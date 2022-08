Platby v e-shopech se zjednoduší. Novinku spouští první banka

ČSOB jako první z tuzemských bank nabízí svým klientům aktivaci služby Click to Pay. Hlavní výhodou pro spotřebitele má být jednodušší a rychlejší platba. Nebudou muset opisovat čísla z platební karty – ukážou se jim automaticky během transakce.

Podobné ukládání čísla karty už lidem nabízejí některé velké e-shopy, kteří si mohou dovolit individuální řešení – mnohdy však přitom narážejí na nedůvěru klientů. Služba Click to Pay nabízí možnost rozšířit ji pro další obchodníky, pro které byl vývoj vlastního řešení nákladnější.

Už letos v lednu oznámila spuštění služby kartová společnost Mastercard, v únoru následovala konkurenční Visa. Podpora velké banky je teď důležitým krokem k tomu, aby tato novinka v Česku našla významnější počet uživatelů.

Zájemci o Click to Pay se dosud mohli zaregistrovat prostřednictvím webů těchto kartových společností, nebo při nákupu v některých e-shopech. Na možnost snadno si do ní nahrát kartu prostřednictvím své banky, podobně jako například do Apple Pay nebo Google Pay, se ale zatím čekalo.

„Uživatelům aplikace ČSOB Smart stačí několik kliknutí a služba je aktivní. Všechna data přeneseme za naše klienty sami a doslova za několik vteřin je služba připravená pro nákupy. Samozřejmě neukládáme kartu samotnou, ale token – kryptograficky šifrovanou verzi karetních dat,“ vysvětluje Vladimír Vojtíšek, výkonný ředitel útvaru Daily Banking ČSOB.

Zdůrazňuje, že z této platební metody není možné opsat čísla a bezpečnostní kód karty. „Zároveň se nikam neregistrujete, neukládáte heslo a systém umí inteligentně rozpoznat, že se jedná o vás. Pokud by si nebyl jistý, znovu vás pro jistotu ověří jednorázovým kódem, který dorazí SMS nebo e-mailem,“ píše banka na svém webu.

„Reálná implementace v obchodech byla zatím nízká. Všichni čekali, až některý z velkých hráčů službu masivně podpoří, což se stalo právě teď, kdy jsme propojili naši aplikaci se s touto službou. Rolí vydavatelské banky je dobře vysvětlit výhody Click to Pay nakupujícím a usnadnit jim přechod na novou metodu,“ říká Vojtíšek.

„ČSOB se stala vůbec prvním vydavatelem karet v Evropě, který integroval funkci registrace uživatele a jeho karty Mastercard do Click to Pay přímo ze své aplikace mobilního bankovnictví na pár kliknutí,“ zdůrazňuje Michal Čarný, šéf společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko.

Dá se čekat, že konkurenti budou následovat. Podle Vojtíška je zájem obchodníků o novou platební metodu velký. „Už počátkem roku ohlásila podporu například platební brána Go Pay. Větší vlnu online obchodů podporujících Click to Pay čekáme v průběhu září, kdy na trhu již budou desetitisíce obchodů. Implementace do prostředí obchodníků není složitá,“ říká Vojtíšek. To, že e-shop službu Click to Pay podporuje, pozná uživatel podle jejího loga.

Služba už od října 2019 funguje v USA, od loňska se pak rozšířila do sedmi evropských zemí – Španělska, Nizozemska, Velké Británie, Itálie, Švédska, Švýcarska a Irska. Vychází z jednotného standardu Secure Remote Commerce organizace EMVCo, který slibuje stejnou úroveň zabezpečení i pohodlí jako při platbě kartou v kamenných obchodech. Členy EMVCo jsou kromě společností Mastercard a Visa také American Express (USA), Discover (USA), JCB (Japonsko) a Union Pay (Čína).

Rychlé řešení pro nákupy na internetu nabízejí také zmíněné aplikace Apple Pay a Google Pay. Proč by u klientů měl zabodovat právě Click to Pay? „V online obchodech je karta uložená v Click to Pay dostupná bez ohledu na operační systém či právě používaný přístroj. Jediné, co potřebujete, je internetové připojení. Takže na rozdíl od jiných řešení funguje na mobilech, tabletech či počítačích s operačním systémem Windows, Android nebo iOS/MacOS,“ odpovídá Vojtíšek.

