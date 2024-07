Vytahal z bitcoinmatu mince za milion. Bitcoin se propadá. Týden v kryptu

Cena bitcoinu v pátek klesla hluboko pod 55 tisíc dolarů (1,27 milionu korun). Naposledy byl bitcoin takhle „levný“ prvního května a od březnového all time high,(74 tisíc dolarů) spadl skoro o 27 procent.

Propad ceny se prohluboval kvůli likvidací dlouhých pozic s pákovým efektem. Přeloženo: lidi, kteří sázeli na růst bitcoinu a půjčili si na to, už nevydrželi nebo nemohli dál čekat, až cena půjde nahoru, a splácejí své dluhy. Společnost CoinGlass uvádí, že se během 24 hodin prodaly investice za víc než 54,9 milionu dolarů (1,25 miliardy korun).

Podle analytiků je jednou z hlavních příčin poklesu obava, co s trhem udělá příliv bitcoinů ze zkrachovalé japonské burzy Mt. Gox. Hlásila, že od začátku července začne vyplácet věřitelům bitcoiny v hodnotě asi 8,5 miliardy dolarů (194 miliard korun) – a právě začala. Trhy očekávají, že minimálně část jich půjde své deset let zadržované bitcoiny hned prodat a srazí cenu dolů.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Sony staví burzu

Japonský gigant Sony se chystá spustit vlastní krypto burzu. Udělají to přes platformu Amber Japan, kterou si nenápadně koupili loni.

Nová burza se bude jmenovat S.BLOX a Sony kromě přejmenování plánuje výrazně modernizovat uživatelské rozhraní i mobilní aplikaci.

Když se řekne Sony, většinou si představíme elektroniku. Je ale dobré si vzpomenout, že už na konci 80. let minulého století Sony spolkla hudební vydavatelství CBS Records a filmové Columbia Pictures. Sony je zkrátka gigant i v šoubyznysu (připočtěme ještě herní konzole), a tak můžeme čekat, jestli neudělá šou i kolem krypta a bitcoinu.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci dobře investovat

VanEck chce solanové ETF

Společnost VanEck, jeden z prvních emitentů bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF) ve Spojených státech, podala žádost o nové ETF založené na kryptoměně solana (SOL). Pokud bude schválený, měl by být fond VanEck Solana Trust kótovaný na burze Cboe BZX.

Matthew Sigel, vedoucí výzkumu digitálních aktiv ve společnosti VanEck, na síti X (Twitter) předložil i argumenty, proč VanEck považuje solanu za komoditu. Kdyby si americká Komise pro cenné papíry usmyslela, že jde spíš o cenný papír, tedy objekt jejího zájmu a regulace. Sigel se při tom nepřímo odvolává na bitvy, které už komise prohrála s bitcoinem a etherem.

„Věříme, že nativní token SOL funguje podobně jako jiné digitální komodity, jako je bitcoin a ether. Využívá se k placení transakčních poplatků a výpočetních služeb v blockchainu. Stejně jako ether v síti Ethereum může být SOL obchodován na platformách digitálních aktiv nebo používán v peer-to-peer transakcích.“

Žádost VanEck podal nedlouho po té, co Komise pro cenné papíry schválila spuštění spotových etherových ETF, obchodovat se s nimi má začít každým dnem.

Vývoj ceny solany Zdroj: peníze.cz

Nekonečná bankovka

Kriminalisté z prvního pražského obvodu pátrají po totožnosti neznámého šikuly, který pravděpodobně ošálil bitcoinmat. Vymámil z něj bitcoiny v hodnotě přes milion korun. Podle popisu policie, která má k dispozici kamerový záznam, se neznámý muž několikrát vracel k bitcoinmatu, do kterého vkládal bankovku a nakupoval. Vtip byl v tom, že bankovka nikdy nezůstala uvnitř, ale pokaždé se vrátila. Muži se tak podařilo do své peněženky naposílat přes milion korun v bitcoinech. V přepočtu na dobu ve vězení to může být až osm let.

Jestli se pachateli podařilo vyrobit zázračnou nekonečnou bankovku, nebo jen využil chybu stroje, zatím není jasné.

Dánsko hardwarové peněženky nezakazuje

Dánský úřad pro finanční dohled (DFSA) vyvrací fámy ze sociálních sítí, podle kterých to vypadalo, že se Dánsko chystá zakázat nehostované bitcoinové peněženky, Prý kvůli zavádění evropských regulí pro trh s kryptoaktivy (Markets in Crypto-Assets – MiCA).

Úřad uvádí, že hardwarových peněženek se regulace MiCA vůbec netýká, služby poskytované plně decentralizovaným způsobem a bez zprostředkovatele z ní byly výslovně vyňaty.

Ostatně každému, kdo trochu chápe fungování bitcoinu a peněženek, musí být jasné, že i kdyby se takový návrh objevil, jako že se jednou určitě se určitě objeví, bude jeho vymáhání prakticky nemožné.

Rychlovka pod čarou: Nadace Cardano Foundation si nechala od Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI) vypracovat sadu ukazatelů udržitelnosti. Jde tak aktivně naproti evropským regulatorním nařízením MiCA. Nevím jak vám, ale mně přijde myšlenka, že krypto posvěcují státy, trochu divná.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Nekonečná bankovka

Kriminalisté z prvního pražského obvodu pátrají po totožnosti neznámého šikuly, který pravděpodobně ošálil bitcoinmat. Vymámil z něj bitcoiny v hodnotě přes milion korun. Podle popisu policie, která má k dispozici kamerový záznam, se neznámý muž několikrát vracel k bitcoinmatu, do kterého vkládal bankovku a nakupoval. Vtip byl v tom, že bankovka nikdy nezůstala uvnitř, ale pokaždé se vrátila. Muži se tak podařilo do své peněženky naposílat přes milion korun v bitcoinech. V přepočtu na dobu ve vězení to může být až osm let.

Jestli se pachateli podařilo vyrobit zázračnou nekonečnou bankovku, nebo jen využil chybu stroje, zatím není jasné.

Dánsko hardwarové peněženky nezakazuje

Dánský úřad pro finanční dohled (DFSA) vyvrací fámy ze sociálních sítí, podle kterých to vypadalo, že se Dánsko chystá zakázat nehostované bitcoinové peněženky, Prý kvůli zavádění evropských regulí pro trh s kryptoaktivy (Markets in Crypto-Assets – MiCA).

Úřad uvádí, že hardwarových peněženek se regulace MiCA vůbec netýká, služby poskytované plně decentralizovaným způsobem a bez zprostředkovatele z ní byly výslovně vyňaty.

Ostatně každému, kdo trochu chápe fungování bitcoinu a peněženek, musí být jasné, že i kdyby se takový návrh objevil, jako že se jednou určitě se určitě objeví, bude jeho vymáhání prakticky nemožné.

Rychlovka pod čarou: Nadace Cardano Foundation si nechala od Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI) vypracovat sadu ukazatelů udržitelnosti. Jde tak aktivně naproti evropským regulatorním nařízením MiCA. Nevím jak vám, ale mně přijde myšlenka, že krypto posvěcují státy, trochu divná.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci dobře investovat

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem