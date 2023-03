Velký bratr tě pořád sleduje. Anticenu dostali i Jurečka a Microsoft

Big Brother Awards neboli Ceny Velkého bratra se udělují nejvlezlejším firmám, úřadům či technologiiím. Právě technologie prodlužují prsty slídilům, kteří zasahují do našeho soukromí – sledují nás kamerami, shromažďují naše data, vědí o nás víc, než bychom si přáli.

Anticeny za rok 2022 byly vyhlášeny dnes v Kampusu Hybernská. 18. ročník soutěže připravila jako vždy digitálně-právní organizace Iuridicum Remedium (IuRe).

Tipy na ty nejvlezlejší firmy, úřady nebo technologie sbírá organizátor po celý rok od veřejnosti. Vítěze jednotlivých kategorií z nich vybírá porota složená z odborníků na IT, právníků či novinářů.

„Letos jsme měli mezi nominacemi překvapivě dost tipů do kategorie Výrok Velkého bratra. Nelze to bohužel vysvětlit jinak, než že se sledování a vpád do soukromí víc a víc normalizuje. Výroky, které by dříve byly skandální, dnes zaznívají v mediálním prostoru mnohem častěji,“ komentuje specifikum osmnáctého ročníku výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil.

Vítězové za rok 2022 se rekrutují z pěti následujících kategorií, jedna z cen je pozitivní.

Kategorie: Dlouhodobý slídil

Vítěz: Microsoft za dlouhodobý netransparentní masivní sběr uživatelských dat

Microsoft následuje ostatní technologické giganty v nadměrném sběru informací, určených hlavně pro vylepšování produktů a cílení reklamy. Velké technologické firmy, které se vydaly touto cestou, dostaly ocenění i v minulých ročnících.

Prvním prohřeškem, který minulý rok vyplul na povrch, byla aféra s masivním využíváním dat z online výuky, k níž školy s podporou státu masivně využívaly právě nástroje Microsoftu.

Z podrobné technické analýzy nakládání s daty při využívání nástrojů Microsoft Office 365, kterou provedl bádensko-würtemberský úřad pro ochranu osobních údajů, vyplynulo, že Microsoft zpracovává a odesílá do zámoří obrovské množství dat vzniklých podrobným zaznamenáváním veškerého chování uživatelů včetně obsahů e-mailů, dokumentů nebo prezentací.

Alarmující je, že ani po tlaku německého regulátora společnost nebyla schopna transparentně zdůvodnit, jaké informace o žácích nebo učitelích sbírá a skladuje a jak je využívá.

Porota zohlednila i další praktiky Microsoftu, jako je nabízení nástroje ke sledování výkonnosti zaměstnanců Microsoft Viva nebo podmiňování přihlášení online účtem pro využívání některých nástrojů operačního systému Windows, což opět omezuje možnost ovlivnit pravidla sběru a odesílání dat o využívání vlastního počítače .

V neposlední řadě je systém Windows od společnosti Microsoft distribuovaný na nových počítačích, které – zejména pokud jde o modely určené domácím uživatelům –obsahují předinstalovaný software třetích stran s negativním dopadem na soukromí, jako jsou aplikace sociální sítě Facebook, Instagram a TikTok.

Kategorie: Firemní slídil

Vítěz: Seznam.cz za sběr dat, kterého dosahuje záměrným matením uživatelů

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Seznam.cz a kliknete na tlačítko Odhlásit se, systém vás odhlásí jen částečně. Dokud nekliknete ještě na Zapomenout, sbírá Seznam dál informace o vaší online aktivitě. A na jejím základě na vás cílí reklamu. Takové nastavení je matoucí pro uživatele a má podpořit sběr jeho osobních údajů.

Trik, díky kterému odevzdává řada uživatelů data Seznamu prakticky neustále, není přímo nelegální a firma se s ním nijak netají. Porota se přesto rozhodla dát Seznamu anticenu Firemního slídila a to zejména s ohledem na osvětový charakter soutěže.

Seznam tím posouvá význam slova Odhlásit se, jde o klasickou ukázku tzv. „temného vzorce“ (dark pattern), jehož cílem je ovlivnit uživatelovo chování. Konec temných vzorců aktuálně slibuje v rámci Evropské unie vyjednaný Akt o digitálních služeb (DSA).

Ocenění Seznamu.cz má i historickou pointu. Před víc než deseti lety si Seznam ze stejné soutěže odnesl naopak pozitivní ocenění – za jednoduchou a výjimečně férovou komunikaci s uživateli.

Kategorie: Úřední slídil

Vítěz: Nejvyšší správní soud (9. senát) za připuštění finančních úřadů k datům ze silničních kamer

Devátý senát Nejvyššího správního soudu se v červenci 2022 zabýval otázkou, jestli mají mít finanční úřady právo vyžadovat data ze silničních kamer, která získala Policie ČR v rámci systému tzv. Automatické kontroly vozidel (AKV). Aniž by se jakkoli hlouběji zabýval legalitou provozu systému AKV, soud rozhodl, že data mají být finančním úřadům poskytována.

