Do konce roku skončí 300 tisíc řidičáků. Kde budou fronty?

V letošním roce měla skončit platnost 875 tisíc řidičských průkazů. Větší část řidičů už si pořídila doklad nový, ale pořád zbývá 316 tisíc těch, kteří to zatím odkládají.

Výměnu není dobré nechávat na poslední chvíli, upozorňuje ministerstvo dopravy.

Nejvíc řidičáků zbývá vyměnit ve Středočeském kraji a v Praze a na jižní Moravě.

„K 15. září 2023 zbývalo vyměnit ještě 316 977 řidičských průkazů. Mezi nejvytíženější kraje patří Středočeský kraj, Hlavní město Praha a Jihomoravský kraj, kde zbývá vyměnit ještě 39 669, 39 648, respektive 37 032 řidičských průkazů,“ píše v tiskové zprávě ministerstvo dopravy. Největší nápor na úřadech lze tedy čekat zejména v Praze a Brně.

O výměnu dokladu lze nejdřív 90 dní před koncem jeho platnosti. žádat se může buď na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, nebo elektronicky s využitím identity občana – například bankovní identity, eObčanky, mobilního klíče k eGovernmentu a podobně – přes nový Portál dopravy nebo starší Portál občana. Pozor ale – ke komunikaci s úřadem je třeba mít navíc datovou schránku fyzické osoby.

Výhodou elektronického podání je jednak to, že nemusíte na úřad, jednak to, že do podání se rovnou načtou aspoň základní údaje o vás. Navíc si můžete vybrat, na kterém obecním úřadě obce s rozšířenou působností si nový průkaz vyzvednete. Je jich přes dvě stovky.

„Žádost je rychlá a snadná a doporučuji ji každému, kdo si má ještě letos zažádat o nový řidičský průkaz,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

K výměně je potom potřeba donést občanský průkaz (respektive platný doklad totožnosti) a starý řidičský průkaz. Fotografie není potřeba, portrét do průkazu vám vyrobí na počkání na místě.

Neplatný řidičák se vyměňuje standardně zadarmo ve lhůtě dvaceti dní. Zažádat si lze o zrychlené vydání do pěti dní, to už je ale za 700 korun.

Často kladená otázka Zdroj: Shutterstock Proč měnit řidičák, i když ho od 1. ledna 2024 nebude potřeba vozit u sebe? Odpověď ministerstva dopravy: „Možnost nevozit český řidičák platí pouze na území České republiky. Jedná se o mezinárodní doklad, jehož vydávání nařizuje evropská směrnice o řidičských průkazech. Výměna navíc slouží jako kontrolní okamžik k aktualizaci údajů, např. i jinde využitelné fotky v systémech státu.“

