PETky a plechovky se budou zálohovat. Víme, kolik za ně dostanete

Ministerstvo životního prostředí představilo zásady, které chce do konce měsíce vložit do novely zákona o obalech. Pokud zákon projde připomínkovým řízením a Sněmovnou v podobě podle představ ministerstva, budou české obchody v roce 2025 zálohovat PET lahve a nápojové plechovky.

Zálohované by měly být jak plastové, tak plechové obaly nealkoholických nápojů o objemu od 0,1 do 3 litrů a obaly alkoholických nápojů s obsahem lihu do 15 procent. Výši zálohy nebude určovat zákon, ale až prováděcí vyhláška. Ministerstvo zatím počítá se zálohou čtyři koruny pro všechny obaly bez rozdílu.

Zálohování se nebude týkat plastových obalů od mléka, tvrdšího alkoholu a drogistického zboží.

Povinný výkup se má týkat prodejen a benzinových stanic s prodejní plochou do 50 čtverečních metrů. To je dohromady zhruba 11 tisíc míst. Ostatní se můžou zapojit dobrovolně. „Odevzdat lahve a plechovky by mělo být stejně jednoduché, jako je tomu dnes u skla. Avšak kromě sběrných míst v obchodech počítáme také s odběrnými místy na čerpacích stanicích a prostřednictvím internetových obchodů, na kterých zákazník zboží v daném obalu zakoupí,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Obec nad 300 obyvatel, kde nebude nikdo, kdo by vykupoval, si bude moci zažádat o zřízení odběrného místa. Což jejich obyvatelé pravděpodobně ocení – obaly se totiž budou vykupovat nedeformované, nesešlápnuté.

Cíl ministerstva je mít zákon účinný od poloviny roku 2025, je to ale nejbližší možný termín. A obchody budou muset mít čas se připravit.

Tisíce tun odpadu

Ministerstvo jde novým zákonem naproti požadavkům Evropské unie.

Unie má za cíl, aby členské země do roku 2026 (toto nařízení zatím existuje jen ve formě návrhu) nebo do roku 2029 (toto nařízení aktuálně platí) dokázaly vysbírat 90 procent nápojových obalů. Země, které to nedovedou, mají zavést systém záloh.

Za rozšíření nynějšího systému zálohování, ve kterém se zpětně vykupují některé skleněné lahve, lobbují prodejci balených vod, kteří se sdružují v iniciativě Zálohujme.cz. Podporují je mimo jiné odborníci z Institutu cirkulární ekonomiky, ekologičtí aktivisté ze skupiny Trash Hero.

„Žluté kontejnery umí sesbírat jen 69 procent PET lahví. Jedna třetina je nezvěstná a končí v přírodě,“ tvrdí iniciativa Zálohujme.cz.

Ministerstvo předpokládá, že v roce 2029 budeme schopni vysbírat 91,5 procenta PET lahví a 90 procent hliníkových plechovek.

Ročně Česko spotřebuje 47 tisíc tun PET lahví a 15 tisíc tun plechovek. V kusech to odpovídá 1,8 miliardy PETek a 0,8 miliardy plechovek.

Anketa Nosili byste PETky do obchodu? Určitě, i zadarmo Jen kdyby to nebylo daleko Jen kdyby nebyly žluté kontejnery Jen kdyby za to bylo dost peněz Ne, to mi za to nestojí Ne, žádné nekupuju

Obce prý vydělají

Proti povinnému zálohování je Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) nebo společnost EKO-KOM, která zajišťuje svážení žlutých popelnic s tříděnými plasty a PET láhve jsou pro ni důležitým zdrojem příjmů. Za odpad zase platí obcím, kterým příjmy za vytříděný odpad můžou vylepšovat zpravidla ztrátovou bilanci odpadového hospodářství.

Podle dat EKO-KOMu se při současném způsobu třídění plastů daří vysbírat zhruba 80 procent nápojových PET obalů. Česká asociace odpadového hospodářství tvrdí, že o deset procentních bodů vyššího unijního cíle můžeme dosáhnout i se současným systémem. Jen je potřeba ho zintenzivnit.

Podle ministerstva ale propočty, které si nechalo udělat, ukazují, že obce vyjdou z nového systému s plusem. V průměru prý každá obec získá 39 korun na občana navíc.