Podrobně jsme o kauze psali v tomto článku: Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Firemní auto, kamery a daně Zdroj: Shutterstock Údaje o pohybu vozidel se můžou týkat těchhle daní: DPH – jde například o uznání nebo neuznání nároku na odpočet daně na vstupu

daň z příjmů – jde o uznání nákladů na provoz vozidla a jeho odpisy

daň ze závislé činnosti – například kvůli používání firemního vozu pro soukromé účely

Jde o stovky kamer, které automaticky fotí podél českých silnic řidiče, vozidla a jejich registrační značky. Obrázky se pak strojově zpracovávají podle SPZ a včetně fotky vozidla i řidiče se ukládají spolu s údaji o čase a místě pořízení.

Fotografují se veškerá projíždějící vozidla bez ohledu na to, jestli se řidič dopustil něčeho nezákonného. Fotografie a s nimi spojené automatizovaně vyhledatelné záznamy jsou pak přístupné policii pro další užití.

Systém, který byl už v roce 2015 v rámci Cen Velkého bratra oceněn jako Dlouhodobý slídil, měl primárně sloužit k pátrání po kradených autech, pro vyšetřování zločinů a přestupků a k potírání terorismu. Fakt ale je, že údaje získané policií k jednomu účelu, využívají i jiné státními orgány ke zcela odlišným účelům.

Jako důkazní materiál při posuzování knih jízd si záznamy od Policie ČR vyžádal v konkrétním případě Finanční úřad pro Ústecký kraj. V rámci posouzení legálnosti takového postupu se věc dostala i k Nejvyššímu správnímu soudu, jeho devátému senátu. Ten označil fungování policejního systému za legální a připustil i předání takto shromážděných dat finančním úřadům.

Nejvyšší správní soud tímto rozhodnutím otevírá prostor pro další rozsáhlé zásahy do soukromí občanů ze strany bezpečnostních složek státu.

Policajti čtou vaše značky Konec fórů, jestli umějí číst! Na čtení espézetek z fotek má police dávno stroje. Chcete je potěšit krásnou registrační značkou? Ověřte si, jestli je k mání. Jestli už někdo neměl stejný nápad jako vy. A pak umíme ještě takové ty nudné věci. Jako například zjistit podle čísla, jestli je auto pojištěné a u jaké pojišťovny. Může se hodit. Vyzkoušejte. Registr SPZ na Peníze.cz

Kategorie: Výrok Velkého bratra

Vítěz: Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, za výrok „Úřednice pak tomu člověku může říct: ‚Nekřičte na mě, to já vůbec neovlivním, prostě to je automaticky propsané do systému, vaše dítě do školy nepřišlo.‘“

Výrok pochází z článku zveřejněného serverem iDnes.cz, „Za neomluvené hodiny zkrácení dávek. Jurečka chce propojit školy a úřad práce“. Článek popisuje nápad ministra Jurečky na aautomatizování odebírání dávek v návaznosti na školní absenci dětí a neplacení pokut.

Podle poroty výrok prezentuje technokratický přístup k administraci sociálních dávek, podle kterého by odebírání dávek mělo být delegováno na automatické rozhodování bez jasně definované odpovědnosti.

Jurečkův nápad spočíval v tom, že bude propojovat školské systémy typu Bakaláři s dávkovými systémy. Systém by měl úředníkům a úřednicím Úřadu práce ČR automaticky dávat informaci o tom, že dítě, jehož rodiče jsou příjemci sociálních dávek, má zameškanou školní docházku. Na základě toho by pak mělo dojít k odebrání sociálních dávek.

Jurečka podle poroty zcela pomíjí, že odebírání dávek rodičům, kteří neposílají děti do školy, má zejména vést k tomu, aby se zlepšila školní docházka těchto dětí. Podle poroty je třeba zkoumat důvody, proč děti do školy nechodí, pracovat s rodiči a nikoli pouze tupě strojově škrtat.

Ani Jurečkovo ministerstvo nemá s automatizovaným rozhodováním nejlepší zkušenosti, byť z druhé strany, kde jak vyšlo nedávno najevo, eviduje rozsáhlé podvody s žádostmi o solidární příspěvek, jejichž vyhodnocování bylo svěřeno strojům.

Kategorie: Pozitivní cena

Vítěz: NoLog za poskytování bezplatných služeb umožňujících elektronicky bezpečně komunikovat bez nutnosti platit za to osobními údaji

Spolek NoLog je provozovatelem řady šifrovaných a soukromých přátelských aplikací a nástrojů, které dává k dispozici všem. Nabízí tak funkční alternativu produktům technologických gigantů. Využívání jím poskytovaných služeb je bezplatné a není spojeno s nutností poskytovat osobní údaje.

Služby jsou nastaveny tak, aby v maximální možné míře chránily svobodu sdílení informací a soukromí uživatelů služeb.

Služby NoLogu jsou bezplatné, projekt je financován z dobrovolných darů. Jde o široké spektrum služeb od tvorby a sdílení dokumentů přes nástroje na videohovory až po alternativní rozhraní pro Twitter nebo Mastodon. Další služby pravidelně přibývají.

Vedle poskytování služeb se No Log věnuje i osvětové činnosti v oblasti kyberbezpečnosti nebo pomáhá zejména neziskovým organizacím s bezpečným IT řešením vnitřní i vnější komunikace.

Zdroj: Shutterstock Už nás taky sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! Jsme i na Instagramu.

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem