím trhu se toho obecně prodává spíš míň – v investorské a ekonomické hantýrce se tím označuje to období, kdy akciové nebo komoditní trhy klesají – není velká poptávka a ceny jdou dolů. Aby se mluvilo o medvědím trhu, pokles by měl být aspoň o dvacet procent, jinak je to ochlazení nebo korekce. O nich bude řeč dál. Zdroj: Shutterstock Jako medvěd se označuje obchodník, který sází na pokles cen. Prodává zavčasu svá aktiva, aby pak mohl nakupovat levněji. Anebo shortuje. To znamená, že si aktiva na nějakou dobu vypůjčí od makléře, prodá je za aktuální tržní cenu a čeká, až cena klesne, s cílem koupit levněji, vrátit vypůjčené makléři a shrábnout rozdíl jako zisk. To je ostatně jedno z vysvětlení toho, jak medvědí trh přišel ke svému jménu. Podle obchodníků, kteří prodávali kůže, i když medvěd ještě běhal po lese, a kalkulovali, že později od lovců nakoupí levněji. Opakem medvědího trhu je trh býčí. →

Býčí trh Býčí trh je takové období, kdy investoři věří, že ceny ještě dlouho porostou. Nakupují akcie nebo komodity jak o život a doufají, že časem budou mít šanci prodat ještě líp. Investor-býk je tedy investor optimistický. Původ názvu býčí trh je nejasný, podobně jako původ trhu medvědího. Ani historka o porcování medvěda, který ještě běhá po lese, není k dispozici. Snad se dá tedy aspoň hádat, že označení medvědí trh je starší a býk byl vybrán jako zvíře protikladné. Respektive jako tradiční protějšek medvěda v krvavé zábavě soubojů zvířat pro pobavení publika, která byla v Anglii živá od středověku až do devatenáctého století. Zdroj: photo.ua/Shutterstock Jiný výklad je, že obě zvířata útočí opačným způsobem: býk trhá rohy vzhůru (když na trhu rostou ceny aktiv), medvěd užívá drtivé síly svých tlap směrem dolů (když ceny aktiv klesají). Pohyb trhu, na který oba typy investorů – medvědi i býci – reagují, většinou vychází z reálných událostí ve světě, zároveň je ale vždy projevem toho, jak si tyto události investoři interpretují. Tomu se říká sentiment trhu. →

Sentiment trhu V investorské hantýrce se často používá slovo sentiment – sentiment finančního trhu, sentiment investorů. Pochybujte ale o tom, že by investoři byli nějak sentimentální. Tohle nedorozumění plyne jednoduše z toho, že v češtině získalo slovo sentiment (kořen je v latinském sentire – cítit) poněkud jiný význam než v angličtině. Zdroj: Shutterstock Sentiment je v češtině citovost, možná až přecitlivělost. V angličtině jde ale spíš o jak to cítíš než o jak se cítíš. Anglický sentiment má blíž k názoru, k úsudku – byť ne čistě rozumovému, ale ovlivněnému city či pocity. Tak jako tak, vhodnější a bezpečnější se pro češtinu jeví nepoužívat tu slovo sentiment a raději mluvit třeba o náladě investorů. I když i tady je otázka, jestli je šikovné snad nějak naznačovat, že jsou investoři lidé náladoví. Na druhou stranu by to nebyl větší omyl, než když se domníváme, že jsou investoři vždycky přísně racionální. Naopak, vždyť jsou i takoví, kteří se rozhodují podle pořekadel. Třeba: V květnu prodej a padej! →

Sell in may and go away V květnu prodej a padej. Má letité investorské pořekadlo stejnou platnost jako svatá Anna, chladna z rána? Je to spíš bezcenná pranostika, nebo opravdu platí poučka, že před prázdninami se vyplatí prodat akcie a po létě zase nakoupit? Zdroj: Pyty/Shutterstock Je sice pravda, že statisticky bývají letní měsíce nejméně výkonné a že zdaleka nejvíc ceny akcií rostou zhruba od konce podzimu do dubna, ale jak říká Jonathan Golub, investiční odborník z Credit Suisse, každá investiční strategie, kterou můžete shrnout rýmovačkou, je pravděpodobně špatná strategie. Nebo… nebo vlastně ne. Tohle všecko platí pro svět aktivních investorů a velkých investorů. Pro drobné investory, kteří v první řadě chtějí ochránit úspory před inflací a zabezpečit se na důchod, by naopak nějaké zhuštění základů investování do několika úderných dvojverší bylo šikovné. Ale takový básník se ještě nenarodil. Tak to shrňme bez rýmů: Kupuj jen to, co chápeš. Aspoň trochu, zato pořád. Nakup a zapomeň. A zbytek můžeme nechat těm velkým, ať si hrajou. Jestli nemáte velké peníze, zůstaňte diváky a na investiční rally se dívejte zdálky. →

Rally Píše se rally, nebo rallye? No, věřte tomu nebo ne, prý se dá psát dokonce i rely. Ta nejdelší verze je francouzská, kratší anglická a nejkratší počeštěná. Jo – a ještě ke všemu to může být i to rally(e)/rely, i ta rally(e)/rely. Zdroj: ilapinto/Shutterstock Pokud jde o investice, psát si samozřejmě můžete, co chcete, ale číst budete prakticky vždycky o investiční nebo třeba akciové rally. Označuje se tím prudký růst ceny jednoho nebo více aktiv, případně i růst cen na celém trhu. Aby to ale byla ta pravá rally (statistika ukazuje, že investoři a jejich rádci dávají přednost ženskému rodu), měla by přicházet po období propadu cen nebo jejich stagnace. Řečeno po investorsku: rally se nemůže objevit na přehřátém trhu, může ale přijít po ochlazení. →

Přehřátý trh. Ochlazení. Korekce Jak se to stane, že se přehřeje trh? Definice říká, že je to jev, ke kterému dochází, když ceny aktiv rostou víc, než by odpovídalo aspoň datům, když už ne realitě. To znamená, že investiční sentiment je opravdu víc založený na citu a pocitu než na rozumu. Jinými slovy: na burzách se najednou objeví příliš mnoho horkých hlav. Zdroj: Shutterstock Po každém takovém přehřátí musí přijít srážka s realitou a studená sprcha. Investoři rádi říkají korekce. Tedy oprava. Oprava přehnaných očekávání. A ochlazení. Ale ochlazení může přijít, i když trh nebyl zahřátý přespříliš. Ochlazení může následovat i po růstu, který měl docela dobré důvody. A i jeho příčinou můžou být horké hlavy. A pak může přijít i pravý opak přehřátí. Tím kupodivu není nic mraženého, nýbrž výplach.→