Ministerstvo plánuje pro obce na svých stránkách spustit kalkulačku, kde si dopad zavedení zálohového systému budou moci propočítat.

Obchodníci se brání

Obavy z nového systému zálohování vyjádřil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Nechal si už dřív vypracovat od konzultační společnosti CETA analýzu, která tvrdí, že zavedení systému bude stát obchodníky dohormady 5,2 miliardy korun a provoz pak 1,4 miliardy korun ročně. Analýza přitom počítala jen s obchody nad 200 čtverečních metrů prodejní plochy, ministerstvo nyní chce, aby obaly vykupovaly obchody už od čtvrtinové plochy.

Náklady podle Svazu obchodníci přenesou na zákazníky, takže pití bude dražší.

Jde na běžných účtech ušetřit? Ano! Vyberte si účet s výhodnějšími podmínkami a ušetřete až pár stovek měsíčně. Ať jste podnikatel, soukromá osoba nebo student. Chci ušetřit na poplatcích

Lidl a Kaufland napřed

Sbírat od zákazníků PET lahve a nápojové plechovky začaly už v únoru řetězce Lidl a Kaufland, které oba patří stejné německé skupině Schwarz. Nejde ale o systém zálohování: obchody si nepřirážejí zálohu k ceně a také zákazníkům nevyplácejí peníze, jen jim za ně nabízejí slevu na vybrané zboží.

Kaufland vykupuje ve čtyřech obchodech (ve dvou pražských, v Olomouci a ve Šternberku) plastové lahve, v těch pražských navíc i hliníkové plechovky od nápojů

„Výsledky první fáze projektu výrazně předčily naše očekávání. Od startu projektu se jen do konce července v prodejnách Kaufland vysbíralo celkem již více než 220 tisíc kusů obalů,“ říká mluvčí řetězce Renata Maierl s tím, že během listopadu instalují lahvomaty i ve Zlíně a Pardubicích.

Lidl sbírá obaly zpět v sedmi prodejnách a také hodlá zapojovat další.

Vybraný obalový materiál předávají obchody k dalšímu zpracování. „Do budoucna je naším cílem, aby tyto komodity byly využity na výrobu nových PET lahví a plechovek. Aktuální legislativa ale tento postup neumožňuje. Vysbíraný materiál bude patřit městu, a tudíž bude zpracováván tím způsobem, jaký je nastavený v daném městě,“ vysvětlil nám na začátku roku za oba řetězce mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Polyetylentereftalát Zdroj: Shutterstock Polyetylentereftalát, zkratkou PET, je jeden z nejvíc recyklovaných plastů. Dá se recyklovat opakovaně, a proto je ceněnou surovinou. PET lahve se dají bez ztráty kvality materiálu recyklovat do nových lahví. Zatím se ale z použitého PET mnohem častěji vyrábějí spíš vlákna pro textilní průmysl, izolační materiály, doplňky do automobilů, a další výrobky. Tedy výrobky, které se zpravidla dál už nerecyklují.

Zkušenosti ze zahraničí

Systém zpětného výkupu PET lahví a plechovek zavedlo v Evropě už třináct zemí – Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Island, Litva, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a od loňského roku i Lotyšsko, Malta a Slovensko. Dalších patnáct zemí o tom uvažuje nebo se na to připravuje.

Nejúspěšnější je Norsko, které recykluje 97 procent plastových lahví. Tamní systém funguje od roku 1996. Materiál můžou lidé vracet prostřednictvím některého z 3500 zpětných prodejních automatů. Za plastovou lahev o objemu 330 ml dostanou 10 eurocentů, za dvoulitrovou PET láhev nebo za hliníkovou plechovku pak 26 eurocentů.

Slovensko loni v lednu zavedlo jednotnou výši vratné zálohy pro PET lahve i plechovky. Při nákupu nápojů v PET lahvi nebo plechovce, které jsou označené symbolem „Z“ (zálohované), zákazníci navíc platí zálohu 15 eurocentů. Pokud obal vrátí nezmačkaný, s uzávěrem a čitelným čárovým kódem, záloha je jim vrácena zpět. Zálohování je povinné pro prodejny s plochou větší než 300 metrů čtverečních, takových je na Slovensku přes dva tisíce.

< Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat > Zdroj: Shutterstock, koláž Pleska Na následujících slajdech najdete směsku mýtů a pověr o odpadech, jejich třídění a zpracování. Po přečtení a vyvrácení je můžete odhodit do koše. Automat na petky. Natřený na zeleno Když budu vracet petky a plechovky do výkupu, pomůžu tím přírodě a víc obalů se zrecykluje. V Evropě by se do roku 2025 mělo vytřídit 77 procent petek uvedených do oběhu, Češi jich už teď vytřídí 80 procent. Podle Petra Havelky, ředitele České asociace odpadového hospodářství, jsme už od roku 2020 nad cíli, které si stanovila Unie. „Jistě, stane se, že najdete PET lahev někde v křoví. Ale to se nezmění tím, že bude zálohovaná. Drtivá většina lidí ví, že petky patří do žlutého kontejneru, a dává je tam,“ dodává Petr Jindra, šéf třídičky Nykos ve Ždánicích. Za systémem zálohování PET lahví, jaký teď testuje Lidl a Kaufland, je podle Havelky i Jindry lobby nápojářů. Chtějí získat hodnotný materiál jen pro sebe a za výhodnou cenu. Dnes o vytříděný PET soutěží s výrobci z textilního i automobilového průmyslu. PET lahve jsou nejlíp prodejný materiál na třídící lince a je ho tam nejvíc. „Pokud tento materiál zmizí, zbydou nám na třídění dvě až tři komodity s velmi nejistou prodejností. Ekonomika nám nebude vycházet, budeme po zákaznících požadovat víc peněz. A obce, respektive všichni občané, na ten systém doplatí,“ říká za třídičku Nykos Petr Jindra. Jak ale dodává Petr Havelka, bez ohledu na to, jak třídíme, nejvíc by přírodě pomohlo, kdybychom místo balené vody prostě přešli na kohoutkovou, která je u nás většinou velmi kvalitní. Trávu do popelnice, ať se zaplní Když není černá popelnice před odvozem plná, doplním ji třeba trávou ze zahrady, ať se to využije. Možná už jste to někdy slyšeli: „Táto, ta popelnice je zase dražší, tak ji musíme naplnit co nejvíc, když už to platíme.“ Špatná úvaha. Z ekonomických i ekologických důvodů. „Těm lidem nedochází, že když do černých popelnic budou rvát odpad, který tam nepatří, obec bude víc odpadu vozit na skládku. Tím se zvýší jeho cena, protože skládce se platí za váhu. A obec pak logicky bude muset zvýšit cenu za odvoz popelnic,“ říká Petr Jindra, šéf třídičky Nykos ve Ždánicích, dceřiné firmy dánského podniku Marius Pedersen Group. Správný přístup je: tady máte modrou, žlutou, hnědou popelnici, ale tu černou nechte pokud možno prázdnou. Ušetří tak obec – a ve výsledku i vy, na poplatcích za odpad. Je to dálka Kontejnery na třídění jsou tak daleko, do popelnice je to blíž a stejně už ji platím. Průměrná vzdálenost k nádobám na tříděný odpad se každoročně zkracuje. Sběrných nádob bylo na našem území podle údajů EKO-KOMu v roce 2021 k dispozici přes 678 000, průměrně jsme to k nim měli pouhých 89 metrů. A ve stále větším množství obcí lidé dostávají barevné popelnice přímo domů. Jedná se o takzvaný door-to-door systém, který disciplínu třídění výrazně zlepšuje. Díky tomu se vytřídilo, recyklovalo či energeticky využilo 91 procent papírových obalů. Data Samosebou.cz (spadajícího pod EKO-KOM) říkají, že v Česku své odpady aktivně třídí 73 procent obyvatel, od roku 2000 došlo k 35procentnímu nárůstu třídičů. V roce 2022 vytřídil průměrně každý Čech téměř 72 kilo odpadu. K roku 2035 má být podle platné evropské legislativy v obcích vytříděno nejméně 70 procent komunálních odpadů. Recyklovat se má minimálně 65 procent celkového objemu komunálního odpadu. Jinými slovy – na černé popelnice pomalu zapomeňte. Pokud ale budete třídit kvalitně, na směsný odpad vám opravdu zbude jen málo věcí. Necpěte mi to na dvůr, kontejnery smrdí Proč bych měl mít barevné popelnice u sebe na dvorku? Zabírá to místo a smrdí to. Obce čím dál častěji nabízí takzvaný door-to-door systém třídění. Rozuměj: dostaneš od nás gratis žlutou, modrou i hnědou popelnici, tu si na dvorku plň a my ti ji budeme pravidelně odvážet. Obcím se to vrátí v tom, že mohou omezit svoz černých popelnic. Na systém svozu a třídění přispívá také neziskovka EKO-KOM, která má peníze od výrobců obalů. Jakýkoliv vstřícný krok směrem k zákazníkovi se podle Petra Jindry, šéfa třídičky Nykos, vrátí v dobrém. Lidé jsou pak disciplinovanější, černé popelnice plní výrazně méně. „Pětadevadesát procent obcí, které svážíme, má DTD systém. A je to znát na čistotě plastů – ve srovnání s tím, když nám sem přiveze nějaký odpad konkurence, která DTD systém nemá,“ pochvaluje si šéf třídičky, která sváží odpad ve významné části Středočeského kraje – od Benešova k Poděbradům a Nymburku až po Městec Králové a zpět. A smrdí to úměrně tomu, co do toho házíme. Čím to bude čistější, tím to bude smrdět méně. Třídím zbytečně, stejně to pak spálí Kelímky od jogurtů nebo sáčky nemá smysl třídit, dál zpracovat nejdou. Když sousedka tvrdí, že nemá smysl házet do žlutých nádob kelímky od jogurtů, nedejte na ni. A předneste jí logické argumenty. Obalové materiály z měkkého plastu mohou být ještě využitelné. Záleží na technologickém vybavení třídičky a také na tom, zda je o ně zrovna na trhu zájem. Pokud ano, poslouží ještě jako obal k něčemu novému, když je třídička nevyužije, pošle je s dalším výmětem buď do spalovny, v lepším případě z nich ještě vyrobí efektivnější palivo z odpadu. Záleží na poptávce. Všechny varianty jsou ale lepší než kelímky poslat s komunálem rovnou do spalovny nebo na skládku. Technologie se mění, s nimi i zvyky Plata od vajíček prý do papíru nepatří? Když švagr vytáhne, že někde četl, že plata od vajec a ruličky od toaleťáku stejně už nejde recyklovat a je lepší je vyhodit do popelnice, neposlouchejte ho. „Ještě zhruba před rokem tvrdil EKO-KOM (neziskovka, která z peněz hlavně od výrobců nápojových obalů zajišťuje celou síť sběru odpadů a jejich recyklaci, pozn. red.), že nemá smysl házet tyhle recykláty do modrých kontejnerů. Situace se ale změnila,“ řekl nám v třídičce papíru Pražských služeb Miloš Petr, vedoucí třídící linky ve Vysočanech. „Papírny, které protříděný odpad z modrých kontejnerů odkupují od třídiček, zlepšily technologie a umí i tyto vícekrát recyklované materiály vrátit do oběhu,“ upřesňuje Miloš Petr. Vytříděný papír lze totiž recyklovat až sedmkrát. Takže se určitě vyplatí dát ruličkám šanci a švagra poučit. Plechovky do žlutých? Jak kde Viděl jsem v centru, že do žlutých kontejnerů házejí lidi plechovky. To mají snad radši už hodit do popelnice. Každá obec může mít nastavený systém jinak. A to z různých důvodů. Třeba proto, že jí odpad sváží jiná společnost, která používá jinou technologii třídění a jinou formu sběru. Zdroj: Samosebou.cz Takže někdy se stane, že je sloučené bílé sklo s barevným nebo že tetrapakové a kovové obaly mají místo ve žluté nádobě u plastů. Třeba v místech z hustou zástavbou, kde je obtížné umístit víc kontejnerů na jednom místě. Anebo prostě proto, že třídička, do které ta která obec sváží, je technologicky dokonalejší a dokáže zpětně všechno zase rozdělit na správné hromádky. Dříve než tedy budete osočovat lidi z toho, že hází plechovky, kam nemají, je dobré si přečíst, co přesně stojí na nálepce na sběrné nádobě. Jiný kraj, jiný mrav. < Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat >

Gabriel Pleska Redaktor a editor. Kromě webu Peníze.cz píše taky pro Finmag. A někdy i jinam. Pár fejetonů napsal třeba pro projekt Česko-slovenské slovo týdne/týždňa. Další články autora. Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Spořící účet plně online Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek Sjednat spoření

Sdílejte článek, než ho smažem